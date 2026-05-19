Управление большой водой: в Баянауле воду весенних паводков запасают для кормовых лугов
Глава крестьянского хозяйства Касен Мергенбаев много лет выращивает скот в Жанажолском сельском округе Баянаульского района. Поголовье – 50 коров и 60 лошадей. Говорит, вода весной в избытке идет по степи и может быть опасна. А летом недостаток влаги грозит неурожаем.
"Весенние паводки представляют собой серьезную проблему для животноводов. Во-первых, существует риск затопления конюшен. И также будет сложно сохранить жизнь новорожденным телятам. Кроме того, могут быть затоплены пастбища, что сократит площадь, доступную для выпаса скота. Примерно 10 лет назад даже эвакуация была из-за весенних наводнений. А в летнюю засуху трава не растет, пастбища выгорают. Водоемы пересыхают, и скоту трудно найти место для водопоя. В такие периоды цены на корма резко возрастают, что фермерам значительно затрудняет содержание скота", – сказал корреспонденту Zakon.kz руководитель предприятия Касен Мергенбаев.
В ряде районов крупных водных источников нет. Значительная часть озер – соленые, а пресные подземные воды есть далеко и не везде. И здесь выход в лиманном орошении.
"Мы возлагаем большие надежды на восстановление лиманной системы. Это гарантирует доступ к дешевым и качественным кормам для нашего скота. Когда луга наполнятся водой и трава вырастет густой, мы сможем обеспечить себя кормами, не покупая их извне. Это увеличит доходы фермеров и откроет путь к увеличению поголовья скота. При правильной работе гидротехнических сооружений мы сможем эффективно регулировать весенний сток. Избыток воды следует отводить от населенного пункта и направлять в устья рек, на луга. Это предотвратит наводнения весной и создаст условия для роста густой травы, сена летом. Собранная в водохранилища вода является незаменимым средством для летнего водопоя скота. Масштабный проект, который реализуют в районе, будет удобен и для фермеров, и для рядовых жителей". Руководитель КХ "Хасен" Касен Мергенбаев
Изначально лиманами назывались затопляемые морской водой устья прибрежных рек (от греческого "гавань, бухта"). Лиман образуется, когда морская вода затапливает долины равнинных рек из-за постепенного опускания прибрежных участков суши. В засушливых зонах так называли мелководные заливы, участки пойм, заливные луга и сенокосные угодья, заполняемые паводком.
Использовать этот принцип в сельском хозяйстве стали в XIX веке. А в Казахстане лиманное орошение распространилось в 50-х годах ХХ века с развитием индустриализации и строительством каскадов водохранилищ. Тогда же спрогнозировали, что при регулировании рек их естественный сток ухудшится, а территории значительно потеряют свою кормовую продуктивность. Компенсация – в создании искусственных каналов и лугов. Так, в Павлодарской области построили постоянно действующую оросительную систему.
"Изначально лиманы были построены еще в советское время. У них было две функции. Первая – заготовка грубых кормов для развития сельского хозяйства. И вторая – для безопасности. В Баянаульском районе, так как река Ащысу полугорная и полуравнинная, то когда большой объем снега и резкое таяние, она становится полноводной, агрессивной, опасной. И лиманы забирают лишнюю воду, которая могла бы угрожать подтоплением населенным пунктам и дорогам. Здесь лиманы – буфер для безопасности, отведение лишней воды в паводок. Весной воды много, но летом эта река почти пересыхает, это ее особенность. И здесь тоже идет накопление воды для насыщения почвы". Гидролог Антон Чашин
Ранее лиманная система в Павлодарской области была развита из-за особенностей сезонного разлива поймы Иртыша и засушливых районов вдали от реки. Но со временем сооружения пришли в упадок. В результате возникла угроза остепнения почвы и потеря плодородия.
В Баянаульском районе, где на естественном отгонном выпасе выращивают около трети поголовья скота области, восстановление лиманного орошения земель – необходимость. Отсутствие качественных сенокосов тормозит развитие мясного животноводства.
В Жанажольском и Сатпаевском округах работы полностью завершены: это более 50 километров дамб и 30 новых гидроузлов – гидрозатворов и автоматических водосливов. В планах следующего этапа – реконструкции Жанатлекского и Узунбулакского округов района. Баянаульские лиманы направят воду на пастбища, обеспечат кормовую базу для животноводства и позволят рационально использовать ресурсы рек Айдос, Бала-Щидерты и Ащысу. Это обеспечит возможность ежегодно заготавливать около 11 тысяч тонн лугового сена.
Однако стоит учитывать не только экономические аспекты. Эколог, кандидат географических наук Светлана Могилюк рассказывает, на что нужно обратить внимание в лиманном орошении.
"Затапливаются целые огромные территории. В нашей засушливой зоне с учетом того, что коэффициент испаряемости очень высокий, это зачастую может приводить к засолению. Недавно я в очередной раз была в Узбекистане, ездила по стране и видела очень много огромных территорий, покрытых белой коркой, которые теперь просто невозможно восстановить. К тому же это потребует огромных водных ресурсов, экономических затрат. И есть опасения, что при чрезмерном использовании воды лиманное орошение негативно влияет на почву. Кроме того, эти мелководные бассейны очень сильно испаряют влагу". Эколог Светлана Могилюк
Чтобы чрезмерное затопление без учета особенностей климата не привело почву к деградации, эксперты призывают соблюдать баланс. Надо индивидуально смотреть каждую территорию: больше пользы или вреда приносит лиманное орошение?
"В разных условиях будут разные итоги. Если рядом с горной рекой присутствуют пойменные участки, которые испокон веков были, то их восстановление и использование там воды благоприятствует сохранению ландшафтов. А вот для поймы Иртыша – это не лучший вариант. У нас и так достаточно обводнения, есть старица реки (старое русло реки, которое раньше было частью основного течения, но со временем отделилось. – Прим. ред.). Нужно грамотно использовать поймы рек. Те же реки Оленты и Селеты – на их территории тоже пытаются создать лиманное орошение. На мой взгляд, лучше все-таки восстанавливать естественный ход экосистемы, а не создавать новые искусственные водоемы, которые все-таки нарушают общий природный сложившийся ход с нашими физико-географическими условиями". Эколог Светлана Могилюк
Риски стоит учитывать в системном, природообразном подходе. Например, для отдельных культур растений предусмотреть дождевальное орошение. А в засушливых зонах активнее использовать подходящее к климату овцеводство.
Павлодарский ученый-мелиоратор и инженер-гидротехник Науканбек Рысбай объясняет: раньше вместе с талыми и дождевыми водами вниз по течению поступал так называемый твердый сток. Это семена растений, органические остатки и илистые частицы. Однако сейчас большая часть этого стока оседает на дне водохранилищ. В результате пойму затапливает уже "осветленная вода", лишенная природных питательных веществ. Из-за этого пойменные земли больше не получают естественную мелиорацию – подсева трав, органических и минеральных элементов. Это влияет не только на качество сенокосов: часть поймы постепенно превращается в степь, а часть, наоборот, заболачивается. По словам ученого, для сохранения уникального ландшафта поймы Иртыша необходим уход со стороны человека. Можно высаживать деревья и сеять лекарственные высокопродуктивные травы.
Обводнение лиманов и пастбищ в Павлодарской области увеличивается с каждым годом: в 2023 году этот показатель находился на уровне 30%, а в 2024-м – уже 80%. В 2025 году, по данным Министерства водных ресурсов и ирригации, в области рекордно обводнили более 33 тыс. гектаров лиманов.
В 2026 году, как на днях сообщил на заседании правительства министр водных ресурсов и ирригации, паводковый период в стране прошел в штатном режиме, водохранилища наполнены до плановых значений. Часть талых вод направлена на экологические попуски в лиманы и озерные системы. В Павлодарской области запасы влаги отмечаются как удовлетворительные.