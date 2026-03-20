20 марта – весеннее равноденствие: что он изменит и почему важно не спешить

Совсем скоро произойдет важное астрономическое событие. Именно в этот день продолжительность дня и ночи становится равной. Известный казахстанский нумеролог Айсулу Ахимова рассказала Zakon.kz, что несет этот период и как к нему подготовиться.

Казахстанский астроном, представитель Астрофизического института им. В.Г. Фесенкова (АФИФ) Светлана Мошкина сообщила, что по времени Астаны день весеннего равноденствия наступит 20 марта в 19:46. В этот момент продолжительность дня и ночи станет практически одинаковой, после чего световой день начнет увеличиваться.

В этот день Солнце, двигаясь по эклиптике – траектории видимого годичного движения светила по большому кругу небесной сферы, – пересекает небесный экватор. На всех широтах оно восходит точно на востоке и заходит точно на западе. На полюсах же половина солнечного диска движется по кругу вдоль горизонта.

Согласно нумерологии, день весеннего равноденствия – это важная точка года, когда не только центр Солнца проходит через небесный экватор и природа пробуждается от зимнего сна. Это также энергетически заряженный момент для загадывания желаний, медитации, очищения пространства и постановки целей, символизирующий перезагрузку и обновление.

"С древних времен люди чувствовали особую силу этой точки. Именно равноденствие считалось настоящим началом года – не по календарю, а по дыханию самой Земли. В разных культурах этот день становился символом обновления, нового цикла, нового пути. Не случайно именно в это время начинали строить, сеять, создавать. Потому что в этом дне есть главное – потенциал роста", – сказала казахстанский нумеролог Айсулу Ахимова.

В этом году дата 20.03.2026 пропитана энергией чисел 1 и 2. Это означает, что на первый план выходят амбиции, сила и новые начинания. Но в то же время отсутствие цифр, отвечающих за терпение и удачу, может привести к необоснованным финансовым рискам и потерям.

"Эта дата в нумерологическом раскладе несет устойчивые "один" и "два", которые дают нам силу, энергию и уверенность в движении вперед. Однако, помимо этого, день может быть насыщен нетерпением, импульсивностью, а также азартом и тягой к искушениям, в том числе к легким деньгам", – пояснила нумеролог.

По ее словам, в 2026 году наблюдается, что тонкое равновесие дня весеннего равноденствия нарушено ретроградным Меркурием. Поэтому есть риск эмоциональных всплесков.

"Поэтому энергия этого времени звучит иначе: резкие шаги вперед не приветствуются из-за риска ошибочных действий и иллюзорных мыслей", – отметила специалист.

Кроме того, в этот день категорически нельзя сплетничать, ссориться, конфликтовать, искажать информацию и вовлекаться в авантюры.

"Поскольку идет закладка нового года, нужно подумать, какой закладываем мы фундамент для нашего будущего. Если поддаваться негативным эмоциям и не соблюдать важные правила, есть опасность сформировать неустойчивую основу, которая в опасный момент легко сломает хлипкую конструкцию", – сказала нумеролог.

20 марта 2026 года – это дата, насыщенная энергией числа 1 (суммы года), символизирующего новые начинания, амбиции и лидерство. Устойчивое влияние "единицы" и "двойки" формирует мощный импульс для движения вперед, решительных действий и реализации долгосрочных планов, способствуя личностному росту.

Нумерологические особенности 20.03.2026:

Энергия единицы. В 2026 году главной вибрацией является число 1, что делает его годом индивидуальности, кардинальных перемен к лучшему и старта новых циклов.

Влияние марта (3). Март добавляет энергию творчества и социального взаимодействия, привнося динамику и живость.

Сила действий. Этот период благоприятен для практичных людей, способных превращать идеи в реальные результаты.

Этот день подходит для принятия важных решений, запуска проектов и укрепления уверенности в своих силах – особенно для тех, кто готов двигаться к своей цели.

Как советует нумеролог, в ближайшие два-три дня событие дает возможность оглянуться назад, переосмыслить пройденное и заметить то, что ранее ускользало.

"Начинать активное движение стоит только после глубокого анализа значимых событий своей жизни – после 28-29 марта, уже в начале апреля. В день весеннего равноденствия этого года однозначно не стоит спешить, что-то доказывать или принимать окончательные решения", – отметила специалист.

По мнению эксперта, гораздо важнее сосредоточиться на следующем:

– побыть в тишине, медитировать, слушать инструментальную музыку, высокочастотные вибрационные мелодии или молитвы;

– услышать себя без лишнего шума, устроив своеобразный "детокс" от телефонов и гаджетов;

– отпустить то, что уже завершилось внутри: простить обиды, отпустить обидчиков, попросить прощения;

– мягко наметить направление и сформулировать планы на будущее (без чрезмерной детализации и долгосрочных горизонтов).

Весеннее равноденствие – один из самых сильных дней в астрологическом цикле. Этому событию часто придают даже большее значение, чем Новому году, поскольку новый виток жизненного цикла зарождается именно с приходом весны.

Как отмечает специалист, смысл этого дня очень глубокий. Перед ним важно избавиться от всего застарелого и ненужного – тому не должно быть места в новом году.

"Необходимо выбросить старый хлам, навести порядок в шкафах, особенно там, куда давно не доходили руки. Избавиться от ненужных бумаг, гарантий, чеков и лекарств с истекшим сроком годности, убрать вещи, которые не несут положительных эмоций. Все подчинено цикличности: чтобы в жизни появилось место для нового, важно освободиться от старого", – подчеркнула Айсулу Ахимова.

Материал по теме Кровавая Луна и весеннее равноденствие: какие космические события ждут казахстанцев в марте 2026 года

В практическом плане особое внимание стоит уделить нескольким часам до наступления равноденствия (поскольку оно происходит вечером, утро идеально подходит для подготовки):

– очистить пространство от мусора;

– избавиться от сломанных вещей, в том числе техники;

– разобрать гардероб и дальние шкафы;

– выбросить старые игрушки;

– пересмотреть и утилизировать просроченные документы, продукты и лекарства.

Также рекомендуется:

– выразить благодарность роду (например, через традиционные угощения);

– заняться благотворительностью и добрыми делами;

– провести вечер 20-21 марта на свежем воздухе, желательно рядом с деревьями.

Таким образом мы очищаем пространство и готовим себя не только к новым возможностям, но и к новому внутреннему состоянию. В этот день важны светлые и позитивные эмоции, а рядом – близкие и любимые люди.

Потому что равноденствие этого года – не про активное действие, а про точку, из которой это действие рождается.

И, возможно, главный вопрос этого дня звучит очень просто: в каком состоянии я хочу войти в новый цикл своей жизни? Потому что именно из этого состояния тихо и незаметно начнет складываться все остальное.