Алматинцы выстраиваются в очередь ради красивой, но очень опасной фотосессии

Жители Алматы нашли новое место для панорамной фотосессии и массово ринулись туда. Однако красивая локация не столь безопасна. Zakon.kz расскажет, почему там стоит быть предельно осторожными.

Алматинцы вновь выражают свою любовь красивейшему городу Казахстана. На этот раз они отправились на одну из точек на Восточной объездной автомобильной дороге. Ради контента люди забираются на небольшую стенку, расположенную сверху туннеля. С высоты кадры получаются захватывающие: бескрайнее небо и оживленный участок сплетаются, открывается вид на проспект Аль-Фараби, большой поток авто и вдоль них крутые высотки.

Столь необычное местечко горожане отыскали быстро. Оказалось, оно находится на улице Керей-Жанибек хандар.

Одна из гостей города Айгуль Темиржанкызы рассказала, что о локации узнала из соцсетей и тут же отправилась туда сделать снимки на память об Алматы.

"Меня засыпали вопросами: в каком это городе, как и на чем можно туда добраться, просьбы дать адрес? Вам повезло, потому что я сняла подробное видео. Я по работе приехала в Алматы из Уральска. С места, где я находилась, чтобы добраться до нужной точки, мне потребовался один час из-за пробок. Была дождливая погода, поэтому я захватила легкую куртку и зонт. На месте меня застали врасплох невероятные виды. Здесь было оживленно, очень большая очередь на фото. Когда спускались вниз, из-за осадков было скользко, было страшно упасть. Поэтому будьте осторожны. Но оно того стоит, здесь невероятно красиво". Айгуль Темиржанкызы

Тем временем пользователи соцсетей поделились, что локация стала хитом благодаря новому казахскому фильму, его отрывок снимался именно здесь.

Горожане превратили площадку в настоящий тренд. В выходные толпы людей не расходились с утра до глубокой ночи. И все ради того, чтобы сказать Алматы слова любви.

"Несмотря на все минусы, на которые мы жалуемся и терпим ежедневно, мы все равно любим наш город и считаем его лучшим во всем мире. Здесь уютно, душевно и атмосферно. Я наблюдал здесь большое число молодежи, среди которых коренные жители и гости мегаполиса, но всех нас связал наш прекрасный Алматы", – говорит Алмас Мукушев.

Есть и те, кто давно знает об этом месте и из года в год приезжает сюда.

"Я это место нашел еще в прошлом году. Специально ждал, пока стемнеет, подготовился и поехал туда. Тогда оно вообще не было каким-то "хитом", даже когда выложил в соцсети – особо просмотров не набрало. А в этом году, оказывается, оно стало прямо популярным. Снова съездил – а там уже куча людей. Но в этот раз я поехал не ради фоток, а реально просто насладиться атмосферой и посмотреть вживую", – поделился алматинец, который представился никнеймом Бахо.

Тренд поддержали не только алматинцы, но и жители других городов. Свои видео они сопровождают разными песнями об Алматы. А те, кто лично не смог посетить локацию, создают аналогичное видео с помощью искусственного интеллекта.

"Я не алматинка, но знаю не понаслышке, как он прекрасен, и скучаю по нему. Надеюсь, мне удастся снова побывать там. Но хочу поддержать тренд, поэтому использую ИИ", – написала одна из пользователей соцсетей.

Однако некоторые пользователи соцсетей обеспокоены ситуацией:

жалко, что зеленые насаждения растоптали,

там ведь не предназначено для фото, зачем агитировать, вдруг школьники пойдут делать фото, а там небезопасно,

стоит ли ради красивых кадров так рисковать,

на высоте не страшно, еще и авто много, скоростное движение.

Стражи порядка рады активности алматинцев, однако призывают их соблюдать меры безопасности. Все-таки локация не предназначена для фотосессий и расположена на высоте, а также близ проезжей части. Особенно внимательными просят быть пенсионеров и детей. А также воздержаться от съемок по ночам и в непогоду.

"Призываем граждан подходить к этому ответственно и не подвергать себя опасности. Важно помнить, что такие участки относятся к зонам повышенного риска. Безопасность должна быть приоритетом, ни один кадр не стоит риска для жизни и здоровья". Департамент полиции Алматы

Полиция рекомендует: