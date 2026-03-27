Клещи атакуют: почти 80 случаев в Алматы – как проходит обработка и что важно знать

В Алматы заметно потеплело. Горожане устремились на природу: на пикники и отдых у рек. Весенний сезон порадовал не только тех, кто засиделся дома, но и голодных кровососущих. Как специалисты защищают население от прожорливых паукообразных – в материале Zakon.kz.

Резкое потепление заставило не только жителей юга и востока страны покинуть свои дома – к солнцу потянулась вся природа. Эксперты предупреждают: вместе с приятными проявлениями весны активизируются и клещи.

В связи с этим санитарные службы объявили о начале первого этапа противоклещевой обработки в Алматы. Что это означает и какие меры следует предпринять горожанам?





"С 26 марта в Алматы стартовал первый тур противоклещевой обработки. Она проводится на территориях лесных массивов, городских парков и скверов общей площадью 2366,56 га. Работы выполняются по утвержденному графику с учетом погодных условий – при отсутствии осадков", – рассказала заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Асель Калыкова.

Как отметила специалист, обработка охватывает открытые территории с массовым пребыванием людей: Алмаарасанское ущелье, природный парк Медеу, Кок-Тобе, Бутаковское и Карагайлинское ущелья, горную местность Каргалы, восточную и юго-восточную границы города (районы Кольсай и Сулусай). Также обрабатываются наиболее посещаемые парки и скверы.

Дезинсекционные мероприятия проводит филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" – "Центр дезинфекции по городу Алматы" под контролем санитарно-эпидемиологической службы. Сформированные бригады полностью обеспечены необходимым оборудованием, транспортом и средствами индивидуальной защиты.

Ежегодно используемые препараты меняют, чтобы предотвратить привыкание клещей. По словам специалистов, чередование акарицидов позволяет сохранять эффективность обработки на уровне 92-98% и предотвращает развитие устойчивости у паразитов. Используются препараты с разными действующими веществами, такими как циперметрин, альфациперметрин и дельтаметрин.

Как уточнила Асель Калыкова, в текущем сезоне применяется инсектоакарицидный препарат "Ципертрин". Он используется в минимально эффективных дозировках, безопасных для людей и животных. Обработка проводится преимущественно в утренние часы. На границах участков устанавливаются предупреждающие щиты с надписью: "Проводится противоклещевая обработка".

"С начала эпидемиологического сезона мы ведем мониторинг обращаемости населения с укусами клещей. На сегодняшний день за медицинской помощью обратились 78 человек – это на один случай меньше, чем за аналогичный период прошлого года", – добавила эксперт.

Регион относится к эндемичным по клещевому энцефалиту, поэтому активизация клещей начинается уже с первых теплых дней.

"Сезон активности клещей длится с марта до глубокой осени, при этом наибольшая интенсивность нападений приходится на апрель, май и июнь. Чтобы снизить количество укусов, обработка проводится заранее – это наиболее эффективная мера борьбы", – пояснила специалист.

Препарат относится к низкотоксичным веществам (3-4 класс опасности) и безопасен при соблюдении всех норм. Однако во время обработки и до полного высыхания раствора присутствие людей и животных на территории запрещено. Посещать обработанные участки рекомендуется не ранее чем через три дня. Обработка проводится в два этапа: первый – весной, второй – в мае. Этого достаточно, чтобы обеспечить защиту на весь сезон активности клещей.

Специалисты выполняют работы в полной защитной экипировке. Сотрудники бригады облачены в герметичные защитные костюмы, плотные сапоги, перчатки, а лица закрыты масками, очками и респираторами.

Для обработки используются термогенераторы и опрыскиватели: препарат распыляется в виде мелкодисперсного облака, покрывая траву, листву и почву. Акарициды воздействуют на нервную систему клещей, вызывая их гибель. Сейчас клещи находятся в активной фазе, поэтому при выезде на природу важно соблюдать меры предосторожности: избегать мест проведения обработки;

не допускать контакта препарата с кожей и одеждой;

не выпускать домашних животных на обработанные территории до полного высыхания средства;

собирать ягоды и грибы не ранее чем через 40 дней после обработки.

