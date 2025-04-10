Весне дорогу: как выглядит Алматы в цвету

Весна – девушка строптивая. Настроение ее переменчиво, и порой сложно отследить момент "переключения" милости на гнев. Однако, как в песне поется, красавицы могут все. А Zakon.kz остается лишь запечатлеть время, когда "сплошные цветы, и танцы, и вечные двадцать лет".

В этом году и без того непунктуальная сменщица зимы задержалась особенно – будто застряла в алматинских пробках. Явилась аккурат к своему празднику Наурызу, принеся наконец продрогшим горожанам долгожданное тепло. Впрочем, наплясавшись и покрасовавшись вдоволь, будучи особой ветреной во всех смыслах, словно бы упорхнула в гости к подружке.

А иначе чем объяснить наступившее после затяжных выходных похолодание? Только тем, что, поскольку свято место пусто не бывает, в южную столицу на трех белых конях ворвалась зима и унесла всех в звенящую снежную даль. По крайней мере, с самого раннего утра 25 марта на город просыпалось крошево, которое, хоть и таяло от одного прикосновения к прогревшемуся уже асфальту, настроение все же подпортило.

Но не будем о грустном. Быстро спохватившись, рыжая хулиганка-весна вернула себе заслуженные бразды правления и плотно взялась за установление своих порядков на улицах.

Согревшись в лучах медового солнца и насквозь пропитавшись его сладостью, в Алматы зацвели вишневые деревья. Аромат стоит такой, что кружится голова. Насекомые, наверное, и вовсе пьянеют от него еще на подлете к нежным лепесточкам...

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

...а уж, приближаясь к этому розовому ковру, просто теряют сознание.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Да, пора любви заставила и южную столицу залиться стыдливым гиацинтовым румянцем. Фото: Zakon.kz И видимо, окончательно смутившись, кое-где улицы прикрылись белым, сотканным из нарциссов кружевом.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Неподалеку в ветвях и траве запутались солнечные зайчики, радующие глаз даже в пасмурную погоду.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

И это очень кстати. В Астане, Алматы и 16 областях Казахстана на 10 апреля объявили штормовое предупреждение. Видно, капризной прелестнице вновь что-то пришлось не по душе, и она готовится обрушить на наши головы гроздья и грозы, гнева. Так что спешите насладиться видами!