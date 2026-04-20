Где в мире самый высокий уровень экономической свободы и как оценивается Казахстан

Казахстан по итогам 2025 года улучшил показатель индекса экономической свободы и упрочил свои позиции в мировом рейтинге, сообщает Zakon.kz.

Согласно результатам проведенных исследований, датируемых 2026 годом, Казахстан в рейтинге стран мира по уровню экономической свободы улучшил показатель своего итогового индекса с 63,8 до 64,2 балла, что позволило ему остаться единоличным лидером в этом сегменте среди стран Центральной Азии.

Что такое "экономическая свобода" и как оценивают

Экономическая свобода – это возможность человека самостоятельно и без вмешательства со стороны государства определять, владеть ли ему имуществом, какую профессию себе выбрать, как зарабатывать и тратить деньги, а также как строить и вести бизнес.

Исследованиями в области общемировой экономической свободы и, соответственно, составлением итогового рейтинга занимается стратегический исследовательский институт США Heritage Foundation (Фонд наследия).

Индекс экономической свободы рассчитывается из учета оценки десяти наиболее актуальных показателей. В их число входят: права собственности, свобода от коррупции, фискальная свобода, участие правительства, свобода предпринимательства, свобода труда, монетарная свобода, свобода торговли, свобода инвестиций, финансовая свобода.

Каждый показатель оценивается от 0 до 100 баллов, где 100 является наивысшим баллом. После на основании полученных результатов выводится среднее арифметическое.

Позиции Казахстана

По данным составителей этого рейтинга, Казахстан не только является лидером по уровню экономической свободы среди стран Центральной Азии, но и опережает в этом сегменте часть стран СНГ, Европы и Юго-Восточной Азии.

Сейчас Казахстан занимает 68-ю строчку глобального рейтинга с итоговым индексом, оценивающим уровень экономической свободы, в 64,2 балла.

Это говорит в первую очередь о том, что в Казахстане экономическая свобода местным населением ощущается гораздо лучше, чем в Италии (74-е место с итоговым индексом в 63,3 балла), Греции (75-е место с итоговым индексом в 63,2 балла), Венгрии (79-е место с итоговым индексом в 62,5 балла), Узбекистане (86-е место с итоговым индексом в 60,3 балла), Кыргызстане (114-е место с итоговым индексом в 56,0 балла), Турции (117-е место с итоговым индексом в 55,0 балла), Таджикистане (131-е место с итоговым индексом в 52,5 балла), России (145-е место с итоговым индексом в 50,3 балла), Беларуси (151-е место с итоговым индексом в 49,1 балла) и Китае (154-е место с итоговым индексом в 48,3 балла).

Мировые лидеры и аутсайдеры

Первые строчки данного рейтинга уже на протяжении нескольких лет неизменно занимают Сингапур (84,4 балла), Швейцария (83,7 балла) и Ирландия (83,3 балла).

В десятку лучших стран мира по уровню экономической свободы также входят – Австралия (80,1 балла), Тайвань (79,8 балла), Люксембург (79,7 балла), Дания (79 балла), Норвегия (78,8 балла), Эстония (78,7 балла) и Нидерланды (78,5 балла).

США по сравнению с прошлым годом свои показатели по уровню экономической свободы улучшили и поднялись на 22-е место. Великобритания заняла 28-е место, Бельгия опустилась с 33-го на 36-е место, а Франция с 62-го на 65-е.

Последние позиции в этом рейтинге заняли Йемен (184-е место), Украина (183-е место), Сирия (182-е место) и Сомали (181-е место).