Воинственный скульптор: житель Алматы победил ДЦП благодаря лепке и теперь создает шедевры
33-летний Тұрсын Капаков – выходец из Аягоза (ранее Восточно-Казахстанская область) области Абай, сейчас живет и работает в Алматы. Среди ценителей искусства его называют прирожденным талантом. Но этот дар дался ему в борьбе с коварной болезнью. Он будто слепил из себя скульптуру – такого же воинственного, как его работы.
"С рождения у меня были проблемы со здоровьем, мне поставили диагноз "детский церебральный паралич в легкой форме". Из-за болезни мои руки были слабые. Врачи посоветовали развивать мелкую моторику. Тогда родители стали давать мне в руки карандаши и пластилин. Поэтому любовь к творчеству у меня с малых лет. Я постоянно увлеченно рисовал то животных, то персонажей из фильмов. Позднее начал лепить маленькие фигурки".Тұрсын Капаков
Интерес к творчеству заметили родители и решили отдать Тұрсына в художественную школу.
"Мне очень повезло с преподавателем – им оказался известный художник Жылкайдар Нурсафин, его мастерство было на уровне профессоров академии. Увидев во мне потенциал, он принялся учить меня азам изобразительного искусства. В процессе я понял: творчество – мое всё. После окончания учебы учитель посоветовал мне поступить в колледж им Т. Жургенова. Так начался мой профессиональный творческий путь".Тұрсын Капаков
В настоящее время скульптор работает с керамикой и бронзой в жанре реализма. Может взять любой заказ, однако признается, что ему нравится изображать средневековых воинов.
"Пластилин – очень гибкий базовый материал для всех скульпторов, с которым легко воплощать идеи. В отличие от глины он не сушится и не марает руки. Я делаю детализированные работы из керамики, что довольно нетипично и редко для этого материала. Большинство керамических изделий круглые и несложные по форме, я решил поэкспериментировать. С каждым новым объектом я усложняю себе задачи. Как скульптор, я ощущаю, что достиг той точки зрелости, когда могу не просто творить, а говорить с людьми через свои работы, передавая глубину и силу нашей культуры. Поэтому начал несколько работ с национальной тематикой. Сейчас создаю казахскую невесту".Тұрсын Капаков
По словам мастера, чтобы быть хорошим скульптором, необходимо знать анатомию, а также уметь в точности передавать то, что видишь или задумал.
"Скульптура требует одновременно интеллектуального и физического труда. Когда делаешь крупные объекты высотой шесть метров, приходится бегать по лесам, держа в руках ведро глины или гипса. Самое сложное в профессии – достичь мастерства, потому что это годы практики и самоотдачи. В среднем на одну работу уходит около двух месяцев. Бронза и керамика – проверенный веками материал, такие скульптуры хранятся вечность при правильном уходе".Тұрсын Капаков
Алматинец считает, что профессия скульптора дает возможность самовыражения и создания уникальных произведений, которые могут пережить века и оставить след в культуре.
"Это физически трудоемкий процесс, требующий времени, сил и терпения. В начале карьеры будут сложности и нестабильный доход. Но работу найти несложно – сейчас много курсов по скульптуре и всегда можно начать с частных заказов, участия в выставках или продвигать свои работы через социальные сети, постепенно нарабатывая имя и клиентов. Скульптуры востребованы, но все зависит от уровня мастерства: чтобы продавать свои творения, нужно быть на высоком уровне, грамотно презентовать их. Здесь решает, как говорится, 1% таланта и 99% трудолюбия".Тұрсын Капаков
Тұрсын Капаков поделился, что чаще всего заказывают портреты, фигурки персонажей или что-то символичное с личным смыслом.
"Очень много интересных историй. Вначале мы с коллективом брались за большие скульптуры, не зная особенность материалов, из-за чего были промахи и выслушали замечания от более опытных коллег. Но ошибки помогли разобраться. Как-то поступил заказ, клиент хотел свой портрет, где он сидит возле трехметрового стола. Мы уже опытные объяснили, что это будет выглядеть абсурдно".Тұрсын Капаков
Стоимость работ автора зависит от материала, размера скульптуры и объема. В среднем они варьируются в пределах 400 тысяч тенге, и мастер за месяц может заработать от нескольких тысяч до пары миллионов тенге за один заказ.
Для общества скульптура – способ сохранить культуру, эмоции и историю в форме, которую можно увидеть и почувствовать. А для Тұрсына Капакова это возможность победить свою болезнь, благодаря чему его руки сегодня полны сил. Скульптор отметил, что очень благодарен своим родителям, без их внимания и поддержки, он бы не смог достичь успехов. Парень намерен и далее развиваться, создавать масштабные проекты и когда-нибудь представить Казахстан на международной арене.