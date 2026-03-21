Мастер-классы, стрельба из лука, алтыбакан: какие еще развлечения организовали на Наурыз возле Атакента
Многие алматинцы встречают Наурыз на площади возле "Атакента". Сегодня это место выглядит особенно ярко. Около куполообразных арок установили юрты. Гостей приглашают зайти внутрь и посмотреть древний быт кочевников.
Возле другой, декоративной, юрты исполняют народные композиции под мелодию домбры апашки в национальных нарядах.
Напротив стоят статные батыры в сауытах (доспехах) с калканами (щитами) и копьями.
Поблизости качаются на алтыбакане дети. Некоторые взрослые тоже встают на эти качели, чтобы хотя бы на несколько мгновений вернуться в детство.
Возле известных арок "Атакента" можно попробовать себя в боевом искусстве. Любой желающий может пострелять из лука в мишень. Освоить первоначальные навыки стрельбы помогут опытные инструкторы. С легкостью берут в руки оружие даже хрупкие девушки.
Праздничное настроение создают известные артисты. На праздничном концерте для публики выступают музыкальная этногруппа Arkaiym и студия танца Flamenco.
Рядом со сценой установили несколько арт-объектов из пластиковых бутылок. Один из таких верблюдов функционален, его можно наполнить легкими отходами. Инсталляции из материалов, бывших в употреблении, напоминают о важности сохранения экологии.
Если пройти дальше, можно примерить на себя образы древних воинов или степных красавиц. Сделать это позволяют яркие фотозоны.
Отдельного внимания заслуживают мастер-классы, на которых учат делать оригами, брелоки из фетра и другие аксессуары. В соседних палатках можно приобрести разные украшения и одеяния в национальном стиле.
Здесь же можно отдать лишние вещи. В одной из палаток работает пункт приема предметов гардероба. Волонтеры собирают для нуждающихся чистую одежду в хорошем состоянии.
Особо предприимчивые управляющие заведений общепита, они подсуетились и выкатили на праздник машины с полевой кухней. Сегодня без клиентов не скучает ни один продавец.
"Я приехала из Талгара на праздник. В Алматы бываю редко, а тут оказалась в гуще событий, у меня сразу поднялось настроение, хочется петь, танцевать, всех поздравлять. Наурыз считаю своим любимым праздником!" - поделилась Алия Абжанова.
В Алматы Наурыз празднуют звонко и громко. Именно так и должен звучать всенародный праздник. Улицы наполняются смехом, ароматами свежих угощений и звуками музыки. Люди встречаются, обмениваются теплыми словами и делятся радостью нового начала.