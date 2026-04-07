Целый подъезд рухнул: что пообещали жильцам дома в акимате Балхаша

19 февраля 2026 года в Балхаше произошло ЧП, которое в один момент изменило жизнь десятков семей: обрушился подъезд их пятиэтажного дома. Людей эвакуировали и предупредили – возвращаться в квартиры нельзя, сообщает Zakon.kz.

Но если первые часы после обрушения прошли в режиме мобилизации, то последующие недели для жителей превратились в испытание, но уже под бюрократическими "завалами". Среди пострадавших 49 семей: пенсионеры, люди с инвалидностью и многодетные. Для многих эвакуация означала не просто временные неудобства, а потерю единственного жилья.

"Весь дом был экстренно эвакуирован, людям в тот же день сообщили, что возвращаться в квартиры запрещено. Нам пообещали, что аренду жилья сразу же оплатят. Но на сегодняшний день никаких выплат мы так и не получили". Наталия Страйбулова

По ее словам, на собрании представители акимата города пообещали поддержку: расселение и компенсацию аренды. Также на первое время власти предоставили места в гостиницах. Но некоторые из пострадавших говорят, что не все вопросы удалось решить местным властям.

"Прошло уже почти два месяца, но ситуация остается нерешенной: официальных документов о введении режима ЧС жильцы так и не увидели, выплаты за аренду не производятся, а на все обращения нам говорят только одно – подождать". Наталия Страйбулова

Одной из ключевых проблем стала сама система компенсаций. Акимат заявил о готовности покрывать аренду жилья до 150 тысяч тенге. Однако на практике эта сумма не соответствует рынку. Найти квартиру в пределах этой суммы очень трудно – цены выше, заявляют жители.

Семья Наталии Страйбуловой – яркий пример. С младенцем на руках (ребенку на момент эвакуации не было и месяца) удалось найти квартиру за 180 тысяч тенге.

"Мы были вынуждены оплатить депозит 100 тысяч тенге. Уже второй месяц доплачиваем разницу, около 30 тысяч тенге, плюс коммунальные услуги и интернет. Нам, по сути, повезло: арендодатель согласился подождать оплату, рассчитывая на обещания властей". Наталия Страйбулова

Главное противоречие ситуации – в условиях получения компенсации. Оплата аренды возможна только при наличии официального договора и документов от арендодателя. Но в Балхаше, как признаются сами жители, рынок аренды "теневой".

"На практике найти такое жилье в нашем городе сейчас невозможно, особенно в период туристического сезона. Большинство арендодателей не работают официально, и такие варианты акиматом не оплачиваются. В результате люди вынуждены жить у родственников и знакомых. Лично я нахожусь в таком положении, переезжая с места на место", – рассказывает еще одна жительница обрушившейся многоэтажки Наталья Кубрикова.

В результате возникает замкнутый круг: жилье нужно срочно, официальных арендодателей мало, а без документов компенсацию не получить. За время после ЧП прошло уже несколько встреч с представителями акимата, включая главу города. Однако, по словам жителей, все решения озвучиваются исключительно устно.

"При этом нам не предоставили ни официальный документ о введении режима ЧС, ни результаты экспертиз в полном объеме, ни четкие гарантии сохранности имущества и компенсаций. У многих в квартирах остаются мебель и техника, вывезти их некуда. При этом гарантий от повреждений в ходе работ или от возможных краж нам никто не дает", – сетует Наталья Кубрикова.

Между тем в акимате Балхаша ситуацию оценивают иначе. В официальном комментарии подчеркивается, что все действия проводятся в рамках закона.

"В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан была организована эвакуация жителей. Акимат принял обязательства по возмещению расходов, связанных с арендой жилья. Данное решение было поддержано жителями". Пресс-служба акимата Балхаша

Также власти заявляют, что режим чрезвычайной ситуации местного масштаба был введен. В пресс-службе отметили, что жильцам дома разъяснили правовые основания принятых решений.

По данным акимата, часть работы уже выполнена. Временным жильем обеспечено около 22 семей. Оплату платежей арендодателям обещают произвести до конца недели. Задержки объясняются процедурой.

"Сроки выплат обусловлены необходимостью формирования полного пакета документов и соблюдением бюджетных процедур. Ситуация находится на постоянном контроле акимата города Балхаша". Пресс-служба акимата Балхаша

Сейчас, как поясняют специалисты акимата, проходит экспертиза по усилению оставшейся части многоэтажки. Как только все процедуры будут проведены и дом признают безопасным для проживания, люди смогут вернуться в свои квартиры.

"Нам представили предварительный проект усиления дома, разработанный после обследований. Согласно этому проекту, планируется усиление фундамента и так называемая "рубашка": наращивание бетонных конструкций снаружи и внутри квартир примерно по 10 см с анкеровкой арматуры в стены". Наталья Кубрикова

Ранее мы сообщали, что в момент происшествия в подъезде никто не проживал. Именно поэтому жертв и пострадавших удалось избежать. Как проходил демонтаж подъезда, мы рассказывали здесь.

