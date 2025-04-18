Сколько стоит Пасха в 2025 году: обзор цен на куличи и праздничные десерты

К Пасхе 2025 года на рынке большой ассортимент праздничной выпечки. Во сколько обойдется покупка и приготовление пасхальных куличей – в материале Zakon.kz.

Пасха – один из самых светлых и душевных праздников года, и, конечно, ни один праздничный стол не обходится без традиционного кулича. В 2025 году кондитерские, пекарни и супермаркеты Казахстана предлагают широкий выбор пасхальной выпечки – от классических куличей до дизайнерских бенто-тортов и ПП-десертов.

Цены на куличи: от 300 до 15 000 тенге

Диапазон цен на куличи в этом году впечатляет: от самых простых, привычных вариантов за 300-400 тенге до премиальных изделий стоимостью от 10 000 тенге.

Самые бюджетные куличи весом 200-500 грамм можно найти в супермаркетах или на рынках. Цена на самые небольшие изделия начинается от 300 тенге. Усредненные цены на пасхальную выпечку выглядят так:

Мини-куличи весом 120-150 грамм стоят от 300-450 тенге до 1300 тенге.

Средние 200-300 грамм – 600-800 тенге.

Большие 400-600 грамм – от 800 до 1600 тенге в зависимости от конкретной торговой точки.

В пекарнях и небольших кондитерских цены на куличи совсем не бюджетные. Так, куличи весом 300-400 г с глазурью или начинкой обойдутся в 2600-5000 тенге. Домашние творожные куличи с изюмом, маком или курагой – от 3900 до 5500 тенге. Куличи весом 600-900 грамм – от 5000 до 8500 тенге в зависимости от оформления.

Однако и это не предел. Еще более дорогие изделия мы выделили в отдельный – премиальный сегмент, где индивидуальные большие куличи с дизайнерским оформлением, начинками и покрытием из различных видов крема или шоколадной глазурью варьируются от 9000 до 15 000 тенге. Отметим, что практически все изделия, независимо от категории, продаются в подарочной упаковке.

Фото: freepik

Помимо куличей, некоторые кондитеры предлагают готовые творожные пасхи в эксклюзивной упаковке. Однако стоимость такого пасхального лакомства довольно высока, в среднем – от 8000 до 14 000 тенге за 600-1000 грамм. Самую дешевую пасху из предложенных на рынке продают за 5000 тенге (изделие весом 400-500 грамм).

Примечательно, что в 2025 году в моду вошли куличи для тех, кто придерживается диетических ограничений: безглютеновые, безлактозные и не содержащие сахара изделия – от 2500 до 7600 тенге, ПП-куличи из миндальной муки – 3500-4500 тенге, и даже веганские версии от 2000 тенге за мини-кулич.

Приобрести куличи можно также прямо в церкви или соборе, цены на них составляют 1500-2000 тенге, изделия продаются уже освященными. К слову, одна из крупных кондитерских в Алматы также продает освященные куличи.

Фото: freepik

Подарочные наборы и десерты

Помимо отдельных изделий, в продаже можно найти пасхальные наборы. К примеру, пасхальные боксы с шоколадными фигурками зайцев и пирожными, оформленными в тематике праздника, стоимостью от 4000 до 8000 тенге. Среди наиболее необычных вариантов – пасхальные капкейки и кейк–попсы – от 4000 до 6000 тенге за набор, пряничные наборы ручной работы – от 15 000 тенге (или около 3500-5000 тыс. за пряник). Многие кондитерские к празднику подготовили бенто-торты в пасхальной тематике от 4000 тенге. В этом году в моду вошли также так называемые краффины (от 5-6 тыс. тенге за изделие). Как правило, такую выпечку можно приобрести у домашних кондитеров.

В целом, цены на пасхальные куличи и десерты в 2025 году в Казахстане по сравнению с прошлым годом существенно не изменились. На отдельные категории наблюдается удорожание порядка 10%.

Во сколько обойдется домашний кулич

Чтобы сократить расходы на пасхальную выпечку, кулич можно приготовить дома. За основу возьмем классический рецепт: на 6-7 куличей весом по 300 грамм потребуется примерно 1 кг муки, 0,5 л молока, 6 яиц, 300 г сахара, пачка сливочного масла, сухие дрожжи, ванильный сахар, изюм, а также ингредиенты для глазури и украшений. Напомним, что в 2024 году себестоимость одного кулича, по нашим расчетам, составила около 580-670 тенге за изделие. В этом году расходы будут такими:

мука – 400-500 тенге за килограмм

молоко – 300-400 тенге за 0,5 литра

сливочное масло – 900-1200 тенге

сахар – 200 тенге (300 грамм)

яйца – 450 тенге (6 штук)

дрожжи – 100 тенге (упаковка)

ванильный сахар – 100 тенге (упаковка)

сахарная пудра – 350 тенге (упаковка 200 грамм)

изюм – 500–800 тенге (упаковка 200 грамм).

Таким образом, средние общие затраты на продукты составят от 3300 до 3800 тенге, или около 550-680 тенге за изделие – практически на уровне прошлого года.

Для многих казахстанцев приготовление домашней выпечки станет более разумной альтернативой покупке готовой продукции, учитывая, что, помимо куличей, на Пасху также выпекают различные булочки, кексы и другую праздничную сдобу.

А еще празднование Пасхи – это не только стол, но и духовная подготовка. Совместная выпечка куличей также может создать особое праздничное настроение. Кроме того, это прекрасный повод собраться всей семьей и вспомнить традиции священного праздника.