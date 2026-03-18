Культура и историческое влияние в мире: на каком месте Казахстан – рейтинг

Проводимые исследования демонстрируют, что Казахстан с каждым годом продолжает активно улучшать показатели своего культурного и исторического влияния, сообщает Zakon.kz.

Казахстан – это не только стремительно развивающееся в экономическом, технологическом и социальном плане государство, но и страна с богатой историей, высокой культурой и древними традициями.

На этом фоне в стране сегодня уделяют особое внимание не только сохранению своего культурного наследия внутри государства, но и процессу его популяризации за рубежом, что безусловно повышает интерес за границей к нашей истории, культуре, живописи, музыке, литературе и кухне.

Кроме того, такой подход способствует и повышению уровня культурного и исторического влияния Казахстана на мировой арене.

В этом ключе, согласно отчету экспертов онлайн-журнала CEOWORLD, Казахстан в 2025 году в рейтинге стран по индексу культурного и исторического влияния занял 67-е место среди 197-ми стран мира, что позволило ему в свою очередь обойти по этому показателю большую часть государств-участников СНГ, а также Австралию, Канаду и даже Грузию.

Методология расчета

Свои исследования специалисты онлайн-сервиса проводят на основании данных международных организаций, а также социальных опросов населения.

Конкретно этот рейтинг, как отмечается в отчете, составлен только на основании полученных результатов глобального социального опроса, в котором, как правило, ежегодно принимают участие более десятка тысяч представителей 197-ми стран мира и отдельных территорий.

Для получения нужной оценки у опрашиваемых уточняли их восприятие той или иной страны сразу по нескольким отдельно взятым критериям:

культурное наследие (история, традиции, музеи, памятники старины) ;

; национальное искусство (кино, музыка, литература) ;

; традиционная кухня;

местная мода и стиль (влияние на мировые тренды).

Получаемые результаты агрегировались в цифровое значение с последующим выведением среднего числа в диапазоне от 0 до 100, где 100 – наивысший балл.

Мировые лидеры

Первое место в рейтинге стран по индексу культурного и исторического влияния в мире в 2025 году, по версии специалистов, заняла Италия с итоговым показателем в 97,98 балла.

На втором месте расположилась Греция (итоговый индекс в 97,49 балла), а на третьем – Египет. К слову, его уровень культурного и исторического влияния составители рейтинга оценили в 97,35 балла.

В топ-10 лучших стран по этому показателю также вошли: Китай (итоговый индекс в 96,85 балла), Индия (итоговый индекс в 96,01 балла), Франция (итоговый индекс в 95,62 балла), Ирак (итоговый индекс в 95,03 балл), Израиль (итоговый индекс в 94,75 балл), Иран (итоговый индекс в 94,33 балл) и Турция (итоговый индекс в 93,92 балла).

Также стоит отметить, что США как страна с первой экономикой в мире и самым большим влиянием на сегодняшнюю мировую культуру и спорт в этом рейтинге занимает лишь 41-е место с итоговым индексом в 85,53 балла.

Позиции в СНГ

Наибольшим культурным и историческим влиянием на пространстве СНГ, согласно рейтингу, обладает Россия – 19-е место в общем списке с итоговым индексом в 91,6 балла.

Второе место по этому показателю заняла Армения (33-е место в общем списке с итоговым индексом в 88,09 балла) и третье – Узбекистан (61-е место с итоговым индексом в 78,96 балла).

Далее за ними в рейтинге следуют: Казахстан (67-е место с итоговым индексом в 77,18 балла), Азербайджан (77-е место с итоговым индексом в 74,12 балла), Таджикистан (83-е место с итоговым индексом в 72,86 балла), Беларусь (87-е место с итоговым индексом в 72,02 балла) и Кыргызстан (104-е место с итоговым индексом в 66,52 балла).

Аутсайдеры культурного влияния

Наименьшим культурным и историческим влиянием сегодня в мире отмечаются Соломоновы острова. Их итоговый индекс в 2025 году составил 45,53 балла.

Чуть выше показатели Соломоновых островов в этом рейтинге имеют Сьерра-Леоне (196-е место с итоговым индексом в 45,85 балла), Сент-Люсия (195-е место с итоговым индексом в 45,95 балла), Палау (194-е место с итоговым индексом в 46,01 балла), Лесото (193-е место с итоговым индексом в 46,44 балла) и Кирибати (192-е место с итоговым индексом в 46,45 балла).