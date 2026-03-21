#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
482.33
557.57
5.74
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
482.33
557.57
5.74
Статьи

Мастер-классы, стрельба из лука, алтыбакан: какие еще развлечения организовали на Наурыз возле Атакента

Как Наурыз празднуют возле Атакента в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2026 15:47 Фото: Zakon.kz
В Алматы празднование Наурыза идет полным ходом. Возле Казахстанского центра делового сотрудничества "Атакент" горожан развлекают артисты и аниматоры. Прохожим предлагают заглянуть в настоящие юрты, пострелять из лука, покачаться на алтыбакане и многое другое. С места передает Zakon.kz.

Многие алматинцы встречают Наурыз на площади возле "Атакента". Сегодня это место выглядит особенно ярко. Около куполообразных арок установили юрты. Гостей приглашают зайти внутрь и посмотреть древний быт кочевников.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Возле другой, декоративной, юрты исполняют народные композиции под мелодию домбры апашки в национальных нарядах.

Фото: Zakon.kz

Напротив стоят статные батыры в сауытах (доспехах) с калканами (щитами) и копьями.

Фото: Zakon.kz

Поблизости качаются на алтыбакане дети. Некоторые взрослые тоже встают на эти качели, чтобы хотя бы на несколько мгновений вернуться в детство.

Фото: Zakon.kz

Возле известных арок "Атакента" можно попробовать себя в боевом искусстве. Любой желающий может пострелять из лука в мишень. Освоить первоначальные навыки стрельбы помогут опытные инструкторы. С легкостью берут в руки оружие даже хрупкие девушки.

Фото: Zakon.kz

Праздничное настроение создают известные артисты. На праздничном концерте для публики выступают музыкальная этногруппа Arkaiym и студия танца Flamenco.

Фото: Zakon.kz

Рядом со сценой установили несколько арт-объектов из пластиковых бутылок. Один из таких верблюдов функционален, его можно наполнить легкими отходами. Инсталляции из материалов, бывших в употреблении, напоминают о важности сохранения экологии.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Если пройти дальше, можно примерить на себя образы древних воинов или степных красавиц. Сделать это позволяют яркие фотозоны.

Фото: Zakon.kz

Отдельного внимания заслуживают мастер-классы, на которых учат делать оригами, брелоки из фетра и другие аксессуары. В соседних палатках можно приобрести разные украшения и одеяния в национальном стиле.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Здесь же можно отдать лишние вещи. В одной из палаток работает пункт приема предметов гардероба. Волонтеры собирают для нуждающихся чистую одежду в хорошем состоянии.

Фото: Zakon.kz

Особо предприимчивые управляющие заведений общепита, они подсуетились и выкатили на праздник машины с полевой кухней. Сегодня без клиентов не скучает ни один продавец.

Фото: Zakon.kz

"Я приехала из Талгара на праздник. В Алматы бываю редко, а тут оказалась в гуще событий, у меня сразу поднялось настроение, хочется петь, танцевать, всех поздравлять. Наурыз считаю своим любимым праздником!" - поделилась Алия Абжанова.

Фото: Zakon.kz

В Алматы Наурыз празднуют звонко и громко. Именно так и должен звучать всенародный праздник. Улицы наполняются смехом, ароматами свежих угощений и звуками музыки. Люди встречаются, обмениваются теплыми словами и делятся радостью нового начала.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Денис Брагин
Денис Брагин
Читайте также
Как есть на Наурыз и не пожалеть о каждом кусочке – советы диетолога
15:17, Сегодня
Как есть на Наурыз и не пожалеть о каждом кусочке – советы диетолога
Народные гуляния проходят на площади Астана в Алматы – фоторепортаж
13:51, Сегодня
Народные гуляния проходят на площади Астана в Алматы – фоторепортаж
Наурыз: праздник, который встречает весну и объединяет сердца
09:00, Сегодня
Наурыз: праздник, который встречает весну и объединяет сердца
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
"Окжетпес" на последней минуте вырвал победу у "Улытау" в третьем туре КПЛ
16:01, Сегодня
"Окжетпес" на последней минуте вырвал победу у "Улытау" в третьем туре КПЛ
"Сумасшедший" боец пообещал нокаутировать чемпиона UFC
15:10, Сегодня
"Сумасшедший" боец пообещал нокаутировать чемпиона UFC
Суперзвезда дзюдо "дисквалифицировал" казахстанца на Grand Slam в Тбилиси
14:31, Сегодня
Суперзвезда дзюдо "дисквалифицировал" казахстанца на Grand Slam в Тбилиси
Дзюдоист из Казахстана на последней секунде проиграл схватку на элитном турнире в Грузии
14:27, Сегодня
Дзюдоист из Казахстана на последней секунде проиграл схватку на элитном турнире в Грузии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: