Загадочное фото из Сети: могут ли гиены обитать в Казахстане

Фото "гиены в Мангистау" облетело Казнет и вызвало бурные обсуждения. Ученые сначала назвали возможное появление животного в регионе "интересной находкой", однако позже информация не подтвердилась. Zakon.kz выяснил, кому принадлежит фейковый снимок и могут ли гиены обитать в Казахстане.

Гиены – семейство хищных млекопитающих подотряда кошкообразных. Современные гиены обитают на территории Африки и юго-западной Азии. Существует всего четыре современных вида гиен, в то время как по ископаемым остаткам описано более 70 видов.

Заведующий научно-исследовательским центром биоценологии и охотоведения Института зоологии РК Константин Плахов уверенно заявляет: гиены на территории Казахстана не обитают. Хотя за свой 40-летний опыт он все же встречал в Мангистауской области этих редких санитаров природы.

"Я изучаю фауну с середины 1980-х годов и лично участвовал в экспедициях по поиску гиен, леопардов, медоедов и других редких хищников. За все время, сколько работал в Мангистау, была встреча всего с тремя гиенами. Одна из них в 1995 году попалась в капкан, который поставил на волка местный охотник Алдаберген Акшабаев. Я лично видел ее шкуру. Перед тем как попасть в ловушку, гиена некоторое время нападала на скот. И два черепа гиен были обнаружены в пещере песков Карынжарык недалеко от Устюртского государственного природного заповедника. Гиены – падальщики, но, если не находят свою пищу, выкручиваются такими нападениями. А черепа находились в музее Устюртского заповедника". Константин Плахов

А фото, которое гуляет в Казнете, оказалось фейковым и старым. Его вновь запустили, вероятно, ради хайпа. К Казахстану оно не имеет никого отношения. Но, тем не менее, местным ученым пришлось изрядно потрудиться, чтобы добраться до правды.

"По случаю, который недавно опубликовали в соцсетях, была проведена проверка. Мы запросили у наших специалистов в Мангистауской области. В результате информацию не подтвердили. Выяснилось, что данное фото сделано еще 15 лет назад. Эту гиену человек поймал на территории северо-западного Туркменистана, где гиены обитают постоянно. Видимо, сейчас решили таким способом "похвастаться" в социальных сетях. Это фейк. Если бы это было бы правдой, то мы бы включили ее в Красную книгу, а также в Перечень редких и находящихся под угрозой видов животных". Константин Плахов

Ученый назвал причину, по которой соседский хищник может к нам заглядывать.

"Они могли прийти элементарно в поисках новых мест. Так как более взрослые и сильные особи вытесняют со своей территории молодых. А те в поисках нового дома могут пройти довольно много и далеко. В Африке пятнистая гиена, а к нам из Туркменистана заходит полосатая. Это разные виды, и они отличаются по образу жизни. Если пятнистые обитают стаями, то эти – одиночки". Константин Плахов

Хотя в целом юг Мангистауской области по климату и ландшафту подходит для обитания гиен, они не расселяются из-за слабой кормовой базы и высокой конкуренции с другими хищниками, объяснил зоолог.

"Раньше на юге Мангистауской области и в северо-западном Туркменистане обитали тысячные стада сайгаков. А сейчас у нас остались три группировки: в Западно-Казахстанской области Уральская группировка, Северо-Устюртская группировка – это север Мангистауской области и Актюбинской области частично, а также Бетпак-Далинская – Карагандинская, Акмолинская, Костанайская области. Еще возрождается Северо-Казахстанская группировка – Павлодарская область. А Южно-Устюртские исчезли еще в начале 2000 года. Соответственно, нет падали. Скот не пасется, а малочисленные джейраны не могут составить им достаточную кормовую базу". Константин Плахов

Но новые для Казахстана виды животных все же приходят и остаются. Однако многим из них приходится тяжело, в частности, из-за человеческого вмешательства.

"В настоящее время мы имеем дело с постепенным переселением леопарда на нашу территорию из северо-западного Туркменистана. Можно сказать, что леопард уже у нас прописался. Только характер пребывания пока неясен, мы продолжаем изучение. Но есть случаи, когда их просто убивали. Это случилось в 2015 году, а потом в 2021. Это, конечно, печально. Самый удручающий случай был в 2015 году. Этот леопард был неопытный хищник, потому что охотиться они долго учатся. Он какое-то время нападал на лошадей и причинял им жуткие увечья. Тогда егерь поставил капкан, и зверь на него попался. Его убили. Преподнесли как вынужденную самооборону, якобы егерь защищался". Константин Плахов

Ученый считает, что в законодательстве пока остаются пробелы, связанные с охраной таких редких хищников. Но Красная книга все же пополняется, и новые виды обитателей чувствуют себя прекрасно в нашей природе.

"Медоеда впервые встретил в 1883 году. Его обитание я подтвердил в 1987 году. Всегда рассматривается вопрос: точно обитает или просто заходит на нашу территорию? Мы как раз в 2024 году готовили очередное издание Красной Книги, вот тогда пришлось уточнять детали. Но окончательно ответ приходит, когда встречаешь самку с детенышами, что нам и удалось. В этом случае мы ставим точку, – факт обитания доказан. С каракалом была такая же ситуация". Константин Плахов

Причина неожиданного пополнения редких животных – не только климат или миграция. В дикой природе становится меньше браконьеров, люди бережнее стали относиться к животному миру, – это дает им шанс на обитание.

История с "гиеной из Мангистау" в итоге оказалась фейком, однако она вновь напомнила, насколько хрупок мир дикой природы. По словам ученых, некоторые редкие хищники действительно могут заходить на территорию Казахстана, а отдельные виды постепенно расширяют ареал обитания.