Кривое зеркало: о неожиданной опасности кондиционеров предупредили врачи

Покуда весна шокирует 40-градусной жарой, казахстанцы ищут эффективные способы охлаждения на работе и дома. И тут в бой, как правило, вступают кондиционеры. Вот только сражаются они подчас не только с удушающим зноем, но и с нашем здоровьем. Подробнее об этом – в материале Zakon.kz.

Ранее мы поделились рекомендациями, которые помогут пережить майское, а впоследствии и летнее пекло с минимальными потерями. Среди них закономерно оказался и совет по созданию благоприятной среды, в том числе с использованием кондиционера. Однако надо понимать, что опасность для здоровья несет как перегрев, так и его извечный антипод – переохлаждение. Поэтому к расслаблению в прохладных потоках стоит относиться с неменьшей осторожностью, чем, например, к дрейфованию по волнам под раскаленным солнцем.

Так, по словам отоларинголога, профессора Амангельды Кулимбетова, помимо банальных простуд, злоупотребление кондиционером чревато невритом лицевого нерва. Это заболевание, при котором в силу воспаления лицо попросту перекашивает, вследствие чего возникают трудности с приемом пищи, коммуникациями и мимикой.

Переохлаждение – как раз один из факторов возникновения неприятного недуга.

К симптомам неврита лицевого нерва относят болевые ощущения за ухом, опущение уголка губ, нарушение слюноотделения, проблемы со зрением, слухом и ощущением вкуса, паралич мышц лица.

"В своей практике встречал случаи, когда люди, вспотев, сидели под кондиционером – и "зарабатывали" себе этот диагноз. Это страшное заболевание, лечится оно долго и непросто, поэтому лучше с ним не сталкиваться", – предостерег Амангельды Сейтмагамбетович.

Между тем педиатр высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук, ассоциированный профессор Жанар Нургалиева успокоила: при охлаждении воздуха создается комфортная температура в помещении, что, безусловно, неплохо. Ведь чем горячее атмосфера вокруг, тем больше драгоценной жидкости организм изводит на потоотделение – прямой путь к обезвоживанию, а значит, головным болям, переутомлениям и слабости у взрослых и детей.

Но! Вместе с тем она солидарна с коллегой.

"Другой момент, люди чересчур увлекаются низкой температурой, настраивают кондиционер так, чтобы достичь максимально быстрого и резкого охлаждения. Вдобавок то, как установлена техника, тоже имеет значение. Долгое сидение под прямым потоком холодного воздуха может привести к развитию миозита (воспаление скелетных мышц. – Прим. авт.), невриту. Не должно быть большой разницы между температурой снаружи и внутри помещения. Если даже на улице 35-40 градусов тепла, важно помнить: комфортная для человека температура – 22-24 градуса. Не стоит надолго выставлять более низкую температуру в настройках кондиционера", – говорит спикер.

Она также отметила, что домашний и офисный "помощник" нуждается в периодической чистке, которой пользователи зачастую пренебрегают. В итоге на фильтрах "оседают" пыль, бактерии, вирусы и грибки, которые впоследствии "ударяют" по самым уязвимым органам и системам:

"В этом плане кондиционеры могут усугубить течение заболевания, обострить хронические заболевания – тонзиллит, фарингит, пиелонефрит. Пыль может обострить аллергию, астматические состояния, обструкцию бронхов у подверженных этому людей. К тому же работающий кондиционер "сушит" воздух в помещении, поэтому параллельно с ним следует пользоваться увлажнителями".

В завершение Жанар Женисовна посоветовала не оставлять гаджет включенным на ночь. Особенно в детских комнатах.