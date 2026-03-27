Воинственный скульптор: житель Алматы победил ДЦП благодаря лепке и теперь создает шедевры

Алматинец создает невероятно реалистичные и детализированные скульптуры. Творения отражают внутреннюю силу автора, который воинственно, как самурай, стремится исключительно к победе. Zakon.kz расскажет, как мастер в борьбе с болезнью обрел талант и смысл жизни.

33-летний Тұрсын Капаков – выходец из Аягоза (ранее Восточно-Казахстанская область) области Абай, сейчас живет и работает в Алматы. Среди ценителей искусства его называют прирожденным талантом. Но этот дар дался ему в борьбе с коварной болезнью. Он будто слепил из себя скульптуру – такого же воинственного, как его работы.

"С рождения у меня были проблемы со здоровьем, мне поставили диагноз "детский церебральный паралич в легкой форме". Из-за болезни мои руки были слабые. Врачи посоветовали развивать мелкую моторику. Тогда родители стали давать мне в руки карандаши и пластилин. Поэтому любовь к творчеству у меня с малых лет. Я постоянно увлеченно рисовал то животных, то персонажей из фильмов. Позднее начал лепить маленькие фигурки". Тұрсын Капаков

Интерес к творчеству заметили родители и решили отдать Тұрсына в художественную школу.

"Мне очень повезло с преподавателем – им оказался известный художник Жылкайдар Нурсафин, его мастерство было на уровне профессоров академии. Увидев во мне потенциал, он принялся учить меня азам изобразительного искусства. В процессе я понял: творчество – мое всё. После окончания учебы учитель посоветовал мне поступить в колледж им Т. Жургенова. Так начался мой профессиональный творческий путь". Тұрсын Капаков

В настоящее время скульптор работает с керамикой и бронзой в жанре реализма. Может взять любой заказ, однако признается, что ему нравится изображать средневековых воинов.

"Пластилин – очень гибкий базовый материал для всех скульпторов, с которым легко воплощать идеи. В отличие от глины он не сушится и не марает руки. Я делаю детализированные работы из керамики, что довольно нетипично и редко для этого материала. Большинство керамических изделий круглые и несложные по форме, я решил поэкспериментировать. С каждым новым объектом я усложняю себе задачи. Как скульптор, я ощущаю, что достиг той точки зрелости, когда могу не просто творить, а говорить с людьми через свои работы, передавая глубину и силу нашей культуры. Поэтому начал несколько работ с национальной тематикой. Сейчас создаю казахскую невесту". Тұрсын Капаков

По словам мастера, чтобы быть хорошим скульптором, необходимо знать анатомию, а также уметь в точности передавать то, что видишь или задумал.

"Скульптура требует одновременно интеллектуального и физического труда. Когда делаешь крупные объекты высотой шесть метров, приходится бегать по лесам, держа в руках ведро глины или гипса. Самое сложное в профессии – достичь мастерства, потому что это годы практики и самоотдачи. В среднем на одну работу уходит около двух месяцев. Бронза и керамика – проверенный веками материал, такие скульптуры хранятся вечность при правильном уходе". Тұрсын Капаков

Алматинец считает, что профессия скульптора дает возможность самовыражения и создания уникальных произведений, которые могут пережить века и оставить след в культуре.

"Это физически трудоемкий процесс, требующий времени, сил и терпения. В начале карьеры будут сложности и нестабильный доход. Но работу найти несложно – сейчас много курсов по скульптуре и всегда можно начать с частных заказов, участия в выставках или продвигать свои работы через социальные сети, постепенно нарабатывая имя и клиентов. Скульптуры востребованы, но все зависит от уровня мастерства: чтобы продавать свои творения, нужно быть на высоком уровне, грамотно презентовать их. Здесь решает, как говорится, 1% таланта и 99% трудолюбия". Тұрсын Капаков

Тұрсын Капаков поделился, что чаще всего заказывают портреты, фигурки персонажей или что-то символичное с личным смыслом.

"Очень много интересных историй. Вначале мы с коллективом брались за большие скульптуры, не зная особенность материалов, из-за чего были промахи и выслушали замечания от более опытных коллег. Но ошибки помогли разобраться. Как-то поступил заказ, клиент хотел свой портрет, где он сидит возле трехметрового стола. Мы уже опытные объяснили, что это будет выглядеть абсурдно". Тұрсын Капаков

Стоимость работ автора зависит от материала, размера скульптуры и объема. В среднем они варьируются в пределах 400 тысяч тенге, и мастер за месяц может заработать от нескольких тысяч до пары миллионов тенге за один заказ.

Для общества скульптура – способ сохранить культуру, эмоции и историю в форме, которую можно увидеть и почувствовать. А для Тұрсына Капакова это возможность победить свою болезнь, благодаря чему его руки сегодня полны сил. Скульптор отметил, что очень благодарен своим родителям, без их внимания и поддержки, он бы не смог достичь успехов. Парень намерен и далее развиваться, создавать масштабные проекты и когда-нибудь представить Казахстан на международной арене.