Пить коллаген или не пить: правда, которая может разочаровать поклонников бьюти-добавок

Коллаген сегодня – один из главных трендов индустрии красоты. Его пьют в виде порошков и желе, добавляют в напитки и используют в косметологических процедурах. Производители обещают упругую кожу, но правда ли такие средства работают? Zakon.kz решил разобраться в данном вопросе.

Давайте начнем с того, что это такое в целом.

Коллаген – это белок, который является основным строительным материалом для кожи, костей, связок и суставов. С возрастом его естественная выработка в организме снижается, из-за чего кожа постепенно теряет упругость, появляются морщины и сухость. Именно на этом факте и строится популярность омолаживающих добавок.

Сегодня на рынке можно встретить несколько форм коллагена. Наиболее распространены порошки, которые разводят в воде, а также желе и готовые напитки. Отдельное направление – косметологические процедуры: инъекции и препараты, стимулирующие синтез собственного коллагена в коже.

Сторонники добавок утверждают, что регулярный прием подобных препаратов помогает улучшить состояние кожи, волос и ногтей. Но насколько это доказано научно? На данный вопрос корреспонденту Zakon.kz ответила директор клиники, дерматолог Асель Нурмухамбетова.

"Такие исследования есть. Несколько клинических исследований и мета-анализов показывают, что гидролизованный коллаген (белок, расщепленный до состояния мелких пептидов и аминокислот) при регулярном приеме может немного улучшать увлажненность и упругость кожи, а также уменьшать глубину мелких морщин. Чаще всего эффект отмечали через 8-12 недель приема. Наиболее изученными считаются пептиды коллагена I и III типов", – объясняет дерматолог.

Врач также отметила, что полезен он при:

сухости кожи,

⁠первых морщинах,

⁠снижении упругости после 30 лет,

⁠нехватке белка или после похудения.

"Эффект от приема коллагена может быть слабым или вовсе незаметным, если кожа молодая и не имеет выраженных проблем, человек полноценно питается или ожидает сильного эффекта омоложения, сопоставимого с косметологическими процедурами. Кроме того, результат маловероятен при нерегулярном приеме или слишком коротком курсе", – рассказывает Асель Нурмухамбетова.

Отсюда возникает логичный вопрос: какой коллаген считается наиболее эффективным для кожи? Об этом мы поговорили с нутрициологом Алмагуль Ержекеновой, которая подробно рассказала о его особенностях и эффективности.

"На сегодняшний день лучше всего изучен гидролизованный коллаген – collagen peptides. Он расщеплен до пептидов, благодаря чему лучше всасывается в желудочно-кишечном тракте. Для кожи чаще всего используют I и III типы, поскольку именно они преобладают в ее структуре. При этом убедительных доказательств того, что один источник значительно эффективнее другого, пока нет. Пептиды животного происхождения в целом схожи по структуре. Также специалисты считают логичным сочетание коллагена с витамином С, поскольку он необходим для естественного синтеза этого белка в организме", – объясняет нутрициолог.

Отсюда можно сделать вывод, что эффект от приема коллагена часто бывает постепенным и субъективным, поскольку многое зависит от качества самого продукта.

"При этом важно помнить, что состояние кожи зависит не только от добавок. На нее одновременно влияют сон, питание, уровень стресса, SPF-защита, уход и гормональный фон. Поэтому выделить исключительно действие коллагена, как это часто бывает в нутрициологии, достаточно сложно", – резюмирует Алмагуль Ержекенова.

Дело в том, что после попадания в организм этот белок, как и любой другой, расщепляется на аминокислоты.

И организм уже самостоятельно "решает", куда направить полученные вещества: на восстановление кожи, мышц или других тканей. Поэтому гарантировать выраженный косметический эффект невозможно.

Но хорошая новость в том, что стимулировать выработку собственного коллагена можно и без добавок. Более выраженный эффект обычно дают SPF-защита, достаточное количество белка и витамина C в рационе, а также уход с ретиноидами или ретинолом.

"Кроме того, выработку этого вещества активно стимулируют косметологические процедуры: микроигольчатый RF, лазеры, SMAS и биостимуляторы коллагена. Исследования показывают, что наиболее заметный результат чаще всего дают именно процедуры и регулярное использование SPF, тогда как добавки скорее выступают дополнительной поддержкой с умеренным эффектом", – говорит дерматолог Асель Нурмухамбетова.

Эксперты сходятся во мнении, что коллаген нельзя считать "волшебным средством" против старения. Для одних людей такие средства могут стать поддержкой для кожи и суставов, другие же могут не заметить выраженного эффекта.

Поэтому специалисты советуют относиться к таким продуктам без завышенных ожиданий: коллаген не является "эликсиром долго и счастливо", как во второй части "Шрека", и не способен в одиночку остановить старение или кардинально изменить жизнь. Он может быть лишь частью более широкой системы ухода, где важны образ жизни, питание и регулярная защита от внешних факторов.

Универсального решения, которое гарантированно сохраняло бы молодость кожи, на сегодняшний день по-прежнему не существует, и именно поэтому эффект любых средств всегда индивидуален. Не стоит поддаваться красивым обещаниям маркетинга. Увы, магия, как ни крути, осталась только в Disney.