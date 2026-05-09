Как Павлодар, Талдыкорган и Актау почтили память героев Победы – фоторепортаж

Тысячи жителей Павлодара, Талдыкоргана и Актау вышли на улицы с цветами, чтобы почтить память героев Великой Отечественной войны. Люди вспоминали погибших родных, благодарили ветеранов и говорили о главном – мире, который достался высокой ценой, сообщает Zakon.kz.

Павлодар

В этот майский день у обелиска Славы царила особая атмосфера. Кто-то пришел вместе с бабушками и дедушками, кто-то привел детей и внуков. Люди обнимали друг друга, делились семейными историями и возлагали цветы к мемориалу. Для многих 9 Мая – не просто праздничная дата, а день глубокой благодарности и памяти.

Павлодарцы плечом к плечу со всей страной прошли через самые тяжелые сражения Великой Отечественной войны. Более 46 тысяч жителей региона ушли на фронт защищать Родину. Почти половина из них не вернулась домой. 22 тысячи павлодарцев погибли в боях, умерли от ран или пропали без вести. Более 10 тысяч были награждены боевыми орденами и медалями. 23 уроженца региона удостоены звания Героя Советского Союза, еще восемь стали полными кавалерами ордена Славы.

Среди пришедших к мемориалу была Татьяна Пульманова. Она пришла вместе с матерью Лидией Волковой – труженицей тыла.

"Дедушка и два маминых брата ушли на фронт. Дедушка Илья Скворцов домой так и не вернулся. Для нашей семьи 9 Мая – это день светлой памяти, скорби и глубокой благодарности за подвиг родных. Каждый год мы собираемся всей семьей, поздравляем друг друга и вспоминаем тех, кто подарил нам мирное небо". Жительница Павлодара Татьяна Пульманова

С особым трепетом у обелиска Славы стояла и 95-летняя Шайжамал Нуралинова. Каждый год она приходит сюда, чтобы вспомнить близких и дать бата молодому поколению, пожелав мира и благополучия.

"Из нашей семьи на войну ушли двое и оба погибли. Мой муж Капсаттар Нуралинов и его младший брат Кабдул не вернулись домой. Они дошли до Берлина. Для нас это священный день". Жительница Павлодара Шайжамал Нуралинова

Тысячи жителей области возложили цветы к мемориалу и почтили память павших минутой молчания. В этот день в Павлодарской области проходят концерты, спектакли и патриотические мероприятия, а музеи открыли свои двери для посетителей бесплатно.

Талдыкорган

С раннего утра жители Талдыкоргана идут к Вечному огню. Десятки тысяч людей принимают участие в мероприятиях на центральной площади Талдыкоргана, делясь воспоминаниями, настроением и эмоциями.

"Я привел к Вечному огню старенькую маму. Она накануне так волновалась, что ночь практически не спала. У нее отец, дяди, дед воевали. И это честь – быть внуком фронтовика Великой Отечественной". Житель Талдыкоргана Олег Семенов

Очень много талдыкорганцев пришли на праздник семьями, ведь на центральной площади развернулась выставка военной техники и оружия, пленэр молодых художников, фотовыставка. Идет праздничный концерт, запущены фонтаны, оформлены фотозоны. Мальчишки в особом восторге.

"Мне военный на выставке дал подержать настоящую винтовку, – делает круглые глаза школьник Самат Кокшаров. – И я даже смотрел в прицел, а папа меня сфотографировал! Вырасту, обязательно в армию пойду. А еще я буду девочек всегда защищать".

День Победы в Талдыкоргане стал не просто официальной датой, а днем общей памяти, которая объединяет поколения. Люди приходили к Вечному огню семьями, вспоминали фронтовиков, делились историями своих родных и благодарили тех, кто ценой собственной жизни отстоял мир. И пока эта память живет в детях, внуках и правнуках победителей, подвиг не будет забыт.

Актау

День Победы в Актау традиционно начался у Вечного огня. В дань памяти и уважения воинам, павшим на полях сражений, цветы и венки возложили военнослужащие Нацгвардии, военные моряки, пограничники, морские пехотинцы, представители акимата, полиции, ДЧС и других госорганов, а также жители региона.

В годы Великой Отечественной войны из Мангистауской области ушли на фронт более 6 тысяч человек, не вернулись свыше 4 тысяч. Два мангистаусца были удостоены званий Героя СССР, еще двое стали Полными кавалерами ордена Славы.

"Мы пережили немало тяжелых испытаний, главным из которых стала Великая Отечественная война. Более 4 тысяч наших земляков остались на полях сражений. Сегодня мы вспоминаем их подвиг и отдаем дань памяти героям". Председатель областного Совета ветеранов Серикбай Толетов

Сегодня в парках звучат песни времен войны, рассказы о подвигах героев.

Выступления сопровождались театрализованными сценами. Вот сын, уходя на фронт, прощается с матерью, дети прячутся во время ночной бомбежки города, вот уставшие солдаты после тяжелого боя греют руки у костра, солдат читает письмо из дома, а убитая горем мать получает похоронку, а вот, наконец, победа...

"В нашей семье погибли и пропали без вести четверо, еще двое вернулись живыми. Я безмерно благодарна тем, кто ценой своей жизни обеспечил нам мирную жизнь!" Жительница Мария Тулешева

Празднование Дня Победы в Актау продолжается. К мемориалу жители и гости города весь день несут цветы, а концерт на набережной можно будет посмотреть до самого вечера.

