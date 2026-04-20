Почему инвесторы выбирают Казахстан – результаты исследований

Казахстан по итогам 2025 года улучшил свои показатели в глобальном рейтинге корпоративного управления, что делает его наиболее привлекательным направлением для иностранных инвесторов на всем пространстве СНГ, сообщает Zakon.kz.

На фоне текущей напряженной геополитической обстановки крупный бизнес старается подходить к процессу вложения своих инвестиций в различного рода проекты за пределами их стран пребывания максимально осторожно.

В этих условиях иностранные инвесторы в принимаемых ими решениях стараются опираться не только на факторы наличия прямой выгоды, но и на оценку того, насколько в том или ином государстве создана правовая база, как работает судебная система, имеются ли возможности при возникновении форс-мажорных и конфликтных ситуаций легально отстоять свое право на собственность, благоприятна ли бизнес-среда, каков уровень коррупции в госсекторе и как к ней относится местное население.

На этом фоне, согласно обновленным данным аналитической организации World Economics, Казахстан по итогам 2025 года улучшил свои показатели в рейтинге стран мира по индексу корпоративного управления, увеличив свой итоговый индекс до 29,5 балла. Такой результат позволил нашей стране обойти по этому показателю не только все страны СНГ, но и Китай.

Что такое индекс корпоративного управления

Индекс корпоративного управления, или Governance Index, является своего рода оценкой качества государственного управления и регулирования, институциональной и правовой базы, бизнес-среды, а также уровня прозрачности.

В общем, он помогает иностранным инвесторам и крупному бизнесу оценить всевозможные риски и определить уровень инвестиционной привлекательности того или иного государства.

Конечный индекс формируется из оценки четырех основных категорий:

уровень прозрачности и коррупции в госсекторе;

верховенство закона;

свобода слова и прессы;

политические права.

Оценка по каждой категории выставляется по шкале от 0 до 100, где 100 – наивысший балл, после чего выводится среднее число.

Инвестиционная привлекательность среди стран СНГ

Наилучшими показателями корпоративного управления и инвестиционной привлекательности на пространстве СНГ, по версии специалистов, отмечается Казахстан.

Добиться такого результата нашей стране удается за счет стремительно развивающейся цифровой сферы, простоты регистрации и легализации бизнеса, эффективной правовой системы и высокого уровня безопасности.

Второе место среди стран Содружества по инвестиционной привлекательности занимает Узбекистан с итоговым индексом в 21,5 балла, а третье – Азербайджан (итоговый индекс – 19,8 балла).

Более низкие показатели индекса корпоративного управления и, соответственно, уровня инвестиционной привлекательности имеют – Кыргызстан (итоговый индекс – 19,5 балла), Беларусь (итоговый индекс – 15,7 балла), Россия (итоговый индекс – 14,6 балла) и Таджикистан (итоговый индекс – 12,5 балла).

Кто более привлекательный, а кто в аутсайдерах

Первую строчку глобального рейтинга по индексу корпоративного управления и инвестиционной привлекательности занимает Финляндия. К слову, она является лидером в этом аспекте уже не первый год, а ее итоговый индекс составляет 98 баллов.

В десятку наиболее привлекательных для вложений иностранных инвестиций стран мира также вошли – Дания (итоговый индекс – 97,9 балла), Норвегия (итоговый индекс – 96,5 балла), Швеция (итоговый индекс – 93,3 балла), Нидерланды (итоговый индекс – 92,5 балла), Швейцария (итоговый индекс – 92,4 балла), Новая Зеландия (итоговый индекс – 92,1 балла), Ирландия (итоговый индекс – 91,2 балла), Люксембург (итоговый индекс – 90,8 балла) и Эстония (итоговый индекс – 90,1 балла).

Худшими направлениями для иностранных инвесторов специалисты международной организации World Economics считают Афганистан (итоговый индекс – 5 баллов), Туркменистан (итоговый индекс – 6,2 балла) и Мьянму (итоговый индекс – 7 баллов).