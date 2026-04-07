На весеннем вайбе: мгновения цветущего Алматы
Пока "Казгидромет" предупреждает о скорых грозах и дождях, горожане торопятся насладиться ясными деньками и вдыхают пьянящий аромат зелени всех возможных сортов и оттенков.
Весна разрисовывает улицы, выкладывает алмазную мозаику прямо поверх их серого молчания. Взмах руки – и скромный двор обычной многоэтажки расшивается по подолу кипенно-белым кружевом, таким тоненьким на фоне жесткого "корсета" из стекла и бетона.
Неосторожное движение – баночка желтой гуаши падает на зеленое покрывало, оставляя на нем лимонные блики.
Кое-где на помощь художнице приходят люди. К примеру, некоторые кофейни уже успели украсить территорию небольшими акварельными мазками.
Но ведущая партия, бесспорно, останется за изумрудно-ультрамариновым дуэтом.
А для полного погружения в веселую чехарду фактур и форм посетите Терренкур. Здесь красавица -весна соткала богатые ковры из сиреневых, оранжевых и алых бутонов.
Совсем скоро зной погасит вызывающие черты весны, заменив их более спокойными, чуть припыленными, благородными в своей сдержанности. На смену озорной рыжей юнице придет златокудрое алматинское лето. Ничуть не менее чудесное, но все же иное.
Оттого и хочется воскликнуть: "Остановись, мгновенье! Ты прекрасно". Пусть оно застынет хотя бы на фотографиях, что вы сбережете в памяти смартфона и своей собственной.