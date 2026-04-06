Грозы и холодный фронт идут в Алматы, Шымкент и Астану

Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали о предстоящей погоде в Алматы, Астане и Шымкенте. Так, все три крупнейших города страны с 7 по 9 апреля 2026 года ожидает понижение температуры. Также повсеместно пройдут дожди с грозами, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 7 апреля: переменная облачность, без осадков. Днем порывы ветра поднимутся до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +4+6°С, днем +18+20°С.

8 апреля: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер – 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +15+17°С.

9 апреля: переменная облачность, временами дождь, гроза. Порывы ветра могут достичь 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +4+6°С, днем +12+14°С. Прогноз погоды по Алматы 7 апреля: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +23+25°С.

8 апреля: переменная облачность, вечером кратковременный дождь, гроза. Днем порывы ветра достигнут 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +21+23°С.

9 апреля: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер временами составит 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +15+17°С. Прогноз погоды по Шымкенту 7 апреля: переменная облачность, временами дождь, гроза, шквал. Порывы ветра – 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +22+24°С.

8 апреля: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер – 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +14+16°С.

9 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер поднимется до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +18+20°С.

