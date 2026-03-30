Окурки, пластик и проволока: зачем птицы строят гнезда из мусора

В гнездах птиц все чаще находят сигаретные окурки, пластик и другие отходы. Случайность ли это, своеобразие некоторых видов или все-таки часть стратегии? Орнитолог объяснил Zakon.kz, почему птицы используют такие материалы и какие риски это несет.

Гнездо птицы – это не просто случайно собранные веточки, а продуманная и функциональная конструкция, в которой каждая деталь имеет значение. Как рассказал заведующий лабораторией орнитологии и герпетологии Института зоологии РК Бекжан Бердиқулов, при строительстве гнезда птицы одновременно решают сразу несколько задач: обеспечивают прочность, регулируют тепло и влажность, защищаются от паразитов и даже в некоторых случаях демонстрируют себя потенциальному партнеру.

Фото: pixabay

По словам специалиста, многие привычные для нас материалы – перья, пух или сухие растения – выполняют вполне очевидные функции. Перья, например, помогают удерживать тепло и делают гнездо более комфортным для кладки. Некоторые растения, которые птицы приносят в гнездо, содержат вещества, способные отпугивать паразитов и снижать риск инфекций.

Почему птицы все чаще используют мусор

В последние десятилетия орнитологи все чаще фиксируют другую тенденцию: птицы активно используют в строительстве гнезд материалы, оставшиеся после жизнедеятельности человека. В ход идут пластиковые нити, проволока, фольга, бумага и другие виды мусора. Это явление уже стало массовым – по данным исследований, такие материалы встречаются у сотен видов птиц по всему миру.

Фото: unsplash

Как объясняет Бекжан Бердиқулов, причина этого довольно проста. Птицы ориентируются не на "происхождение" материала, а на его свойства. Если предмет гибкий, прочный и удобный для укладки, он вполне может заменить природные аналоги. По сути, пластик или нитка для птицы – это та же трава или корешок, только более доступный в городской среде.

Окурки в гнезде: польза и скрытая опасность

Особый интерес вызывает использование сигаретных окурков – одного из самых неожиданных компонентов гнезда. Тем не менее и у этого поведения есть логичное объяснение. Фильтры окурков пропитаны никотином и другими веществами, которые действуют как инсектицид. Они способны снижать количество паразитов в гнезде, в частности клещей и других мелких насекомых.

Фото: pexels

Таким образом, птицы фактически используют окурки как средство "самолечения" – своеобразный природный аналог антипаразитарной обработки. Однако у такого решения есть и обратная сторона.



Сигаретные фильтры содержат не только никотин, но и целый комплекс токсичных веществ, включая тяжелые металлы и органические соединения. При намокании они могут выделяться в окружающую среду, а микроволокна фильтра, по сути являющиеся микропластиком, способны попадать в организм птиц и птенцов. Исследования показывают, что у птиц, регулярно контактирующих с такими материалами, могут возникать повреждения на клеточном уровне.

Самая опасная находка – это не окурки

Куда более серьезную опасность представляют длинные и прочные материалы – леска, веревки, пластиковые нити. Именно они чаще всего становятся причиной травм и гибели птенцов. Птицы выбирают их за удобство и прочность, но в гнезде такие материалы превращаются в ловушки: птенцы могут запутаться в них, получить травмы или погибнуть.

Правда ли, что сороки любят блестящее

Отдельного внимания заслуживает распространенный миф о том, что сороки якобы любят все блестящее и специально собирают такие предметы. Научные исследования эту версию не подтверждают. Напротив, сороки часто проявляют настороженность к новым и необычным объектам, включая яркие и блестящие.

Фото: сгенерировано с помощью ИИ

Тем не менее у некоторых видов птиц яркие и необычные предметы действительно могут играть роль – например, служить сигналом для партнера или способом повлиять на поведение других животных. В отдельных случаях такие элементы даже могут отпугивать хищников, задерживая их из-за осторожности перед незнакомыми объектами.

Птицы адаптируются к жизни рядом с человеком

Фото: pixabay

В целом использование мусора в гнездах – это не странность, а проявление адаптации птиц к изменяющейся среде. Они используют те материалы, которые доступны вокруг, и делают это в соответствии со своими биологическими задачами.

"Птицы очень гибко реагируют на условия среды. И чем больше в окружающем пространстве человеческого мусора, тем чаще он оказывается в гнездах", – подчеркивает Бекжан Бердиқулов.

Именно поэтому, отмечают специалисты, даже простые бытовые привычки человека могут напрямую влиять на безопасность птиц. Брошенные окурки, оставленная леска или куски веревки могут стать частью гнезда – и одновременно источником риска для будущего потомства.