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Опасно красиво: как выглядит зимний Капчагай

Казахстанцам показали завораживающие кадры зимнего Капчагая Фото: Zakon.kz
До весны остается пара дней, а на Капчагайском водохранилище еще можно наблюдать величественные ледяные глыбы. Корреспондент Zakon.kz отправился на место, чтобы успеть запечатлеть красивый пейзаж.
Казахстанцам показали завораживающие кадры зимнего Капчагая

Фото: Zakon.kz

Казахстанцам показали завораживающие кадры зимнего Капчагая

Фото: Zakon.kz

При всем великолепии природы необходимо не забывать про осторожность.

Казахстанцам показали завораживающие кадры зимнего Капчагая

Фото: Zakon.kz

Казахстанцам показали завораживающие кадры зимнего Капчагая

Фото: Zakon.kz

Казахстанцам показали завораживающие кадры зимнего Капчагая

Фото: Zakon.kz

Лед уже перестал быть твердым и представляет большую опасность.

Казахстанцам показали завораживающие кадры зимнего Капчагая

Фото: Zakon.kz

Казахстанцам показали завораживающие кадры зимнего Капчагая

Фото: Zakon.kz

Казахстанцам показали завораживающие кадры зимнего Капчагая

Фото: Zakon.kz

Казахстанцам показали завораживающие кадры зимнего Капчагая

Фото: Zakon.kz

Спасатели напоминают: лед очень опасен, так как обрушивается без предупреждающего потрескивания.

Казахстанцам показали завораживающие кадры зимнего Капчагая

Фото: Zakon.kz

Казахстанцам показали завораживающие кадры зимнего Капчагая

Фото: Zakon.kz

Казахстанцам показали завораживающие кадры зимнего Капчагая

Фото: Zakon.kz

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Казахстанцам показали завораживающие кадры зимнего Капчагая

Фото: Zakon.kz

Казахстанцам показали завораживающие кадры зимнего Капчагая

Фото: Zakon.kz

Казахстанцам показали завораживающие кадры зимнего Капчагая

Фото: Zakon.kz

Казахстанцам показали завораживающие кадры зимнего Капчагая

Фото: Zakon.kz

Не так давно фотограф поделился кадрами, на которых удивительно красиво сочетаются песчаные дюны и белоснежная застывшая поверхность Капчагайского водохранилища.

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