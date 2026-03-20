Ораза закончилась: как правильно выйти из поста

Сегодня, 20 марта, мусульмане отмечают Ораза айт – праздник, знаменующий окончание священного месяца Рамазан. Однако для постившихся это означает еще и необходимость возвращаться к привычному режиму питания. Как совершить мягкий переход к обычной диете, Zakon.kz рассказала врач.

По словам заведующей кафедрой нутрициологии им. Шарманова при КазНМУ, ассоциированного профессора, кандидата медицинских наук Майгуль Кайнарбаевой, во время выхода из Оразы организм крайне уязвим.

"После длительных ограничений наш желудочно-кишечный тракт становится более чувствительным. И если резко вернуться к привычному питанию, могут возникать такие неприятные ощущения, как тяжесть в животе, вздутие, газообразование. Может даже резко ухудшиться самочувствие, начаться набор лишних килограммов. Поэтому очень важно постепенно, системно переходить на привычный ритм питания", – говорит доктор.

Что следует ограничить

○ Сложные, калорийные блюда из множества ингредиентов – раздражают слизистую ЖКТ, провоцируя диарею.

○ Жареное – поскольку желудок сейчас особенно чувствителен, существует риск обострения гастрита, холецистита, панкреатита и т.д.

○ Жирное – желчные кислоты еще не вырабатываются в достаточном количестве, из-за чего жиры перевариваются с трудом.

○ Соленое – угроза резкого повышения артериального давления.

○ Сладкое – чревато скачком уровня глюкозы в крови.

Как помочь организму

Майгуль Кайнарбаева рекомендует некоторое время после Оразы выбирать более постную еду. Делать ставку на пищу, приготовленную на пару, присмотреться к легким салатам, обогатить свой рацион фруктами и овощами.

"Овощи и фрукты являются источниками витаминов, минеральных веществ и нутриентов. Также в этот период стоит налегать на кисломолочные продукты: в них содержатся живые полезные бактерии для нашего организма, которые помогут постепенно восстановить и укрепить правильную работу кишечника, противостоять запорам и газообразованию", – отмечает нутрициолог.

Хорошая новость для мясоедов – отказываться от обожаемого казахстанцами кушанья необязательно! С одним нюансом – пусть это будет птица, рыба или нежирная говядина в вареном, пареном виде.

А еще включите в меню орехи и семена: они содержат полезные жиры и незаменимые аминокислоты, способствующие улучшению умственной деятельности, самочувствия и восстановлению нервной системы, вдобавок облегчают процесс контроля над весом.

Водный баланс

Пожалуй, самое главное, ведь за время поста объем потребляемой жидкости заметно снизился.

"Скажем, если ранее человек потреблял около двух литров воды, то в Оразу – чуть больше литра. Переход подразумевает аккуратное увеличение данного объема. Конечно, организм важно защитить от обезвоживания, но не нужно сразу выпивать привычные два литра во избежание отечности и повышения давления", – подытожила Майгуль Кайнарбаева.

