Общество

Грозы и холодный фронт идут в Алматы, Шымкент и Астану

Фото: unsplash
Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали о предстоящей погоде в Алматы, Астане и Шымкенте. Так, все три крупнейших города страны с 7 по 9 апреля 2026 года ожидает понижение температуры. Также повсеместно пройдут дожди с грозами, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 7 апреля: переменная облачность, без осадков. Днем порывы ветра поднимутся до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +4+6°С, днем +18+20°С.
  • 8 апреля: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер – 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +15+17°С.
  • 9 апреля: переменная облачность, временами дождь, гроза. Порывы ветра могут достичь 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +4+6°С, днем +12+14°С.

Прогноз погоды по Алматы

  • 7 апреля: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +23+25°С.
  • 8 апреля: переменная облачность, вечером кратковременный дождь, гроза. Днем порывы ветра достигнут 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +21+23°С.
  • 9 апреля: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер временами составит 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +15+17°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 7 апреля: переменная облачность, временами дождь, гроза, шквал. Порывы ветра – 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +22+24°С.
  • 8 апреля: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер – 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +14+16°С.
  • 9 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер поднимется до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +18+20°С.

Кроме того, о погоде по всей стране можно ознакомиться по этой ссылке.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Холодные ночи и грозы: какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте
14:52, 16 сентября 2025
Холодные ночи и грозы: какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте
Погода на выходные в Алматы, Астане и Шымкенте: синоптики дали новый прогноз
17:49, 01 августа 2025
Погода на выходные в Алматы, Астане и Шымкенте: синоптики дали новый прогноз
Метели в Астане, дожди со снегом в Алматы и Шымкенте: о погоде на три дня
15:24, 29 января 2025
Метели в Астане, дожди со снегом в Алматы и Шымкенте: о погоде на три дня
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
ЧП произошло на чемпионате Азии по боксу перед боем Казахстан - Узбекистан
15:12, Сегодня
ЧП произошло на чемпионате Азии по боксу перед боем Казахстан - Узбекистан
Новый чемпион WBC во втором среднем весе улучшил шансы на бой против Альвареса
14:38, Сегодня
Новый чемпион WBC во втором среднем весе улучшил шансы на бой против Альвареса
Наставник "Окжетпеса" оценил гостевую ничью команды в четвёртом туре КПЛ
14:16, Сегодня
Наставник "Окжетпеса" оценил гостевую ничью команды в четвёртом туре КПЛ
Хоккеиста казахстанского клуба обвиняют в насилии
13:47, Сегодня
Хоккеиста казахстанского клуба обвиняют в насилии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: