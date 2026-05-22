Что брать с собой на кемпинг: чек-лист для поездки с палаткой в выходные

В Казахстане любители природы начали ездить на кемпинги. Этот вид отдыха популярен среди тех, кто хочет ненадолго отвлечься от цивилизации. Организовать пикник в выходные несложно, главное – правильно подобрать снаряжение. Как подготовиться, чтобы отдохнуть с комфортом, расскажет Zakon.kz.

Наступил период, когда хочется взять рюкзак, палатку и махнуть на побережье живописного озера или реки, созерцать степи, скалы, лес и другие красоты природы. Получить больше ярких впечатлений можно, если останавливаться не в гостиницах, а в кемпингах или самостоятельно устраивать зону отдыха.

Что такое кемпинг

Кемпингом называется площадка, на которой ставят автодома и палатки. Территорию обычно огораживают. Электроэнергией туристов снабжают солнечные батареи, автомобильные аккумуляторы или генераторы на жидком топливе. Как правило, имеется санитарный блок – общие души и туалеты.

Не стоит путать кемпинги с глэмпингами, хотя в чем-то они похожи.

Глэмпинг – это премиальный кемпинг с удобствами и претензией на изысканность. Владельцы многих кемпингов делают у себя не только площадки для обычных палаток, но и шатры, юрты, сферы и другие варианты размещения для тех, кто хочет больше комфорта и одновременно единения с природой. Это дороже, зато с мягкой кроватью и чистым постельным бельем.

Обычно в кемпингах действует такой же порядок, как и в гостиницах, то есть заехать надо не раньше, а выехать не позже определенного времени. Впрочем, если вы намерены жить в собственной палатке, временные рамки можно корректировать.

Алматинец Иван Кузьмин уже много лет ездит на дикий отдых. Чаще всего выбирает реки и озера в Алматинской области. Мужчина совмещает приятное с полезным: путешествует и ловит рыбу. У Ивана просторный внедорожник, куда помещаются вещи для быта, экипировка и тяжелое оборудование.

"Беру с собой палатки, спальные мешки, тент, шатер, газовую плитку, посуду, мангал, казан, кастрюлю, сковороду, чайник, столовые приборы, ножи, разные фонарики, рыбацкие снасти, средства личной гигиены, запас продуктов и питьевой воды. В кемпинге обязательны стол для приготовления еды и стулья. Также у меня есть холодильник, который ставится в машину. Пойманную рыбу сразу складываю туда. Для рыбалки вожу много приспособлений, благо вместительность автомобиля позволяет", – рассказал Иван.

Любители первозданной природы часто бывают там, где нет интернета и не ловит сотовая связь. Для общения друг с другом на расстоянии до 15 километров путешественники используют рации.

Палатка

Ни одна ночевка в кемпинге не обходится без палатки. Они бывают разных форм и конструкций.

"Прежде всего надо определить, для каких целей нужна палатка. Например, кемпинговые палатки подходят для длительных стоянок. Внутри можно встать и лечь в полный рост, в них бывает даже несколько отделений, поскольку они рассчитаны на большую семью или компанию друзей. Такие палатки тяжелые, поэтому мало подходят, например, для пешего туризма", – пояснил гид Александр Коршунов.

Эксперты рекомендуют отдавать предпочтение компактным, невысоким и максимально простым в сборке. Такие занимают меньше площади. Соответственно, не придется искать под них большое пространство.

Палатка в полный рост удобнее, но собирать ее сложнее, да и весит она значительно больше.

Штурмовые палатки предназначены для горных походов и прочих видов экстремального туризма. Они подходят для любой непогоды, легко собираются, но стоят дорого.

Пляжные палатки укрывают лишь от солнца. Они самые бюджетные и малогабаритные, но плохо защищают от ветра, дождя и совершенно не предусмотрены для ночевок.

Для кемпинга выходного дня подойдут туристические палатки. Их стоимость начинается от 10 тысяч тенге.

Матрас

Избавиться от жесткости в палатке и не простудиться поможет надувной матрас. На нем можно и поплавать, и поваляться. Минимальная цена в Алматы – 12 тысяч.

Туристический коврик (каремат/пенка)

Сглаживает неровности земли и каремат. Это специальный теплоизоляционный коврик для походов, кемпингов и тренировок. Существуют пенки разной толщины: однослойные (8-10-миллиметровые) и двухслойные (11-15 миллиметров). Разница в стоимости составляет 2-3 тысячи тенге. Самый дешевый продают за 5 тысяч.

Спальный мешок

"Спальники" стоят от 10 тысяч тенге и рассчитаны в среднем на температуру воздуха от 10 до 20 градусов. Они достаточно комфортны для лета. Спальные мешки расстегиваются и заменяют одеяла.

"Если отдыхать в кемпинге 2-3 раза в год, выгоднее не покупать, а арендовать палатку, спальники и коврики. Таким образом, можно испытать в деле и сравнить. Если разочаруют, не будет жалко потраченных денег и не придется продавать эти вещи", – отметил гид Александр.

Тент

Некоторые туристы предпочитают брать с собой от жары и дождя шатер. Он полезен на многодневном отдыхе, но для выходных подходит и легкий тент. Его преимущество в том, что этот материал можно натянуть между деревьями.

Столик и стулья

Туристам предлагают стулья (кресла) и табуретки. Первые более комфортные, у них есть спинка, а иногда и подстаканник, при этом они более громоздкие. Табуретки менее удобные, на них не получится дать спине отдохнуть, зато места занимают совсем немного.

Газовая плитка

Она выглядит как стационарная плита, только с одной конфоркой. Сбоку у нее есть отсек, куда подсоединяется баллончик и баллон побольше. Купить плитку можно за 5 тысяч тенге.

Сама горелка в форме складной треноги в собранном виде может поместиться в большом кармане одежды. Выдерживает вес кастрюли до пяти литров, а пламя не гаснет даже при ветре. Многие туристы обходятся без спичек, потому что у плиток есть пьезоподжиг. Открыли газ, нажали на кнопку – и подалась искра.

Баллончики также бывают летними, зимними и всесезонными. Отличия в том, какая газовая смесь в них содержится: в летних содержится больше бутана, в зимних – пропана и изобутана. Последние два горят при низких температурах.

Фонарики

Сейчас во всех смартфонах есть встроенные фонарики, но лучше брать с собой отдельные – на случай, если батарея телефона разрядится.

"У меня несколько фонариков. Один из них – под тентом или в шатре, второй – в палатке, третий – в машине, четвертый – налобный, пятый – для рыбалки с лодки в темное время суток. Все они с водонепроницаемыми корпусами и алюминиевым покрытием, поэтому не ржавеют. На природе заряжаю аккумуляторы для них от АКБ автомобиля раз в три дня", – сказал любитель активного отдыха Иван.

Опытные туристы советуют обратить внимание на универсальные фонарики. Их можно как закрепить на лбу, так применять и в качестве ручных, отцепив от ремешков. Средняя цена за мощный фонарик – 5-7 тысяч тенге.

Посуда и инструменты для полевой кухни

Одноразовую пластиковую посуду не надо мыть, но она неэкологична. Лучше купить многоразовые пластиковые или металлические тарелки. Полный комплект на двоих в супермаркете продается за 2000 тенге, на рынке – дешевле. Ложки, вилки и ножи выгоднее брать из дома.

Для питья оптимальны отдельные термокружки или кружки из-под термоса. Сам термос тоже пригодится. Его берут в дорогу или уже в кемпинге наполняют горячим напитком с вечера, чтобы не тратить время на приготовление утром.

Неочевидный, но очень полезный предмет в кемпинге, – пластиковый или металлический поднос. На него удобно класть шашлык и другие блюда.

Для шашлыка не забудьте мангал, шампуры или решетку для гриля и барбекю. Уголь в фирменных пакетах продают на заправках. Сэкономить на жидкости для розжига удастся благодаря газовым горелкам.

Термосумка

Чтобы еда не пропала, а напитки не нагрелись, понадобится термосумка. В маркетплейсах есть недорогие варианты объемом 12-15 литров.

Рюкзак

Поездки за город с палатками ассоциируются с огромным рюкзаком, забитым инструментами для выживания. Отчасти это так. Но если до пункта назначения добираться на машине, то рюкзак, по сути, не нужен. А вот пешим туристам без него никак.

У обычного рюкзака груз распределяется неравномерно, и если его заполнить, то нести тяжело. Поэтому даже на короткие расстояния лучше покупать туристический рюкзак, и желательно с защитой от влаги.

Средства гигиены

В кемпинге понадобятся полотенца и средства гигиены: мыло, шампунь, зубная щетка, паста. Могут пригодиться и дезинфицирующие средства.

Итог

Список того, что можно взять в кемпинг, бесконечен. Все зависит от предпочтений туриста и возможности транспортировать. Главное – не вещи, а впечатления от отдыха.

В целях безопасности спасатели призывают отдыхающих всегда сообщать близким о том, что отправляются на отдых, и оставлять координаты, а в идеале – геолокацию.