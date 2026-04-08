Апрель шутит с погодой: гроза в Алматы, мороз в Астане и жара в Шымкенте

О том, какой будет погода в Алматы, Шымкенте и Астане с 9 по 11 апреля 2026 года, рассказали Zakon.kz в пресс-службе ГРП "Казгидромет".

Прогноз погоды по Астане 9 апреля: переменная облачность, временами дождь. Порывы ветра поднимутся до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +15+17°С.

10 апреля: переменная облачность, ночью осадки (дождь, снег), туман. Ветер 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +8+10°С.

11 апреля: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ночью и утром туман. Порывы ветра составят 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью -2°С, днем +13+15°С. Прогноз погоды по Алматы 9 апреля: пасмурно, кратковременный дождь, гроза. Порывы ветра 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +14+16°С.

10 апреля: переменная облачность, ночью и утром кратковременный дождь, гроза. Временами порывы будут достигать 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +18+20°С.

11 апреля: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +20+22°С. Прогноз погоды по Шымкенту 9 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +18+20°С.

10 апреля: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +21+23°С.

11 апреля: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +23+25°С.

