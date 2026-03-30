С любовью к Родине: астанчанка делится удивительными фактами о Казахстане

Варвара Пак с детства мечтала стать блогером. Zakon.kz поделится, как девушка знакомит мир со своей родиной.

23-летняя жительница Астаны Варвара Пак с детства мечтала стать блогером. Она наблюдала за популярными каналами на YouTube и понимала, что тоже хочет быть медийной личностью, снимать видео и делиться историями, которые будут вдохновлять миллионы. Но на то, чтобы воплотить задуманное, потребовались годы.

"Я родилась в Каратау – маленьком городе в Жамбылской области, сейчас живу в Астане. У меня есть муж и сын. Раньше работала SMM-специалистом и таргетологом, вела проекты, но всю жизнь хотела стать блогером. В 2019 году попробовала себя в TikTok, но реакция аудитории не была столь большой. И так каждый раз что-то снимала, тестировала, искала себя. В июле 2025 года не стало моей мамы. Наверное, именно тогда я поняла, что нельзя жизнь откладывать на потом. Мне очень сильно хочется, чтобы она мной гордилась. И только в этом году у меня наконец-то начало получаться – я нашла свою тему и более-менее поняла, как это все делать". Варвара Пак

Теперь астанчанка рассказывает про любимый Казахстан, его города, красивую природу, традиции, культуру – в общем поводов для тем много.

"Я говорю именно про Казахстан, потому что это моя родина. Я здесь родилась, выросла и с возрастом начала все это больше ценить. Я не то чтобы ставлю цель "что-то донести", скорее, мне просто хочется показывать. Потому что я сама часто сталкивалась с тем, что люди думают, будто в Казахстане только степь и ничего больше. А на самом деле это вообще не так. И я стремлюсь через свои видео показывать, насколько наша страна развитая, красивая, колоритная. Плюс в том, что это действительно неисчерпаемая тема, потому что здесь очень много всего увлекательного". Варвара Пак

Чаще контент девушка продумывает сама, исходя из жизненного опыта. Однако нередко подписчики подкидывают ей интересные идеи.

"Темы приходят по-разному, обычно просто из жизни: что-то увидела, услышала или подумала. Я записываю свои мысли, потом не спеша продумываю и снимаю видео. Люблю составлять топы, изучать историю, места, рассказывать о них, делиться своим мнением и общаться с аудиторией. Для них получается настоящая "пища для ума", пользователи спорят, обсуждают, задают мне вопросы". Варвара Пак

Пока съемки астанчанки проходят в квартире, однако она мечтает обойти весь Казахстан и показать людям все красоты. Тем не менее интерес к публикациям Варвары Пак растет ежедневно. Буквально за последние несколько месяцев на нее подписались около 21 тыс. человек.

"Я просто подстраиваюсь под свою жизнь: снимаю в те моменты, когда есть возможность, например, когда ребенок спит. Меня поддерживает семья – это дает огромную опору. Больше всего меня вдохновляют люди – мои подписчики. Когда пишут теплые комментарии, это очень сильно заряжает. Я очень люблю читать комментарии и радуюсь добрым отзывам. Хейта, к счастью, немного – 95-98% комментариев позитивные. Пишут не только казахстанцы, но и иностранцы. Они говорят, что благодаря моим видео узнали что-то новое про Казахстан. Часто читаю, что теперь они хотят приехать и посмотреть страну вживую. Также сами казахстанцы признаются, что не знали о каких-то местах, хотя живут здесь всю жизнь и теперь мечтают отправиться в путешествие по родным местам. Это, конечно, очень вдохновляет". Варвара Пак

Пока ее основная цель связана с семьей, у Варвары большая мотивация стать успешным человеком и заботиться о младших братьях.

"После того, как мы потеряли маму, трое моих младших братьев находятся под опекой моей двоюродной сестры, за что я ей благодарна. Но я очень хочу создать такие условия, чтобы иметь возможность забрать их к себе, жить рядом и быть постоянно вместе. Сейчас у меня нет для этого финансовой возможности, но я надеюсь, что буду расти, развиваться и вскоре приду к этому". Варвара Пак

Девушка признается, что иной раз, собирая материал, она удивляется, насколько наша страна богата и уникальна. Варвара считает, что было бы классно в будущем стать популярным инфлюенсером и зарабатывать на любимом деле. Плюс приносить пользу стране, больше рассказывать о ней и привлекать огромное количество туристов.