Живая традиция: Наурыз в регионах превратился в реальные дела

Талдыкорган, Павлодар и Балхаш встретили Наурыз масштабными и разноплановыми акциями: от посадки деревьев и экологических инициатив до флешмобов с сотнями домбристов. Праздник обновления воплотился в реальных делах, объединяющие людей, традиции и современную культуру, сообщает Zakon.kz.

Проснуться вместе с землей: как Жетысу встречает "Жаңару күні"

Весна в 2026 году в область Жетысу не просто пришла. Она ворвалась под звуки эко-каравана, шелест молодых саженцев и звонкий смех волонтеров. Сегодня область отмечает "Жаңару күні", и обновление это чувствуется в ритме жизни городов и сел.

Фото: Zakon.kz/Лина Малахова

По всей области сегодня посадили около 3 тысяч молодых деревьев. Это не цифры в отчетах, это работа людей и будущие тенистые аллеи, под которыми дети будут прятаться от летнего зноя. Но и это только начало: к самому празднику Наурыз в населенных пунктах планируют высадить еще 2 000 деревьев. Как говорят в народе: "Атаңнан мал қалғанша, тал қалсын".

Жители красивейшего региона восприняли это, как прямое руководство к действию. В самом областном центре Талдыкоргане особенно интересно. От здания "Jetisy jastary" стартовал экологический караван "EcoKeruen". Специально оформленный автомобиль собирал у жителей то, от чего каждый мечтает избавиться: горы бумаги и пластика.

Фото: Zakon.kz/Лина Малахова

Заместитель директора КГУ "Jetisy jastary" Арнай Байжурынов с энтузиазмом поясняет: "EcoKeruen – это не просто акция по сбору мусора, а важная экологическая инициатива, призывающая жителей бережно относиться к природе и сортировать отходы. Мы продвигаем принцип "Таза Жетісу – чистое будущее"".

А в пригороде Талдыкоргана, в частном секторе областного центра, царит своя, особая атмосфера уюта. Здесь весну чувствуют через землю.

"Вывел индюков на свежую траву на задний двор, смотрю, на нашей улице молодежь арыки чистит. Подумал, и тоже почистил арык перед усадьбой. И так хорошо на душе, убрал свой уголок природы", – рассказывает житель города Виктор Попов.

Старики, кстати, показывают пример молодежи. Канат Мактаров, пенсионер, ровняя лунку под катальпу (декоративное лиственное дерево – Прим. ред.), рассказывает, что в старину говорили "наурыз келсе, нұр келер".

"Но свет этот не только с неба падает, он и от наших рук идет. Мы в молодости каждый Наурыз родники чистили – это был закон. Вижу, что нынешние ребята тоже это понимают. В парке ветеранов родник чист, ухожен. Сердце радуется, когда земля дышать начинает. Даже если каждый свой двор подметет – и то мир чистым станет". Канат Мактаров, пенсионер

Акция продолжается, и "EcoKeruen" скоро заглянет в каждый район области.

Павлодарская область: 30 тысяч юных домбристов

В Павлодарской области одновременно сыграли более 30 тысяч юных домбристов. Впечатляющий масштаб, который показывает, как жива и сильна традиция казахской музыки. А в самом Павлодаре 500 детей одновременно исполнили легендарные кюи казахского фольклора.

Фото: Zakon.kz/Акмарал Есимханова

Пространство наполнилось мелодиями "Тепеңкөк", "Сарыарқа" и "Көроғлы". Посетители словно оказались в бескрайней степи на празднике Наурыз. Музыканты заняли оба яруса центра, удивив публику неожиданным музыкальным приветствием.

Фото: Zakon.kz/Акмарал Есимханова

Самому младшему участнику всего шесть лет, старшему – восемнадцать. Среди них – 11‑летний Имран Бакиров, который занимается игрой на домбре всего три месяца, но уже освоил кюй "Тепеңкөк".

Фото: Zakon.kz/Акмарал Есимханова

"Научиться играть на домбре решил сам. Моя мама Асыл прекрасно владеет инструментом. Родители поддержали меня и купили домбру", – рассказал Имран.

Педагоги объяснили выбор именно этого кюя. По словам преподавателя областного дворца школьников Батырбека Сарсебекова, "Тепеңкөк" доступен для освоения даже начинающим.

"Если ребенок занимается хотя бы год и знает основы, он вполне справится. Конечно, все зависит от таланта и усердия. Кто‑то учит кюй быстро, кому‑то нужно больше времени. Для взрослых "Тепеңкөк" несложен, детям требуется чуть больше терпения". Батырбек Сарсебеков

История этого кюя уходит в древность. Когда‑то под названием "Тепеңкөк" прошла байга – скачки, где борьба за победу была напряженной. Чтобы поддержать наездников и придать им сил, мастера создали этот кюй. Сегодня павлодарские дети прикоснулись к легенде и через музыку почувствовали связь с корнями своего народа.

Фото: Zakon.kz/Акмарал Есимханова

Экоакция в Балхаше

В день обновления и новых начинаний, который символизирует праздник Наурыз, улицы Балхаша наполнились не только весенним настроением, но и важным экологическим посылом. В рамках республиканской программы "Таза Казахстан" в городе прошла акция "Таза Қазақстан" – "Пластиксіз өмір сүр" по раздаче экошоперов – практичная инициатива, направленная на сокращение использования пластиковых пакетов.

Фото: Zakon.kz/Виктория Буханцева

Волонтеры молодежного ресурсного центра вышли на оживленные улицы, чтобы напрямую пообщаться с жителями. Взамен привычных пластиковых пакетов горожанам предлагали стильные и многоразовые экошоперы. Всего в этот день было роздано около ста сумок.

Фото: Zakon.kz/Акмарал Есимханова

Акция вызвала живой отклик: балхашцы охотно принимали участие, интересовались идеей и делились своим мнением об экологической ответственности. Вместе с шоперами участникам вручали и праздничные календари с символикой Наурыза, как напоминание о важности бережного отношения к природе в течение всего года.

Фото: Zakon.kz/Виктория Буханцева

Особенность акции в ее локальной поддержке: все экошоперы были специально пошиты местным культурно-досуговым центром. Это придало инициативе особую теплоту и подчеркнуло вклад учреждений в общее дело.

"Сегодня молодежь Балхаша все больше задумывается о будущем планеты. Мы видим, что ребята действительно выступают против избыточного использования пластика. В рамках программы "Таза Казахстан" такие инициативы помогают формировать экологическую культуру и прививать осознанные привычки". Методист культурно-досугового центра Жансая Несипбекова

Сами волонтеры уверены: даже небольшие шаги способны привести к большим изменениям.

"Экошопер – это простая, но эффективная альтернатива пластику. Если каждый человек откажется хотя бы от одного пакета в день, это уже огромный вклад в сохранение природы. Наша задача донести эту идею до как можно большего числа людей", – поделился один из участников акции, волонтер Әлібек Әбен.

Праздник обновления в Балхаше в этом году стал не только символом весны, но и напоминанием о том, что перемены начинаются с каждого из нас. И, возможно, именно такие инициативы становятся первым шагом к формированию экологически ответственного общества.