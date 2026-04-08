Общество

Апрель шутит с погодой: гроза в Алматы, мороз в Астане и жара в Шымкенте

Туча, тучи, штормовое предупреждение, сильный ветер, шквал, буря, молнии, молния, гроза, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2026 16:47 Фото: pexels
О том, какой будет погода в Алматы, Шымкенте и Астане с 9 по 11 апреля 2026 года, рассказали Zakon.kz в пресс-службе ГРП "Казгидромет".

Прогноз погоды по Астане

  • 9 апреля: переменная облачность, временами дождь. Порывы ветра поднимутся до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +15+17°С.
  • 10 апреля: переменная облачность, ночью осадки (дождь, снег), туман. Ветер 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +8+10°С.
  • 11 апреля: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ночью и утром туман. Порывы ветра составят 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью -2°С, днем +13+15°С.

Прогноз погоды по Алматы

  • 9 апреля: пасмурно, кратковременный дождь, гроза. Порывы ветра 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +14+16°С.
  • 10 апреля: переменная облачность, ночью и утром кратковременный дождь, гроза. Временами порывы будут достигать 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +18+20°С.
  • 11 апреля: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +20+22°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 9 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +18+20°С.
  • 10 апреля: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +21+23°С.
  • 11 апреля: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +23+25°С.

Подробный прогноз на три дня по стране можно прочитать по этой ссылке.

Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Сильные дожди, гроза и жара до +32: синоптики рассказали о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте
17:31, 08 сентября 2023
Сильные дожди, гроза и жара до +32: синоптики рассказали о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте
Погода на 12 апреля: в Астане ожидается мороз, в Алматы и Шымкенте – ливень с грозой
19:07, 11 апреля 2024
Погода на 12 апреля: в Астане ожидается мороз, в Алматы и Шымкенте – ливень с грозой
Какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие три дня
19:58, 06 июня 2024
Какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие три дня
Последние
Популярные
Читайте также
Чемпионат Азии по борьбе: кто из казахстанок получил шанс на "утешиловку", а кто - нет
16:36, Сегодня
Чемпионат Азии по борьбе: кто из казахстанок получил шанс на "утешиловку", а кто - нет
Хамзат Чимаев назвал величайшего бойца в истории единоборств
16:29, Сегодня
Хамзат Чимаев назвал величайшего бойца в истории единоборств
Знаменитая японка не пустила казахстанку в финал чемпионата Азии
15:53, Сегодня
Знаменитая японка не пустила казахстанку в финал чемпионата Азии
Исторический результат был установлен в матче "Тобыла" в Кубке Казахстана
15:52, Сегодня
Исторический результат был установлен в матче "Тобыла" в Кубке Казахстана
