Роналду, Атазан, молодожены и "школа бабушек": как голосовали жители Мангистау и СКО

В Мангистауской и Северо-Казахстанской областях день референдума прошел необычно и по-праздничному. На участки приходили жители с редкими именами, молодожены приплывали голосовать на катере, а жители северных сел участвовали в мастер-классах от "школы бабушек", сообщает Zakon.kz.

Мангистау

На участки для проведения референдума в Мангистауской области жители приходили семьями, в национальных одеждах, приезжали на мотоциклах и даже на катере по морю. Среди пришедших проголосовать были и мангистаусцы с необычными именами.

Актауский блогер Мерей Уразбеков, который назвал своего недавно родившегося сына в честь всемирно известного футболиста Криштиану Роналду, пришел проголосовать на свой участок. Молодой отец отметил, что свой выбор он делает в пользу будущего своих детей.

"Я считаю, что каждый должен выразить свою гражданскую позицию и не оставаться равнодушным к изменениям в таком важном политическом документе. Нашим детям жить в Казахстане, поэтому я сделал свой выбор ради их будущего", – сказал отец маленького Роналду.

А в селе Кызылозен Мангистауской области проголосовать пришел Наурыз Матибаев, родившийся накануне праздника Наурыз.

"В канун такого чудесного праздника, в честь которого меня и назвали, в нашей стране проходит важная политическая кампания. Для меня это очень символично. Думаю, что каждый должен принять для себя важное решение", – отметил Наурыз.

В селе Шебир проголосовал аксакал с необычным именем – Казахстан. 68-летний сельчанин много лет проработал в сфере животноводства, затем трудился на нефтяном месторождении.

"Такое имя дал мне мой дед. Оно никого не оставляет равнодушным – люди всегда удивляются, услышав, что меня зовут Казахстан. А я горжусь своим именем, для меня это большая ответственность. И сегодня мы определяем будущее моего "тезки" – Казахстана", – отметил он.

Кроме того, сегодня в день проведения референдума, в Мангистау родился мальчик, которого назвали Атазан. Он стал девятым ребенком в семье. Врачи роддома поздравили родителей с пополнением и пожелали малышу крепкого здоровья.

В день проведения референдума жители Мангистау запустили в социальных сетях челлендж в национальной одежде. Те, кто его поддержал, приходят на избирательные участки в шапанах, бешметах, в такия и кимешеках. Участники делятся своими фото и видео в соцсетях.

А на нескольких избирательных участках проходили соревнования по национальным видам спорта. Проголосовавшие могли принять участие в турнирах по поднятию гирь, армрестлингу, тогызкумалаку, а в соревнованиях по асык ату активно участвовали дети.

Необычные гости посетили один из избирательных участках в Актау. Они приехали на мотоциклах. Брутальные байкеры в кожаных куртках отдали свои голоса за будущее страны.

"Для нас, как для членов мотоклуба, важно не только развивать мотоспорт и культуру безопасного вождения, но и проявлять свою активную гражданскую позицию", – сказал Павел Инюткин, руководитель федерации автомотоспорта Мангистауской области.

Молодая пара из Мангистау также выбрала необычный способ прибыть на избирательный участок – на катере по морю. По пути молодожены даже успели сняли видео в стиле love story на фоне Каспия.

"Мы совместили наш личный, очень важный для нас день с важным днем для всей страны. Мы считаем, это символично, что такое событие совпало с началом нашей семейной жизни", – сказали молодожены.

Северо-Казахстанская область

Село Вагулино в 50-ти километрах от Петропавловска, хоть и расположено не так далеко от областного центра, живет как настоящая глубинка. В ауле 600 жителей. И местные говорят, что живут как одна большая дружная семья. Вот и на референдум сегодня пошли целыми улицами. Встретились на Береговой и дружно отправились на участок в местный клуб.

Голосующих на участке оказалось так много, что яблоку было негде упасть. Пока одни получали бюллетени и проходили в кабинки для голосования, другие ждали в фойе.

"У нас все мероприятия всегда проходят дружно. Живем мы хорошо. На селе нужно трудиться, тогда и жизнь в радость. Мы умеем работать. Всегда поддерживаем друг друга во всем. Вот и на референдум все вместе решили идти. Уверены, что наш голос важен. Всем желаю такого же прекрасного настроения, как у нас сейчас, счастья и добра!". Марина Кормина, жительница села Вагулино

Настоящий пример дружбы и радости от общего дела показали сегодня и жители села Прибрежное. Здесь местные апашки организовали "Школу бабушек". Учили молодежь всему самому хорошему – от мастерства до здорового образа жизни. На участок голосования в сельской школе пришли всем составом своей полезной школы. Показали как нужно исполнять гражданский долг. И тут же спели хором для настроения всех голосующих.

Настроение в пригородных автобусах поднимали домбристы. Концертные программы начали прямо с первых рейсов. В 8 утра в салонах хоть и было немного пассажиров, зато можно было по достоинству оценить великолепие кюев и таланты мастеров.

Виктор Григорьевич Степанов из аула Бесколь сегодня пришел на участок голосования одним из первых. 15 марта для ветерана труда особенный день. У аксакала 80-летний юбилей. Но сельчанин не скрывает: отмечать день рождения особенно не любит. А вот референдум, в котором каждый может и должен участвовать для родной страны – это настоящий праздник. Такого особенного голосующего поздравили прямо возле кабинки для голосования.

"В кругу семьи отметим юбилей, не люблю как-то я свой день рождения. В 5 утра сегодня встал, настроение отличное, вот пешочком с дочерью и правнучкой на участок пришли, и вот это да, это мне поднимает настроение. Хочу сказать молодым, надо всегда идти голосовать, наш голос важен, он должен звучать!". Виктор Степанов, юбиляр

На участке в Северо-Казахстанском университете им. М. Козыбаева студенты выстроились в очередь, чтобы проголосовать. Девушки при этом не упустили возможность блеснуть красотой и показать себя в национальных костюмах. Зашел на участок, где массово голосовала молодежь, и любимый студенческий герой – мультяшный орел, которого ребята считают символом стремления к знаниям.

На участки для голосования североказахстанцы шли с самого открытия. Прогуляться и отдать свой голос сегодня благоволила и погода. После сорокоградусных морозов в регионе началась настоящая весна.