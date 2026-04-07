Статьи

На весеннем вайбе: мгновения цветущего Алматы

Растения, весна, Алматы , фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2026 14:18 Фото: Zakon.kz
Ухватить переменчивую алматинскую весну за хвост непросто. Сегодня она – яркая, солнечная, в пестром нарядном одеянии, завтра – пасмурная и дождливая, а послезавтра внезапно превращается в лето. Но тем ценнее моменты, которые Zakon.kz успел поймать в объектив фотокамеры.

Пока "Казгидромет" предупреждает о скорых грозах и дождях, горожане торопятся насладиться ясными деньками и вдыхают пьянящий аромат зелени всех возможных сортов и оттенков.

Весна разрисовывает улицы, выкладывает алмазную мозаику прямо поверх их серого молчания. Взмах руки – и скромный двор обычной многоэтажки расшивается по подолу кипенно-белым кружевом, таким тоненьким на фоне жесткого "корсета" из стекла и бетона.

Фото: Zakon.kz

Неосторожное движение – баночка желтой гуаши падает на зеленое покрывало, оставляя на нем лимонные блики.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Кое-где на помощь художнице приходят люди. К примеру, некоторые кофейни уже успели украсить территорию небольшими акварельными мазками.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Но ведущая партия, бесспорно, останется за изумрудно-ультрамариновым дуэтом.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

А для полного погружения в веселую чехарду фактур и форм посетите Терренкур. Здесь красавица -весна соткала богатые ковры из сиреневых, оранжевых и алых бутонов.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Совсем скоро зной погасит вызывающие черты весны, заменив их более спокойными, чуть припыленными, благородными в своей сдержанности. На смену озорной рыжей юнице придет златокудрое алматинское лето. Ничуть не менее чудесное, но все же иное.

Оттого и хочется воскликнуть: "Остановись, мгновенье! Ты прекрасно". Пусть оно застынет хотя бы на фотографиях, что вы сбережете в памяти смартфона и своей собственной.

Ирина Мишура
