Почему весной хочется влюбиться: период романтики или что на самом деле происходит

С первыми теплыми днями все вокруг меняется: город наполняется светом, природа просыпается, а в воздухе витают ароматы. Вместе с этим у людей усиливается желание чувствовать и влюбляться. Почему так происходит в весенний период – в материале Zakon.kz.

С наступлением весны многие замечают за собой почти непреодолимое желание жить и любить. Люди стремятся привнести в свою жизнь яркие эмоции, а настроение становится приподнятым, побуждая к поступкам, порой даже смелым и импульсивным. Нередко можно услышать: именно с приходом сезона обновления кого-то "накрыла" влюбленность, завязались новые отношения или в уже существующей паре чувства стали сильнее. Что это – совпадение или закономерность?

По словам врача эндокринной гинекологии, с биологической точки зрения смена времен года напрямую влияет на уровень гормонов, таких как серотонин и дофамин. Чем длиннее световой день, тем выше их уровень – недаром их называют "гормонами счастья".

"Адекватный уровень этих гормонов способствует снижению стресса, повышается настроение и, соответственно, может усиливаться желание влюбляться и больше общаться. Весной пробуждается и сама природа, что ассоциируется с обновлением. Эволюционный аспект продолжения рода также играет свою роль – чаще это проявляется именно в весенний период", – отметила акушер-гинеколог, исполнительного директора Казахстанской ассоциации по половому и репродуктивному здоровью (КМПА), PhD, доктор медицины Галина Гребенникова.

Она добавила, что весенняя влюбленность, как правило, носит романтический характер. При этом, обращаясь к молодежи, специалист призывает не забывать о личных границах и безопасном поведении, даже будучи захваченными эмоциями.

Когда увеличивается световой день, снижается выработка мелатонина, а уровень дофамина и серотонина растет, благодаря чему мы ощущаем прилив энергии. Наш организм воспринимает это как период расцвета и новых возможностей, в свою очередь отметила психолог, кандидат биологических наук Ольга Шихова.

"Это связано с тем, что зима – тяжелый период, когда для организма главной задачей становится выживание. Многие процессы в это время замедляются или переходят в энергосберегающий режим. И вот с наступлением весны, когда все вокруг оживает и расцветает, человек ощущает это на биологическом уровне. Мы воспринимаем изменения и через органы чувств – мы это видим, чувствуем", – пояснила специалист.

Усиливаются зрительные стимулы, появляются новые запахи, небо становится ярче, мы замечаем, как набухают почки и появляются первые листья. Все эти изменения считываются нами на уровне сенсорного восприятия, в том числе и символического.

"Испокон веков этот период описывался в литературе, существовали народные праздники и традиции, поддерживающие ощущение обновления. Человек всегда жил в гармонии с природой, усиливая и поддерживая происходящие в ней процессы. Исторически весна воспринимается как время любви, обновления, расцвета и создания чего-то нового. Безусловно, это напрямую связано с влюбленностью и ощущением новых возможностей", – добавила Ольга Шихова.

Вместе с тем после зимы повышается уровень чувствительности. Даже незначительные нюансы начинают замечаться острее, а эмоциональный фон становится более насыщенным.

"Возрастает эмоциональная подвижность, лабильность. Человеку легче обрадоваться, но и легче огорчиться. А эмоции, в свою очередь, тесно связаны с темой любви, влюбленности, новых отношений и возможностей. Любовь, создание семьи, продолжение рода – все это природно ассоциируется с радостью, развитием и продолжением себя во времени и пространстве". Ольга Шихова

Весной мы также особенно склонны к идеализации. Состояние влюбленности – это период, когда мы почти не замечаем недостатков, а достоинства, напротив, преувеличиваем. Это во многом похоже на открытый, доверчивый взгляд ребенка на мир – когда хочется любить всех и обнять весь мир.

Именно в такой атмосфере легче завязываются новые знакомства и формируются пары. Через влюбленность и новые отношения человек лучше узнает себя, свои чувства и потребности. А это, в свою очередь, помогает услышать себя и увидеть с лучшей стороны.

И где, как не в состоянии влюбленности, это возможно в полной мере? Поэтому весна – период обновления, зарождения и укрепления отношений – остается важным природным феноменом, который с психологической точки зрения играет значимую и положительную роль. И хочется пожелать, чтобы эта весна принесла как можно больше теплых встреч, ярких впечатлений и новых планов.