#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
486.2
557.82
6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
486.2
557.82
6
Статьи

Как выбирали самые красивые флаги и сколько пользователей проголосовали за Казахстан

рейтинг, фото - Новости Zakon.kz от 17.03.2026 08:20 Фото: Zakon.kz
Государственный флаг Республики Казахстан признан пользователями социальной медиаплатформы Reddit как самый красивый в мире, сообщает Zakon.kz.

Набирающая серьезную популярность в мире социальная медиаплатформа Reddit провела онлайн-турнир "Flags of the World Tournament", в ходе которого пользователи выбирали самый красивый государственный флаг.

Немного о самой платформе

Reddit – это набирающая сегодня серьезную популярность социальная медиаплатформа и новостной агрегатор.

Она создана по принципу онлайн-форума, где зарегистрированные пользователи могут не только получать необходимую им информацию, но и общаться, делиться контентом, фото- и видеоматериалами, а также голосовать за понравившийся им контент и участвовать в различного рода онлайн-соревнованиях.

Что известно о турнире

Онлайн-турнир "Flags of the World Tournament" был проведен разработчиками в лучших традициях европейского футбола. В некотором роде даже наблюдалась схожесть с принципами проведения турнирных этапов Лиги чемпионов.

В общем, изначально все страны были распределены по группам, исходя из их территориальной принадлежности. На этом фоне было сформировано 32 группы по 5-7 стран в каждой.

В финальную стадию турнира, или, как говорят еще в спорте, в "плей-офф" от каждой группы выходило по две страны, которые набрали наибольшее число голосов пользователей.

Далее вышедшие в финальную стадию турнира государства были разбиты на пары и уже по олимпийской системе продвигались от 1/32 к финалу.

Путь Казахстана

Свой путь в турнире казахстанский флаг начал с группы под названием Центральная Азия. В ней изначально насчитывалось 7 государств, в числе которых Афганистан, Иран, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан.

В итоге после проведенной серии голосования Казахстан получил 50,6% голосов и вышел в финальную стадию турнира.

После выхода из группы соперниками казахстанского флага стали по 1/32-й – Тонга (победа с 95% голосов пользователей), по 1/16-й – Эстония (победа с 70% голосов), по 1/8-й – Черногория (победа с 82% голосов пользователей), по 1/4-й – Бразилия (победа с 69% голосов пользователей) и по 1/2-й – Сейшелы (победа с 78% голосов пользователей).

В финале пользователи голосовали за флаги Казахстана и Кирибати, где наш государственный символ одержал уверенную победу с результатом в 65% голосов.

Третье место по итогам турнира "Flags of the World Tournament" занял государственный флаг Бутана.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Олег Калиниченко
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: