Как подготовить кондиционер в автомобиле к жаркому сезону

В некоторых регионах нашей страны весна уже в самом разгаре. Столбик термометра неуклонно поднимается, а на пороге маячит жара. От духоты раскаленной солнцем машины автолюбителей традиционно спасает кондиционер, но и ему нужно "вернуться в форму" к лету. Подробнее – в материале Zakon.kz.

Правильный уход

По словам автоэксперта Алексея Алексеева, обслуживать кондиционер нетрудно – главное, соблюдать несколько условий.

Так, перед началом сезона следует показать его специалистам.

"Они должны замерить остаток фреона в системе. Если его недостаточно, заправить. Обычно новому транспорту такая дозаправка даже не требуется. Но после зимы надо сменить салонный фильтр в машине: скопившаяся в нем грязь мешает кондиционеру "дышать". Перед летом, если мы хотим эффективной работы системы, фильтр надо менять или хотя бы проверять, в каком он состоянии", – говорит Алексеев.

Температурный режим

Эксперт советует держать температуру в салоне авто не ниже планки 24°С.

"Если есть автоматический климат-контроль, можно выставить по умолчанию на 23-24 градуса. Исключение составляют китайские машины: там климат-контроль часто "живет своей жизнью", настройки все время приходится корректировать. Я обычно ставлю 24°С на весь салон – и все хорошо, главное, не направлять поток воздуха на себя".

Усаживаться под ледяной поток после знойной городской улицы – плохая идея, грозящая переохлаждением. Если изнываете от жары, а любимая "ласточка" кажется духовкой, направьте холодный воздух в салон, но только не на лобовое стекло, рекомендует Алексей Алексеев. Все дело в том, что из-за резкого перепада температур раскаленное стекло может попросту лопнуть.

Если техника подводит

При нажатии кнопки A/C (Air Conditioner) поступает теплый воздух? Значит, кондиционер не работает.

"Тут либо фреон закончился, либо он попросту сломался. Надо везти показывать специалистам, смотреть. Понятно, что, если не менять фреон, фильтры, эффективность работы заметно снизится. Но какого-то особого обслуживание кондиционер не требует. Неполадки обычно слышно – раздается характерный свист. Но, как правило, автомобильные кондиционеры надежные, ломаются редко. Достаточно просто следить за уровнем фреона и фильтрами", – подытожил автоэксперт.

