Сайлент Хилл по-казахстански: как туман переводит жизнь Алматы в слоу-мо

Туман, мгла, пелена, дымка, фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2026 17:22 Фото: unsplash
Обычно будни больших городов выглядят так, словно кто-то поставил "пленку" на перемотку. Люди снуют туда-сюда, нервно гудят машины, даже старый-добрый перерыв на обед превращается в кофе-брейк. Однако есть сила, способная вынудить нас замедлиться. И внимательнее взглянуть по сторонам.

Задержки авиарейсов. Многокилометровые "пробки" на дорогах. Подозрительно щурящиеся прохожие. Все это верный признак... Нет, не осадков, хотя и их тоже. Просто иногда на город опускается молочная пелена, заставляющая тяжеловесные бетонные джунгли обратиться в едва заметную кисею. Когда собственным глазам доверять не приходится, и лишь робкое касание убеждает в реальности мира под пальцами – да, это определенно знакомые улицы, а не глюк в матрице или локация из хоррор-игры.

Конечно, ничего мистического да и вообще загадочного в происходящем нет.

"Это естественное атмосферное явление, особенно распространенное в наших широтах зимой и в межсезонье", – успокоила разыгравшееся воображение эколог Айжан Скакова.

Тем более, продолжила она, тому же Алматы сами горы велели быть временами туманным и сумрачным, как герой дарк-фэнтези.

Фото: Zakon.kz

"Во-первых, если говорить о южной столице, надо понимать, что жители зачастую называют туманом смесь природного явления и смога, обусловленного загрязнением воздуха. В зимний период можно наблюдать температурную инверсию – это когда слой теплого воздуха накрывает более холодный приземный слой, создавая тепловой "колпак", не позволяющий холодному, насыщенному влагой воздуху подниматься и рассеиваться. В итоге туман задерживается дольше обычного и вкупе со смогом кажется более плотным. Во-вторых, Алматы расположен в предгорной котловине у Заилийского Алатау – это тот фактор, который формирует и объясняет многие аспекты. Внизу долины воздух охлаждается быстрее, чем на склонах, и задерживается из-за рельефа, что способствует образованию тумана. Поэтому в декабре мы нередко можем наблюдать туманы в Алматы, метеорологи фиксируют много таких дней", – объяснила эколог корреспонденту Zakon.kz.

И подчеркнула: дымка характерна не только для Алматы и области – при совпадении необходимых факторов она вольна возникать в любом регионе.

Фото: Zakon.kz

А раз сталкиваются с подобным все, значит, и понимать, как действовать, должен каждый. Не кричать же "всем выйти из сумрака" любому дереву, автобусу и соседу, внезапно выныривающему из непроглядной мглы на пути.

Рекомендации можно условно разделить на три группы – для автолюбителей, пешеходов и общие.

Первым автоэксперт Алексей Алексеев советует обязательно снизить скорость, вплоть до минимальной при нулевой видимости.

"Включите аварийную сигнализацию. Также у многих современных автомобилей есть противотуманные фары – включите как передние, так и задние. Это поможет, с одной стороны, лучше видеть дорогу, с другой, быть видимым для следующего за вами водителя. А вот дальний свет в таких условиях совершенно бесполезен, можете смело выключить. Если есть пассажир справа, он должен контролировать обочину, потому что в тумане легко съехать с дороги. То есть водитель контролирует пространство слева и перед собой, а пассажир – справа", – сказал Алексеев.

Пешеходам желательно передвигаться в одежде со светоотражающими элементами и идти навстречу транспортному потоку, а не по ходу – так больше шансов для маневра. И разумеется, не перебегать бездумно дорогу.

Наконец, при плохих погодных условиях абсолютно всем следует быть повнимательнее. В частности, отказаться от наушников и "залипаний" в смартфон хотя бы до тех пор, пока из-за плотной завесы не покажется ясное небо.

Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
