#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
481.83
556.8
5.85
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
481.83
556.8
5.85
Статьи

Воинственный скульптор: житель Алматы победил ДЦП благодаря лепке и теперь создает шедевры

Фото: Zakon.kz
Алматинец создает невероятно реалистичные и детализированные скульптуры. Творения отражают внутреннюю силу автора, который воинственно, как самурай, стремится исключительно к победе. Zakon.kz расскажет, как мастер в борьбе с болезнью обрел талант и смысл жизни.

33-летний Тұрсын Капаков – выходец из Аягоза (ранее Восточно-Казахстанская область) области Абай, сейчас живет и работает в Алматы. Среди ценителей искусства его называют прирожденным талантом. Но этот дар дался ему в борьбе с коварной болезнью. Он будто слепил из себя скульптуру – такого же воинственного, как его работы.

"С рождения у меня были проблемы со здоровьем, мне поставили диагноз "детский церебральный паралич в легкой форме". Из-за болезни мои руки были слабые. Врачи посоветовали развивать мелкую моторику. Тогда родители стали давать мне в руки карандаши и пластилин. Поэтому любовь к творчеству у меня с малых лет. Я постоянно увлеченно рисовал то животных, то персонажей из фильмов. Позднее начал лепить маленькие фигурки".Тұрсын Капаков

Интерес к творчеству заметили родители и решили отдать Тұрсына в художественную школу.

"Мне очень повезло с преподавателем – им оказался известный художник Жылкайдар Нурсафин, его мастерство было на уровне профессоров академии. Увидев во мне потенциал, он принялся учить меня азам изобразительного искусства. В процессе я понял: творчество – мое всё. После окончания учебы учитель посоветовал мне поступить в колледж им Т. Жургенова. Так начался мой профессиональный творческий путь".Тұрсын Капаков

В настоящее время скульптор работает с керамикой и бронзой в жанре реализма. Может взять любой заказ, однако признается, что ему нравится изображать средневековых воинов.

"Пластилин – очень гибкий базовый материал для всех скульпторов, с которым легко воплощать идеи. В отличие от глины он не сушится и не марает руки. Я делаю детализированные работы из керамики, что довольно нетипично и редко для этого материала. Большинство керамических изделий круглые и несложные по форме, я решил поэкспериментировать. С каждым новым объектом я усложняю себе задачи. Как скульптор, я ощущаю, что достиг той точки зрелости, когда могу не просто творить, а говорить с людьми через свои работы, передавая глубину и силу нашей культуры. Поэтому начал несколько работ с национальной тематикой. Сейчас создаю казахскую невесту".Тұрсын Капаков

По словам мастера, чтобы быть хорошим скульптором, необходимо знать анатомию, а также уметь в точности передавать то, что видишь или задумал.

"Скульптура требует одновременно интеллектуального и физического труда. Когда делаешь крупные объекты высотой шесть метров, приходится бегать по лесам, держа в руках ведро глины или гипса. Самое сложное в профессии – достичь мастерства, потому что это годы практики и самоотдачи. В среднем на одну работу уходит около двух месяцев. Бронза и керамика – проверенный веками материал, такие скульптуры хранятся вечность при правильном уходе".Тұрсын Капаков

Алматинец считает, что профессия скульптора дает возможность самовыражения и создания уникальных произведений, которые могут пережить века и оставить след в культуре.

"Это физически трудоемкий процесс, требующий времени, сил и терпения. В начале карьеры будут сложности и нестабильный доход. Но работу найти несложно – сейчас много курсов по скульптуре и всегда можно начать с частных заказов, участия в выставках или продвигать свои работы через социальные сети, постепенно нарабатывая имя и клиентов. Скульптуры востребованы, но все зависит от уровня мастерства: чтобы продавать свои творения, нужно быть на высоком уровне, грамотно презентовать их. Здесь решает, как говорится, 1% таланта и 99% трудолюбия".Тұрсын Капаков

Тұрсын Капаков поделился, что чаще всего заказывают портреты, фигурки персонажей или что-то символичное с личным смыслом.

"Очень много интересных историй. Вначале мы с коллективом брались за большие скульптуры, не зная особенность материалов, из-за чего были промахи и выслушали замечания от более опытных коллег. Но ошибки помогли разобраться. Как-то поступил заказ, клиент хотел свой портрет, где он сидит возле трехметрового стола. Мы уже опытные объяснили, что это будет выглядеть абсурдно".Тұрсын Капаков

Стоимость работ автора зависит от материала, размера скульптуры и объема. В среднем они варьируются в пределах 400 тысяч тенге, и мастер за месяц может заработать от нескольких тысяч до пары миллионов тенге за один заказ.

Материал по теме


Алматинцы выстраиваются в очередь ради красивой, но очень опасной фотосессии

Для общества скульптура – способ сохранить культуру, эмоции и историю в форме, которую можно увидеть и почувствовать. А для Тұрсына Капакова это возможность победить свою болезнь, благодаря чему его руки сегодня полны сил. Скульптор отметил, что очень благодарен своим родителям, без их внимания и поддержки, он бы не смог достичь успехов. Парень намерен и далее развиваться, создавать масштабные проекты и когда-нибудь представить Казахстан на международной арене.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Читайте также
"Герой – это было где-то за облаками": как в Акорде наградили альпиниста Ерванда Ильинского
16:22, Сегодня
"Герой – это было где-то за облаками": как в Акорде наградили альпиниста Ерванда Ильинского
Опасен ли аэрогриль и что в нем нельзя готовить
15:36, Сегодня
Опасен ли аэрогриль и что в нем нельзя готовить
Клещи атакуют: почти 80 случаев в Алматы – как проходит обработка и что важно знать
14:51, Сегодня
Клещи атакуют: почти 80 случаев в Алматы – как проходит обработка и что важно знать
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Сборная Казахстана по хоккею начала подготовку к чемпионату мира
16:31, Сегодня
Сборная Казахстана по хоккею начала подготовку к чемпионату мира
"Шахтёр" расстался с Дмитрием Огаем
16:21, Сегодня
"Шахтёр" расстался с Дмитрием Огаем
УЕФА провёл семинар для инструкторов арбитров: Казахстан поучаствовал в программе
15:50, Сегодня
УЕФА провёл семинар для инструкторов арбитров: Казахстан поучаствовал в программе
"Нокаут в первом раунде": бывший чемпион UFC вынес суровый вердикт своему сопернику
15:19, Сегодня
"Нокаут в первом раунде": бывший чемпион UFC вынес суровый вердикт своему сопернику
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: