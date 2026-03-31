Казахстан показал самый низкий уровень зависимости от Китая в Центральной Азии

Страны Центральной Азии демонстрируют разный уровень долговой зависимости от Китая. Наибольшая доля зафиксирована у Кыргызстана, тогда как Казахстан занимает последнюю позицию. Диверсификация долга позволяет нашей стране сохранять экономическую самостоятельность, сообщает Zakon.kz.

Экономики стран Центральной Азии с каждым годом становятся более зависимыми от китайского капитала. И в этом нет ничего плохого, поскольку сотрудничество с КНР не несет в себе негативных факторов. Самое главное – соблюдать четко выверенный баланс.

Как отмечают в своих последних докладах эксперты "Interdisciplinary Studies in Society, Law, and Politics", страны Центральной Азии сегодня демонстрируют разный уровень долговой зависимости от Китая.

Чем выше этот показатель, тем сильнее нагрузка на экономику и тем меньше у государства пространства для свободного маневра. Это означает, что страны с высокой долей китайских займов в структуре долга в большей степени зависят от внешнего кредитора.

Наиболее зависимые

Наиболее высокая долговая зависимость от Китая наблюдается у Кыргызстана – 30,5% от общего уровня государственного долга, который, по последним данным Министерства финансов Кыргызстана, составляет 8,94 млрд долларов.

В этом случае кредиты Кыргызстан брал в Эксимбанке Китая на реализацию крупных инфраструктурных, логистических и энергетических проектов. В их числе стоит выделить модернизацию ТЭЦ Бишкека, строительство ЛЭП "Датка-Кемин", строительство альтернативной дороги "Север-Юг", ремонт дороги Бишкек – Нарын – Торугарт, ремонт автодорог в Оше.

Второе место среди стран ЦА по уровню долговой зависимости от Китая занимает Таджикистан с показателем в 16,1% от общего числа всего государственного долга страны (3,2 млрд долларов).

Долговые обязательства Казахстана

Сегодня уровень всего государственного долга Казахстана находится на отметке в 23,6% к ВВП, что по международной методологии оценивается как низкий.

"Уровень госдолга во многих развитых странах превышает 50%, 80% к ВВП. Есть отдельные развитые страны, в которых уровень госдолга более 100% ВВП. На этом фоне нас хорошо оценивают Fitch, Moody’s и S&P", – отмечал премьер-министр РК Олжас Бектенов на заседания Сената в ноябре 2025 года.

Основными кредиторами Казахстана на сегодня выступают Нидерланды, Великобритания, Россия, Франция, Китай, а также международные финансовые институты и фонды. При этом КНР уже сейчас многими выделяется не только как серьезный экономический партнер РК, но и как один из наиболее важных для нашего государства инвесторов.

Вместе с тем, несмотря на то, что уровень казахстанско-китайского сотрудничества стремительно растет, показатели долговой зависимости Казахстана от китайского капитала являются самыми низкими на всем центральноазиатском пространстве – всего 3,6%.

Данный факт в первую очередь говорит о том, что Казахстан лучше остальных в ЦА диверсифицирован, а в стратегических областях его экономики нет концентрации китайского капитала. Следовательно, у нашей страны есть больше пространства для маневра и меньше политических рисков.

Положение Узбекистана и Туркменистана

По данным экспертов, Китай сегодня является одним из крупнейших кредиторов и инвесторов реализуемых проектов в Узбекистане и Туркменистане.

В этом направлении КНР в основном через Эксимбанк и свой Государственный банк развития выдавал кредиты под строительство новых железнодорожных маршрутов, автодорог, модернизацию энергетических станций, развитие цифровой инфраструктуры и освоение месторождений полезных ископаемых.

Тем не менее, несмотря на статус одного из основных кредиторов и инвесторов, уровень долговой зависимости Туркменистана и Узбекистана от Китая оценивается как умеренный.

В этом ключе показатели зависимости у Узбекистана находятся на отметке в 10% от общего уровня государственного долга, а у Туркменистана – в 13,4%.