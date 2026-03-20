#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
482.32
553.37
5.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Статьи

Казахстанцы оказались счастливее многих европейцев – рейтинг

Фото: Zakon.kz
Казахстан за 2025 год значительным образом улучшил свои показатели в глобальном рейтинге счастья, сообщает Zakon.kz.

По данным авторов недавно опубликованного доклада "World Happiness Report 2026", Казахстан в глобальном рейтинге по уровню счастья населения поднялся сразу на 10 пунктов и занял 33-е место из 147-ми возможных.

Такой результат, к слову, позволил нашей стране обойти в этом рейтинге не только все страны СНГ, но и многие европейские государства, в числе которых Франция, Испания, Италия, Мальта, Латвия, Эстония, Черногория, Босния и Герцеговина и Хорватия.

Что известно о рейтинге

"World Happiness Report 2026" является масштабным исследованием, которое ежегодно проводится специалистами научно-экспертной платформы "Сеть решений устойчивого развития ООН" (UN SDSN) в партнерстве с Оксфордским центром исследований благополучия и организацией Gallup World Poll" (специализируется на проведении социальных опросов).

Конечным результатом проводимой ими работы является составление на основании полученных данных глобального рейтинга стран по уровню счастья их населения.

Рейтинг строится на основании оценки сразу нескольких факторов: ВВП на душу населения, продолжительность здоровой жизни, социальная поддержка, свобода выбора, щедрость, уровень коррупции, волонтерство и взаимопомощь.

С их помощью каждый человек, участвующий в социологическом опросе, оценивает жизнь в своей стране по шкале от 0 до 10.

Ситуация среди стран СНГ

Безоговорочным лидером по индексу счастья населения не только среди стран СНГ, но и на всем постсоветском пространстве является Казахстан с итоговым показателем в 6,633 балла.

Наиболее высокие оценки наша страна получила в критериях "продолжительность здоровой жизни", "волонтерство" и "взаимопомощь".

Также стоит отметить, что на итоговый результат Казахстана в данном рейтинге практически никак не повлиял уровень его ВВП, поскольку страны, превосходящие его по этому показателю, такие как Франция, Сингапур, Китай, Япония и Южная Корея, все равно остались позади.

Вторым среди стран СНГ по уровню счастья своего населения стал Узбекистан (53-е место в общемировом зачете), а третьимКыргызстан (66-е место).

Более низкие показатели из числа стран Содружества имеют: Россия (79-е место в мире), Таджикистан (88-е место в мире), Армения (89-е место в мире) и Азербайджан (102-е место в мире).

Кто счастливее всех в мире, а кто нет

Уже практически традиционно рейтинг самых счастливых стран мира возглавляют скандинавские государства. В этом случае первое место в мире по этому показателю занимает Финляндия (7,764 балла), второе – Исландия (7,540 балла), а третье – Дания (7,539 балла).

В десятку наиболее счастливых стран также входят: Коста-Рика (7,439 балла), Швеция (7,255 балла), Норвегия (7,242 балла), Нидерланды (7,223 балла), Израиль (7,187 балла), Люксембург (7,063 балла) и Швейцария (7,018 балл).

Последние позиции в данном рейтинге заняли Афганистан (1,446 балла), Сьерра-Леоне (3,251 балла) и Малави (3,284 балла).

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Олег Калиниченко
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: