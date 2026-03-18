Морозы до -12°С, снег и жара до +33: каким будет апрель в Алматы

Все с нетерпением ждали завершения зимы. Март несильно радовал алматинцев ласковой погодой. Каким же будет апрель по своему характеру, Zakon.kz узнал у специалистов.

По данным синоптиков, средняя температура составит около +12°C, что соответствует климатической норме. Однако за этим "привычным" показателем скрываются резкие колебания температуры.

Начало месяца: заморозки и нестабильность

Как рассказал ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев, первая декада апреля начнется с довольно комфортной весенней погоды для города Алматы – днем воздух будет прогреваться до +17+22°C. Но уже в это же время возможны резкие понижения температур: в ночные часы столбики термометров могут опускаться до -3+2°C, а затем и до -5°C.

Такие перепады – типичная особенность межсезонья, когда холодные воздушные массы еще не уступили место устойчивому теплу. Кроме того, в этот период возможны дожди, туманы и грозы.

Вторая декада: потепление и возврат холода

В течение следующих десяти дней температура в городе вновь станет подниматься, и столбик градусников пойдет вверх: ночью ожидается до +7+12°C, днем – до +17+22°C. Однако к концу второй декады синоптики прогнозируют очередное похолодание – ночью будет прохладно до -2+3°C.

В начале второй декады возможны осадки в виде дождя и мокрого снега как еще одно напоминание о том, что зима окончательно не ушла.

Конец месяца: почти летняя погода

Самые заметные изменения придутся на третью декаду апреля. В начале периода температура резко повысится:

ночью до +10+15°C,

днем до +22+27°C.

Затем последует кратковременное снижение, после которого ожидается настоящий температурный скачок – до +28+33°C, а это уже почти летние значения.

К концу апреля жара немного спадет, но на улице будет весьма тепло – температура воздуха будет держаться на уровне около +19+24°C днем, а ночью до +7+12°С.

Жителей будут сопровождать осадки, ветер и туманы

Апрель в Алматы будет также довольно влажным – количество осадков прогнозируется выше нормы. Дожди ожидаются в разные периоды месяца, а в начале апреля возможны даже осадки с мокрым снегом.

"Дождь ожидается в начале и в конце первой, во второй половине, в конце третьей декад. Также прогнозируются такие осадки, как мокрый снег, которые возможны в начале второй декады. Гроза может наблюдаться в начале первой, в середине второй, в конце третьей декад", – пояснил представитель Гидрометцентра Даулет Кисебаев.

Синоптик также предупреждает о частых туманах, грозах и усилении ветра во второй половине месяца, когда его порывы могут достигать 12 м/с.

Поэтому нужно быть готовыми к температурным качелям, чтобы переменчивая весенняя погода негативным образом не повлияла на жителей города.

Апрельский период потребует от алматинцев гибкости: утром будут необходимы куртки и теплые кофты, днем должна быть одежда полегче, чтобы избежать чрезмерного нагрева, из-за которого может легко просквозить.

При этом нужно не расслабляться и не забывать о том, что именно подобные скачки температур могут привести к нежданным простудам, и быть готовыми к резким изменениям синоптической ситуации. Водителям же следует быть предельно внимательными во время вождения, так как второй месяц весны опасен плохой видимостью из-за туманов. Осадки могут сделать дорожное покрытие скользким.