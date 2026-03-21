Мастер-классы, стрельба из лука, алтыбакан: какие еще развлечения организовали на Наурыз возле Атакента

В Алматы празднование Наурыза идет полным ходом. Возле Казахстанского центра делового сотрудничества "Атакент" горожан развлекают артисты и аниматоры. Прохожим предлагают заглянуть в настоящие юрты, пострелять из лука, покачаться на алтыбакане и многое другое. С места передает Zakon.kz.

Многие алматинцы встречают Наурыз на площади возле "Атакента". Сегодня это место выглядит особенно ярко. Около куполообразных арок установили юрты. Гостей приглашают зайти внутрь и посмотреть древний быт кочевников.

Возле другой, декоративной, юрты исполняют народные композиции под мелодию домбры апашки в национальных нарядах.

Напротив стоят статные батыры в сауытах (доспехах) с калканами (щитами) и копьями.

Поблизости качаются на алтыбакане дети. Некоторые взрослые тоже встают на эти качели, чтобы хотя бы на несколько мгновений вернуться в детство.

Возле известных арок "Атакента" можно попробовать себя в боевом искусстве. Любой желающий может пострелять из лука в мишень. Освоить первоначальные навыки стрельбы помогут опытные инструкторы. С легкостью берут в руки оружие даже хрупкие девушки.

Праздничное настроение создают известные артисты. На праздничном концерте для публики выступают музыкальная этногруппа Arkaiym и студия танца Flamenco.

Рядом со сценой установили несколько арт-объектов из пластиковых бутылок. Один из таких верблюдов функционален, его можно наполнить легкими отходами. Инсталляции из материалов, бывших в употреблении, напоминают о важности сохранения экологии.

Если пройти дальше, можно примерить на себя образы древних воинов или степных красавиц. Сделать это позволяют яркие фотозоны.

Отдельного внимания заслуживают мастер-классы, на которых учат делать оригами, брелоки из фетра и другие аксессуары. В соседних палатках можно приобрести разные украшения и одеяния в национальном стиле.

Здесь же можно отдать лишние вещи. В одной из палаток работает пункт приема предметов гардероба. Волонтеры собирают для нуждающихся чистую одежду в хорошем состоянии.

Особо предприимчивые управляющие заведений общепита, они подсуетились и выкатили на праздник машины с полевой кухней. Сегодня без клиентов не скучает ни один продавец.

"Я приехала из Талгара на праздник. В Алматы бываю редко, а тут оказалась в гуще событий, у меня сразу поднялось настроение, хочется петь, танцевать, всех поздравлять. Наурыз считаю своим любимым праздником!" - поделилась Алия Абжанова.

В Алматы Наурыз празднуют звонко и громко. Именно так и должен звучать всенародный праздник. Улицы наполняются смехом, ароматами свежих угощений и звуками музыки. Люди встречаются, обмениваются теплыми словами и делятся радостью нового начала.