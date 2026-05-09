#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+26°
$
461.26
542.58
6.18
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+26°
$
461.26
542.58
6.18
Статьи

Как Павлодар, Талдыкорган и Актау почтили память героев Победы – фоторепортаж

9 мая, День Победы, память, Великая Отечественная война, фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2026 15:00 Фото: Zakon.kz/Акмарал Есимханова
Тысячи жителей Павлодара, Талдыкоргана и Актау вышли на улицы с цветами, чтобы почтить память героев Великой Отечественной войны. Люди вспоминали погибших родных, благодарили ветеранов и говорили о главном – мире, который достался высокой ценой, сообщает Zakon.kz.

Павлодар

В этот майский день у обелиска Славы царила особая атмосфера. Кто-то пришел вместе с бабушками и дедушками, кто-то привел детей и внуков. Люди обнимали друг друга, делились семейными историями и возлагали цветы к мемориалу. Для многих 9 Мая – не просто праздничная дата, а день глубокой благодарности и памяти.

Павлодарцы плечом к плечу со всей страной прошли через самые тяжелые сражения Великой Отечественной войны. Более 46 тысяч жителей региона ушли на фронт защищать Родину. Почти половина из них не вернулась домой. 22 тысячи павлодарцев погибли в боях, умерли от ран или пропали без вести. Более 10 тысяч были награждены боевыми орденами и медалями. 23 уроженца региона удостоены звания Героя Советского Союза, еще восемь стали полными кавалерами ордена Славы.

9 мая, День Победы, память, Великая Отечественная война, фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2026 15:00

Фото: Zakon.kz/Акмарал Есимханова

Среди пришедших к мемориалу была Татьяна Пульманова. Она пришла вместе с матерью Лидией Волковой – труженицей тыла.

"Дедушка и два маминых брата ушли на фронт. Дедушка Илья Скворцов домой так и не вернулся. Для нашей семьи 9 Мая – это день светлой памяти, скорби и глубокой благодарности за подвиг родных. Каждый год мы собираемся всей семьей, поздравляем друг друга и вспоминаем тех, кто подарил нам мирное небо".Жительница Павлодара Татьяна Пульманова
9 мая, День Победы, память, Великая Отечественная война, фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2026 15:00

Фото: Zakon.kz/Акмарал Есимханова

С особым трепетом у обелиска Славы стояла и 95-летняя Шайжамал Нуралинова. Каждый год она приходит сюда, чтобы вспомнить близких и дать бата молодому поколению, пожелав мира и благополучия.

"Из нашей семьи на войну ушли двое и оба погибли. Мой муж Капсаттар Нуралинов и его младший брат Кабдул не вернулись домой. Они дошли до Берлина. Для нас это священный день".Жительница Павлодара Шайжамал Нуралинова
9 мая, День Победы, память, Великая Отечественная война, фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2026 15:00

Фото: Zakon.kz/Акмарал Есимханова

Тысячи жителей области возложили цветы к мемориалу и почтили память павших минутой молчания. В этот день в Павлодарской области проходят концерты, спектакли и патриотические мероприятия, а музеи открыли свои двери для посетителей бесплатно.

Талдыкорган

С раннего утра жители Талдыкоргана идут к Вечному огню. Десятки тысяч людей принимают участие в мероприятиях на центральной площади Талдыкоргана, делясь воспоминаниями, настроением и эмоциями.

"Я привел к Вечному огню старенькую маму. Она накануне так волновалась, что ночь практически не спала. У нее отец, дяди, дед воевали. И это честь – быть внуком фронтовика Великой Отечественной".Житель Талдыкоргана Олег Семенов

Очень много талдыкорганцев пришли на праздник семьями, ведь на центральной площади развернулась выставка военной техники и оружия, пленэр молодых художников, фотовыставка. Идет праздничный концерт, запущены фонтаны, оформлены фотозоны. Мальчишки в особом восторге.

9 мая, День Победы, память, Великая Отечественная война, фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2026 15:00

Фото: Zakon.kz/Лина Малахова

"Мне военный на выставке дал подержать настоящую винтовку, – делает круглые глаза школьник Самат Кокшаров. – И я даже смотрел в прицел, а папа меня сфотографировал! Вырасту, обязательно в армию пойду. А еще я буду девочек всегда защищать".
9 мая, День Победы, память, Великая Отечественная война, фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2026 15:00

Фото: Zakon.kz/Лина Малахова

День Победы в Талдыкоргане стал не просто официальной датой, а днем общей памяти, которая объединяет поколения. Люди приходили к Вечному огню семьями, вспоминали фронтовиков, делились историями своих родных и благодарили тех, кто ценой собственной жизни отстоял мир. И пока эта память живет в детях, внуках и правнуках победителей, подвиг не будет забыт.

9 мая, День Победы, память, Великая Отечественная война, фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2026 15:00

Фото: Zakon.kz/Лина Малахова

Актау

День Победы в Актау традиционно начался у Вечного огня. В дань памяти и уважения воинам, павшим на полях сражений, цветы и венки возложили военнослужащие Нацгвардии, военные моряки, пограничники, морские пехотинцы, представители акимата, полиции, ДЧС и других госорганов, а также жители региона.

9 мая, День Победы, память, Великая Отечественная война, фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2026 15:00

Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров

В годы Великой Отечественной войны из Мангистауской области ушли на фронт более 6 тысяч человек, не вернулись свыше 4 тысяч. Два мангистаусца были удостоены званий Героя СССР, еще двое стали Полными кавалерами ордена Славы.

9 мая, День Победы, память, Великая Отечественная война, фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2026 15:00

Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров

"Мы пережили немало тяжелых испытаний, главным из которых стала Великая Отечественная война. Более 4 тысяч наших земляков остались на полях сражений. Сегодня мы вспоминаем их подвиг и отдаем дань памяти героям". Председатель областного Совета ветеранов Серикбай Толетов

9 мая, День Победы, память, Великая Отечественная война, фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2026 15:00

Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров

Сегодня в парках звучат песни времен войны, рассказы о подвигах героев.

9 мая, День Победы, память, Великая Отечественная война, фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2026 15:00

Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров

Выступления сопровождались театрализованными сценами. Вот сын, уходя на фронт, прощается с матерью, дети прячутся во время ночной бомбежки города, вот уставшие солдаты после тяжелого боя греют руки у костра, солдат читает письмо из дома, а убитая горем мать получает похоронку, а вот, наконец, победа...

"В нашей семье погибли и пропали без вести четверо, еще двое вернулись живыми. Я безмерно благодарна тем, кто ценой своей жизни обеспечил нам мирную жизнь!"Жительница Мария Тулешева

Празднование Дня Победы в Актау продолжается. К мемориалу жители и гости города весь день несут цветы, а концерт на набережной можно будет посмотреть до самого вечера.

Как казахстанцы отмечают День Победы, читайте здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Акмарал Есимханова
Кирилл Александров
Лина Малахова
Читайте также
возложение цветов
13:18, Сегодня
Восточноказахстанцы почтили память героев Великой Отечественной войны
люди
12:24, Сегодня
В Алматы отметили День Победы и почтили память героев войны
Улица, город, люди
05:40, 08 мая 2025
Память казахстанских солдат почтили во Франции
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
&quot;Окжетпес&quot;
17:11, Сегодня
"Окжетпес" и "Атырау" не выявили победителя в КПЛ
Бокс в Казахстане
16:45, Сегодня
Казахстан сравнял счёт в противостоянии с Индией в полуфиналах на чемпионате Азии по боксу
Бокс в Узбекистане
16:11, Сегодня
Боксёрша из Узбекистана "уничтожила" казахстанку на чемпионате Азии по боксу
Ансарбек Гайнуллин
15:24, Сегодня
Несите валидол: бешеной рубкой окончилась битва Казахстан - Россия на GS в Астане
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: