Опасно красиво: как выглядит зимний Капчагай
Фото: Zakon.kz
До весны остается пара дней, а на Капчагайском водохранилище еще можно наблюдать величественные ледяные глыбы. Корреспондент Zakon.kz отправился на место, чтобы успеть запечатлеть красивый пейзаж.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
При всем великолепии природы необходимо не забывать про осторожность.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Лед уже перестал быть твердым и представляет большую опасность.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Спасатели напоминают: лед очень опасен, так как обрушивается без предупреждающего потрескивания.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Материал по теме
Между нами тонкий лед: как спастись на воде
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Не так давно фотограф поделился кадрами, на которых удивительно красиво сочетаются песчаные дюны и белоснежная застывшая поверхность Капчагайского водохранилища.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript