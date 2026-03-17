Как выбирали самые красивые флаги и сколько пользователей проголосовали за Казахстан

Государственный флаг Республики Казахстан признан пользователями социальной медиаплатформы Reddit как самый красивый в мире, сообщает Zakon.kz.

Набирающая серьезную популярность в мире социальная медиаплатформа Reddit провела онлайн-турнир "Flags of the World Tournament", в ходе которого пользователи выбирали самый красивый государственный флаг.

Немного о самой платформе

Reddit – это набирающая сегодня серьезную популярность социальная медиаплатформа и новостной агрегатор.

Она создана по принципу онлайн-форума, где зарегистрированные пользователи могут не только получать необходимую им информацию, но и общаться, делиться контентом, фото- и видеоматериалами, а также голосовать за понравившийся им контент и участвовать в различного рода онлайн-соревнованиях.

Что известно о турнире

Онлайн-турнир "Flags of the World Tournament" был проведен разработчиками в лучших традициях европейского футбола. В некотором роде даже наблюдалась схожесть с принципами проведения турнирных этапов Лиги чемпионов.

В общем, изначально все страны были распределены по группам, исходя из их территориальной принадлежности. На этом фоне было сформировано 32 группы по 5-7 стран в каждой.

В финальную стадию турнира, или, как говорят еще в спорте, в "плей-офф" от каждой группы выходило по две страны, которые набрали наибольшее число голосов пользователей.

Далее вышедшие в финальную стадию турнира государства были разбиты на пары и уже по олимпийской системе продвигались от 1/32 к финалу.

Путь Казахстана

Свой путь в турнире казахстанский флаг начал с группы под названием Центральная Азия. В ней изначально насчитывалось 7 государств, в числе которых Афганистан, Иран, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан.

В итоге после проведенной серии голосования Казахстан получил 50,6% голосов и вышел в финальную стадию турнира.

После выхода из группы соперниками казахстанского флага стали по 1/32-й – Тонга (победа с 95% голосов пользователей), по 1/16-й – Эстония (победа с 70% голосов), по 1/8-й – Черногория (победа с 82% голосов пользователей), по 1/4-й – Бразилия (победа с 69% голосов пользователей) и по 1/2-й – Сейшелы (победа с 78% голосов пользователей).

В финале пользователи голосовали за флаги Казахстана и Кирибати, где наш государственный символ одержал уверенную победу с результатом в 65% голосов.

Третье место по итогам турнира "Flags of the World Tournament" занял государственный флаг Бутана.