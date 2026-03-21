Народные гуляния проходят на площади Астана в Алматы – фоторепортаж

Сегодня, 21 марта, во всех уголках республики отмечают любимый весенний праздник – Наурыз. Не стала исключением и южная столица. Zakon.kz запечатлел яркие моменты торжества.

Утро для алматинцев началось не с кофе, а с ласкающих ухо каждого казахстанца звуков домбры и народных песен. А также – с теплого поздравления от акима города Дархана Сатыбалды.

Фото: Zakon.kz

С самого утра на площади Астана развернулась праздничная программа. Жителей и гостей города решили порадовать концертом с участием признанных звезд казахстанской эстрады.

Фото: Zakon.kz

Сегодня на сцене, среди прочих, можно будет увидеть Медеу Арынбаева, Сәкена Майғазиева, Нұржана Керменбаева, Ернара Айдара, популярные группы "Дос-Мұқасан", "Ұлытау", "KешYOU", "Алашұлы" и других. А яркой кульминацией станет выступление азербайджанской певицы Розы Зергерли.

Фото: Zakon.kz

Впрочем, не только музыка сегодня притягивает людей на площадь.

"В этой юрте можно посмотреть на роботов! Это же так интересно!" – говорит 8-летний Канат.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

На праздник его привела бабушка, которой, по собственному признанию, больше приглянулась юрта с национальными музыкальными инструментами. Однако привычного конфликта "отцов и детей" не случилось: и апашка, и внук признали, что не зря проснулись пораньше и приехали сюда.

"Здесь замечательная атмосфера! Чувствуется истинный дух Наурыза. Посмотрите, все гуляют, танцуют. Все, в независимости от национальности. В такие моменты лучше всего ощущаешь дружбу и единство", – улыбается женщина.

Фото: Zakon.kz

И действительно, такого количества веселых, наряженных людей, что подпевают песням и пускаются в пляс под особенно зажигательные шлягеры, не увидишь, наверное, нигде.

Фото: Zakon.kz

А помимо них, среди "гостей" мероприятия можно заметить обаятельных роботов, послушных тазы, с благодарностью принимающих внимание детей, хищного беркута и, конечно, как сказала нам старожил Алматы, истинный дух Наурыза, воплощенного в тепле весеннего дня и улыбок, которые сегодня дарят друг другу люди.

Фото: Zakon.kz

Отметим, что гуляния на площади Астана продлятся до 22:00. Спешите зарядиться настроением!