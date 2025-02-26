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Происшествия

Жители СКО добиваются возврата незаконно проданных земель

Село, сельская местность, деревня, поселок, аул, частные дома, зима в ауле, зима в деревне, зима в селе, фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2025 06:16 Фото: pexels
Жители села Балуан Северо-Казахстанской области пытаются вернуть в собственность свои земельные участки, сообщает Zakon.kz.

В поисках справедливости около 300 жителей села обращались во всевозможные инстанции, однако безрезультатно. В итоге свыше четырех тысяч га земли сейчас находятся в частных руках, передает "Седьмой канал".

По словам сельчан, земельные махинации мошенники провернули 15 лет назад. Сделав поддельные документы, они заложили в банк свои земельные участки. Позже участки и вовсе были проданы за 25 млн тенге. Уже четвертый год люди пытаются вернуть их. Они успешно прошли четыре суда, все в их пользу, но Верховный суд отменил предыдущие решения.

"Первый процесс мы выиграли. Далее была подана апелляционная жалоба и апелляция отменила решение, вынеся новое – о признании протоколов общего собрания недействительными. Затем специализированный межрайонный экономический суд признал договоры недействительными, апелляция поддержала иск прокуратуры Шалакынского района. Но позже была подана кассационная жалоба, и все эти судебные акты были отменены", – говорит юрист Асель Мержакып.

Жители, лишившиеся своих земельных участков, утверждают, что местные власти также не оказывают помощи. Однако ситуацию прокомментировал главный специалист районного отдела земельных отношений Сат Жамантаев.

"Поскольку ситуация с селом Балуан относится к гражданско-правовым отношениям, государственный орган не имеет права вмешиваться в дела частных лиц. Однако, при необходимости отдел земельных отношений и аппарат акима района Шал Акына готовы оказать поддержку в виде юридической консультации: помочь собрать все необходимые документы, обратиться в суд и подать иск", – прокомментировал он.

Однако документов у сельчан нет. По их предположениям, мошенники их уничтожили.

А в Нуринском районе Карагандинской области прокуратура провела проверку, в ходе которой был выявлен неиспользуемый сельскохозяйственный участок стоимостью более 258 млн тенге.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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