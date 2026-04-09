Из капкана смерти: больше 8000 черепах переселили в Туркестанской области

В Туркестанской области с опасной территории переселили 8000 черепах в более безопасные места. Подобное массовое спасение диких животных в Казахстане проводится впервые. Zakon.kz разбирался, почему возникла острая необходимость менять обитателям привычный дом.

В Туркестанской области началась активная посевная кампания. Однако не все обрадовались проводимым сельхозработам. Ведь поля – дома многих диких животных. В частности, среднеазиатских черепах. Поэтому волонтеры отправились к месту, чтобы буквально вырвать их из лап смертельной техники.

Фото: из личного архива Юлии Цаугг

Одна из главных инициаторов экологической акции Юлия Цаугг. Она на протяжении долгих лет руководит фондом "Tasbaqa" и занимается охраной черепах.

"Я никогда за всю историю Казахстана не слышала, чтобы с мест, где проводятся сельскохозяйственные работы, перемещались животные. Испокон веков при земледельческих работах животные погибают. Это одна из причин, почему стремительно сократилась популяция среднеазиатской черепахи. Пока земли интенсивно осваиваются, животные не только теряют свои места обитания, но и умирают под колесами железной техники". Юлия Цаугг

В этот раз волонтеры не смогли равнодушно наблюдать за происходящим. Они не просто забили тревогу, а напрямую постучались в двери местных властей, инвесторов, подрядчиков, рабочих, призвав посодействовать в спасении степных обитателей. И все стороны поддержали: не только словом, но и делом.

"Акиматы поделились контактами работников, которые с радостью откликнулись на зов помощи и предоставили дополнительную рабочую силу, технику и даже вместе переселяли животных". Юлия Цаугг

Совместными усилиями с 22 марта по сей день с опасных для черепах территорий в более безопасные места переселены больше 8000 особей.

"К делу мы подошли крайне ответственно. То есть мы не просто пришли, пособирали и отпустили их в другом месте. Готовились к этому с осени прошлого года. Изучали протоколы переселения именно черепах, потому что там есть свои особенности. Рассмотрели опыт зарубежных коллег. Проконсультировались со специалистами Института зоологии РК. Определяли участки, на которые будем переносить. Здесь нужно учитывать множество факторов, чтобы не навредить флоре и фауне. Также было важно при переселении не допустить скученность для комфортного обитания черепах. Позаботились о тех, кто был задействован". Юлия Цаугг

Участники экоакции пешком прочесывали участки, вручную собирали черепах в ведра. Затем делали несколько рейсов на грузовом трехколесном мотороллере, перекладывая пресмыкающихся в большой пикап. Увозили их на безопасное расстояние, в среднем на 10 км подальше, и выпускали на волю. Также на месте работали ветеринары, которые лечили раненых животных.

"Мы предупредили о нашей работе местные органы. На полях инвесторы готовились сеять хлопок и другие культуры. Мы собирались рабочей группой, пошагово обсуждали план действий. Когда приехали оценивать ситуацию на место, было очень сложно. Это были бескрайние степи, а нас, волонтеров, на пальцах можно пересчитать. Без помощи опытных специалистов – научного сотрудника Сырдарья-Туркестанского регионального парка Гани Назарбека, ветеринара Олега Хана, герпетолога Максима Гельдыева и волонтера Павла Беспалова я бы не справилась. Олег и Максим словили более ста ящериц, которые быстро бегают, змей; например, несколько щитомордников и полоз спасены. Все они перенесены на безопасные участки. Мы переносим животных строго в их биотопы и среду обитания, там, где есть другие популяции и чтобы им было комфортно там обитать". Юлия Цаугг

К сожалению, зоозащитники на вспаханном поле наблюдали ужасное зрелище – сотни раздавленных черепах. Оно и понятно: все жизни не спасти. Однако результат проведенных работ однозначно радует.

"Мы отмечаем все локации, куда вывезли черепах. Особи подсчитываем, определяем половозрелых и неполовозрелых. Потому что после наступления половой зрелости, а это 10-15 лет, возраст у черепахи определить невозможно ни по кольцам, никаким другим образом. Также отдельно отметили самок и самцов. Мы видели достаточно много перемолотых панцирей, которые пострадали во время вспахивания земли. Если бы не перенесли хотя бы часть – они неминуемо погибли бы. Это касается и других животных. Убежать им там невозможно. Черепаха не может быстро двигаться. Тем более там большое поле, ей некуда идти, чтобы спрятаться. В дикой природе у черепах есть свои враги, в частности, хищники, но есть хотя бы шанс выжить. Сейчас для черепах идет время спаривания. Яйца самки будут откладывать намного позднее. Получается, мы спасли не одну особь, а целое будущее поколение". Юлия Цаугг

Стоит отметить, учеты герпетологов показали, что именно в Туркестанской области по сравнению с другими регионами обитают самые хорошие популяции среднеазиатской черепахи в плане соотношения полов, возрастного состава, они намного активнее и здоровее. Здесь намного больше молодых особей, а это значит – будущего поколения. У них есть потенциал к самовосстановлению.

А пока этот вид животных находится под угрозой исчезновения на территории Казахстана. Поэтому с декабря 2025 года введен строгий запрет (до 2040 года) на использование среднеазиатской черепахи, ее частей и дериватов. За незаконное обращение с животными предусмотрена уголовная ответственность по ст. 339 УК РК. Виновные наказываются штрафом в размере до 3000 МРП (12,9 млн тенге), привлечением к общественным работам на срок до 800 часов либо лишением свободы на срок до трех лет.