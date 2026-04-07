Всемирная борьба за экологию: на какой позиции в рейтинге Казахстан

Несмотря на имеющиеся сегодня общемировые проблемы с экологией, Казахстан продолжает улучшать свои показатели в глобальном рейтинге стран по индексу экологической эффективности, сообщает Zakon.kz.

Согласно отчетам специалистов Йельского и Колумбийского университетов, Казахстан за последние годы значительно улучшил свой индекс экологической эффективности (EPI), что позволило ему подняться за последние 6 лет с 93-го на 72-е место в глобальном рейтинге, охватывающем данные 180 государств мира.

Добиться такого результата нашей стране удалось за счет активного внедрения программ по сохранению биоразнообразия и защите морских экосистем.

Что за индекс и как рассчитывают

Индекс экологической эффективности – это глобальное исследование, которое оценивает не только общее состояние экологии, но и то, насколько различные страны рациональны в использовании природных ресурсов и эффективны в сохранении жизнеспособности их экосистем.

Сам индекс рассчитывается на основании оценки более 40 показателей, сгруппированных в 11 категорий. Наиболее важными из них для расчета итогового индекса выделяются:

климатическая политика;

жизнеспособность экосистем;

влияние экологии на здоровье граждан;

качество воздуха;

наличие, доступ и качество питьевой воды;

уровень санитарии;

утилизация отходов (эффективность созданных для этого условий) ;

выбросы в окружающую среду вредных и отравляющих веществ;

биоразнообразие;

состояние лесов и водных ресурсов;

энергетика (темпы внедрения возобновляемых источников энергии).

Каждый из критериев получает оценку от 0 до 100 баллов, после чего выводится среднее число, которое и является итоговым индексом экологической эффективности того или иного государства.

Наиболее эффективные

Общемировым лидером последних нескольких лет по экологической эффективности, по мнению авторов данного исследования, является Эстония. Она имеет высокие показатели по качеству воздуха и сохранению высокой жизнеспособности экосистемы. Ее итоговый индекс составляет 75,7 балла.

Вслед за Эстонией в рейтинге расположились Люксембург с показателем в 75,1 балла (мировой лидер по эффективному управлению водными ресурсами) и Германия с конечным индексом в 74,5 балла (эффективная очистка сточных вод и высокие темпы внедрения "зеленой" энергетики).

В первую десятку лучших по показателю экологической эффективности также вошли: Финляндия (73,8 балла, лидер по качеству питьевой воды), Великобритания (72,6 балла, наиболее эффективна в природоохране морских зон), Швеция (70,3 балла, самые низкие показатели углеводородных выбросов), Норвегия (69,9 балла, высокое использование возобновляемых источников энергии), Австрия (68,9 балла, самые строгие условия для использования пестицидов и утилизации отходов), Швейцария (67,8 балла, наиболее высокий уровень санитарии), Дания (67,7 балла, высокие темпы внедрения «зеленой» энергетики).

Экологическая эффективность в СНГ

Самыми высокими показателями в области борьбы за экологию и сохранения окружающей среды на пространстве СНГ считается Беларусь. Ее индекс экологической эффективности составляет 58,2 балла, что позволяет ей закрепиться на 32-м месте в глобальном рейтинге.

Второе место по экологической эффективности среди стран СНГ занимает Казахстан с итоговым индексом в 47,8 балла (72-я позиция в общем зачете), а третье – Россия (46,7 балла, 83-е место в общемировом рейтинге).

Более низкими показателями в этом направлении на пространстве Содружества отмечаются Армения (94-е место с итоговым индексом в 44,9 балла), Кыргызстан (105-е место с итоговым индексом в 42,8 балла), Узбекистан (107-е место с итоговым индексом в 42,6 балла), Азербайджан (121-е место с итоговым индексом в 40,5 балла) и Таджикистан (167-е место с итоговым индексом в 32,3 балла).

Где хуже всего обстоят дела

По версии специалистов Йельского и Колумбийского университетов, наиболее низкими показателями экологической эффективности традиционно отмечаются страны Юго-Восточной Азии и Африки.

На этом фоне в число явных аутсайдеров в борьбе за экологию и сохранение окружающей среды входят Индия (176-е место с итоговым индексом в 27,6 балла), Мьянма (177-е место с итоговым индексом в 27,1 балла), Лаос (178-е место с итоговым индексом в 26,3 балла), Пакистан (179-е место с итоговым индексом в 25,5 балла) и Вьетнам (180-е место с итоговым индексом в 24,6 балла).