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За что алматинцам может "прилететь" штраф в 1,1 млн тенге

За что алматинцам может прилететь штраф в 1,1 млн тенге, фото - Новости Zakon.kz от 24.05.2024 09:39 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Жители Алматы продолжают засорять арыки и канализационные сети. Примечательно, что зачастую жители города скидывают туда подгузники, посуду и даже мебель. Zakon.kz расскажет, какой штраф можно получить за подобное поведение.

В пресс-службе "Алматы Су" подчеркивают, что граждане на постоянной основе засоряют арыки, ливневые стоки и каналы.

Специалисты напоминают, что определенные предметы, выброшенные вместе с бытовыми отходами, представляют опасность для окружающей среды.

Бороться с нарушителями чистоты будут штрафами. За нарушение правил благоустройства территорий грозит административная ответственность по статье 505 КоАП (1 МРП – 3692 тенге).

Согласно этой статье, за повторный выброс мусора в течение года после наложения административного взыскания, действует штраф на:

  • физических лиц в размере тридцати,
  • субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере сорока,
  • субъектов среднего предпринимательства – в размере пятидесяти,
  • субъектов крупного предпринимательства – в размере трехсот месячных расчетных показателей.

По словам представителей "Алматы Су", существует список запрещенных предметов, который категорически нельзя выбрасывать в канализацию.

"Так, например, это рис и макароны – эти продукты сильно разбухают в воде, что гарантированно создает засоры. Волосы часто образуют плотные комки в трубах, что приводит к серьезным засорам. Средства женской гигиены и подгузники – эти предметы впитывают влагу и сильно увеличиваются в размерах, создавая пробки в трубах".Пресс-служба ГКП "Алматы Су"

Кроме того, строительный мусор, даже мелкие крошки и песок могут серьезно засорить трубы и привести к аварийной ситуации.

Наклейки с банок, коробок и фруктов – они растворяются в воде долго, а клей, нанесенный на них, способствует образованию засоров.

Также в городе повсеместно наблюдается кража канализационных люков.

Последний случай произошел в мкр. Шапагат. В период с февраля по май 2024 года подрядная организация установила 8 крышек люка, часть которых была похищена, и по сегодняшний день кражи продолжаются.

"Кражи приводят к серьезным последствиям для городской инфраструктуры. В открытые колодцы попадает мусор, который засоряет канализационные сети".Пресс-служба ГКП "Алматы Су"

Среди мусора, который был обнаружен: разбитые градусники и просроченные медикаменты, аэрозоли, электронные устройства, люминесцентные лампы, резиновые изделия, мебель и посуда.

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4 мая 2024 года сообщалось, что объем собранного мусора в Казахстане вырос за год на 8%.

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