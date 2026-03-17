Где лучше всего ощущается гендерное равенство и на каких позициях Казахстан

Казахстан продолжает оставаться в числе стран-лидеров на пространстве СНГ, где активно пытаются сокращать разрыв в правах между мужчинами и женщинами во всех сферах жизнедеятельности государства, сообщает Zakon.kz.

Сегодня в Казахстане женщины играют очень важную роль в процессах развития государства.

В этом ключе в нашей стране с каждым днем увеличивается число женщин, владеющих собственным бизнесом, причем довольно-таки успешным и прибыльным. Повышается их число на руководящих должностях как в частных организациях, так и компаниях квазигосударственного сектора.

Кроме того, представительниц прекрасной половины человечества уже нередко можно встретить в составе силовых органов, а также среди экспертного состава, высокопоставленных чиновников, депутатов и политиков.

"Наши женщины успешно трудятся во благо страны и вносят огромный вклад в развитие Казахстана. Немало представительниц прекрасного пола работают на ответственных должностях, сопряженных с трудностями и риском. Храня верность долгу перед Родиной, многие из вас стоят на страже закона и порядка. Более половины судейского корпуса страны – женщины. В структурах гражданской защиты, прокуратуры, органов внутренних дел, обороны и специальных служб трудятся более 45 тысяч женщин", – заявил президент Касым-Жомарт Токаев на мероприятии, посвященном Международному женскому дню.

Тем не менее, несмотря на все вышеуказанное, согласно опубликованному докладу Всемирного экономического форума за 2025 год, в рамках которого сформирован глобальный рейтинг по индексу гендерного разрыва, ни одной стране мира пока так и не удалось достигнуть полного равенства между полами.

На этом фоне общемировой разрыв в правах между мужчинами и женщинами в мире составил 68,8% (по сравнению с показателями 2024 года сократился всего на 0,3%).

Казахстан в свою очередь в этом глобальном рейтинге занял 92-е место, что позволило ему не только сохранить лидирующие позиции среди стран СНГ, но и обойти Румынию, Венгрию, Чехию, Южную Корею и Китай.

Каким образом оценивают

Как указывалось выше, авторами доклада выступают специалисты Всемирного экономического форума. Они проводят исследовательскую работу, конечными целями которой является расчет итогового индекса "Global Gender Gap index", составление глобального рейтинга, выявление недостатков и разработка рекомендаций.

Стоит отметить, что впервые доклад был опубликован в 2006 году и с тех пор его выпускают на ежегодной основе. В этом ключе исследование затрагивает 148 государств мира с развитой или активно развивающейся экономикой.

Для получения итогового значения специалистами Всемирного экономического форума производится оценка сразу нескольких независимых друг от друга направлений:

экономические и финансовые возможности (уровень заработных плат и доступ к высокооплачиваемой работе) ;

; доступ представительниц женского пола к среднему, среднему специальному и высшему образованию;

участие женщин в политике и структурах принятия решений;

продолжительность жизни и доступ к медицинским услугам.

В рамках производимых расчетов за основу берутся статистические данные государственных учреждений оцениваемых стран, а также международных организаций, таких как Программа развития ООН, Международная организация труда, Всемирная организация здравоохранения.

Полученные оценки аккумулируются в единое значение по шкале от 0 до 1, после чего выводится среднее число.

Страны-лидеры

Странами, где гендерный разрыв ощущается меньше всего в мире, по версии специалистов ВЭФ, являются Исландия (с итоговым индексом в 0,926 балла), Финляндия (с итоговым индексом в 0,879 балла) и Норвегия (с итоговым индексом в 0,863 балла).

В топ-10 этого рейтинга также входят: Великобритания (итоговый индекс в 0,838 балла), Новая Зеландия (итоговый индекс в 0,827 балла), Швеция (итоговый индекс в 0,817 балла), Молдова (итоговый индекс в 0,813 балла), Намибия (итоговый индекс в 0,811 балла), Германия (итоговый индекс в 0,803 балла) и Ирландия (итоговый индекс в 0,801 балла).

Стоит отметить, что мировые державы в лице США (42-е место) и КНР (103-е место) лидирующих позиций в этом рейтинге не занимают.

Позиции среди стран СНГ

Безусловным лидером по показателю гендерного равенства, или, как его указывают в отчете ВЭФ, "индекс гендерного разрыва", на пространстве стран Содружества является Беларусь. В данном случае в общемировом зачете она занимает 54-е место с итоговым индексом в 0,736 балла.

На втором месте среди стран СНГ разместилась Армения (59-е место в глобальном рейтинге с итоговым индексом в 0,731 балла), а на третьем – Казахстан (92-е место с итоговым индексом в 0,698 балла).

Следом за ними идут Кыргызстан (95-е место с итоговым индексом в 0,696 балла), Азербайджан (100-е место с итоговым индексом в 0,688 балла), Узбекистан (110-е место с итоговым индексом в 0,678 балла) и Таджикистан (129-е место с итоговым индексом в 0,646 балла).

Где больше ощущается разрыв

Аутсайдером глобального рейтинга по индексу гендерного разрыва (равенства) является Пакистан. Он занимает последнюю, 148-ю строчку с итоговым индексом в 0,567 балла.

Чуть выше показатели в данном рейтинге имеют Судан (147-е место с итоговым индексом в 0,570 балла), Чад (146-е место с итоговым индексом в 0,571 балла) и Иран (145-е место с итоговым индексом в 0,583 балла).

Наряду с ними серьезно ощущается разрыв в правах между мужчинами и женщинами в Гвинее, Демократической Республике Конго, Нигере, Алжире, Мали, Египте, Мальдивах, Марокко, Ливане и Турции.