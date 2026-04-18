Казахстан и Турция усиливают союз: впереди – новый этап сотрудничества

Казахстан и Турция переходят от двустороннего партнерства к общей международной повестке. На форуме в Анталии заявления Касым-Жомарта Токаева и диалог с Реджепом Тайипом Эрдоганом показали следующее: союз Астаны и Анкары выходит за пределы региона, сообщает Zakon.kz.

Эксперт по внешней политике Турции и Центральной Азии Зейнеп Гизем Озпынар в интервью редакции выразил мнение о том, как сегодня меняется содержание казахстанско-турецкого партнерства и почему этот союз все заметнее выходит на более широкий международный уровень.

На панели, где Касым-Жомарт Токаев говорил о кризисе эффективности ООН, роли средних держав, стратегической сдержанности и превентивной дипломатии, одновременно проявилась и другая важная линия: Казахстан и Турция все увереннее выступают как государства, способные не только укреплять собственный союз, но и предлагать совместный взгляд на устройство международной системы. Это особенно заметно на фоне высокой интенсивности контактов между Токаевым и Эрдоганом, подготовки государственного визита турецкого лидера в Астану 14 мая, предстоящего заседания Совета стратегического сотрудничества высокого уровня, а также общего курса на усиление Организации тюркских государств. В этой логике Анталия стала не просто дипломатической площадкой, а моментом, когда личное доверие между лидерами, политическая близость двух стран и их растущая международная координация сошлись в одной точке.

– Можно ли сказать, что в Анталии Казахстан и Турция показали уже не просто двустороннюю близость, а общую международную повестку?

– Да, именно так я бы это и сформулировал. В Анталии было видно, что речь идет уже не только о хороших отношениях между двумя государствами. Когда Токаев говорит на турецкой площадке о необходимости реформы ООН, о том, что Совет Безопасности перестал справляться с ключевыми вызовами, и одновременно подчеркивает особую роль Турции в этой части мира, он фактически выводит казахстанско-турецкое взаимодействие на уровень общей международной повестки. Это важный момент. Турция предоставляет площадку и политический вес, Казахстан привносит содержательное дипломатическое видение, и в результате возникает не просто совпадение позиций, а более зрелая связка двух средних держав, которые хотят участвовать не только в региональной, но и в более широкой настройке международного разговора.

– Токаев отдельно отметил роль Реджепа Тайипа Эрдогана и сказал, что Казахстан и Турция могут сыграть значительную роль в решении острых проблем региона. Что это означает с политической точки зрения?

– С политической точки зрения это означает очень многое. Во-первых, таким образом Астана прямо признает, что Турция при Эрдогане воспринимается не просто как дружественная страна, а как самостоятельный и влиятельный участник международных процессов. Во-вторых, это показывает, что между двумя столицами существует не только протокольное уважение, но и реальное понимание взаимной роли. На мой взгляд, здесь особенно важен контекст последних месяцев. В марте президенты провели телефонный разговор, обменялись теплыми поздравлениями по случаю Ораза айт и Наурыза, Эрдоган подчеркнул значение своего визита в Казахстан 14 мая, а Токаев отметил важность предстоящих переговоров в Астане для придания нового импульса стратегическому партнерству. Это уже язык не разовых контактов, а устойчивого политического доверия между лидерами, которое постепенно превращается в более широкую международную координацию.

– Насколько дружеские отношения Токаева и Эрдогана сегодня конвертируются в устойчивые механизмы между двумя государствами?

– На мой взгляд, они уже давно конвертируются в конкретные механизмы, и именно это отличает нынешний этап. В феврале министры иностранных дел двух стран, отмечая 34 года дипломатических отношений, подтвердили курс на дальнейшее углубление расширенного стратегического партнерства. В совместном заявлении были перечислены вполне предметные направления: торговля и инвестиции, культура и образование, энергетическая безопасность, региональная связанность, здравоохранение, экология, борьба с терроризмом, оборона и оборонная промышленность. Кроме того, стороны отдельно подчеркнули удовлетворенность частотой контактов на высоком уровне и назвали их свидетельством сильных двусторонних связей и взаимного доверия. Поэтому я бы сказал, что личное взаимопонимание лидеров здесь важно не само по себе, а потому, что оно уже встроено в устойчивую институциональную архитектуру.

– Какую роль Казахстан играет для Турции в Центральной Азии и в тюркском мире в целом?

– Казахстан для Турции играет опорную роль. Это видно и по официальным формулировкам, и по практическому наполнению отношений. Турецкое внешнеполитическое ведомство прямо фиксирует, что Казахстан остается крупнейшим торговым партнером Турции в Центральной Азии. Одновременно казахстанская сторона сообщает, что Турция входит в пятерку крупнейших торговых партнеров Казахстана, в стране зарегистрировано более 5000 предприятий с турецким капиталом, а общий портфель совместных проектов превышает 170 инициатив на сумму около 9,5 миллиарда долларов. Но значение Казахстана не сводится к цифрам. Для Анкары это государство, которое сочетает экономический масштаб, транзитное положение, политическую предсказуемость и заметную дипломатическую субъектность. Поэтому в Центральной Азии Казахстан для Турции – это не просто важный партнер, а одна из главных точек опоры всей региональной стратегии.

– Почему идеи Токаева об ООН, роли средних держав и превентивной дипломатии важны именно в контексте казахстанско-турецкого союза?

– Потому что эти идеи очень хорошо совпадают с тем, как сами Казахстан и Турция выстраивают свое место в мире. Токаев в Анталии говорил о том, что ООН остается незаменимой, но ее роль снижается, поскольку реальные переговоры все чаще идут вне ее стен. Он прямо назвал Совет Безопасности главным элементом, который требует реформы, и подчеркнул, что средние державы нередко проявляют больше ответственности, чем крупные. Для казахстанско-турецкого взаимодействия это принципиально важный тезис, потому что обе страны как раз и пытаются действовать не через язык конфронтации, а через язык баланса, посредничества, региональной ответственности и многосторонней дипломатии. В этом смысле Анталия показала, что союз Астаны и Анкары строится не только на исторической близости, но и на схожем понимании того, как должны вести себя государства в мире, где прежние механизмы работают все хуже.

– Можно ли считать, что предстоящий визит Эрдогана в Астану откроет уже не только новый двусторонний, но и более широкий международный этап партнерства?

– Да, я считаю, что именно так и происходит. Государственный визит Эрдогана в Казахстан намечен на 14 мая, и ожидается, что в его рамках пройдет заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня и будут подписаны новые двусторонние документы. Но еще важнее другое. В совместном заявлении министров подчеркивается, что Казахстан и Турция как государства учредители Организации тюркских государств намерены и дальше усиливать эту структуру, а также совместно продвигать программу "Видение тюркского мира до 2040 года". Там же говорится о подготовке саммитов глав государств Организации тюркских государств, которые пройдут в 2026 году в Казахстане, в Туркестане, и в Турции. То есть предстоящий визит Эрдогана в Астану уже выглядит не просто как очередной этап двусторонних отношений, а как часть более широкой политической линии, где дружба двух лидеров, стратегическое партнерство двух стран и развитие тюркской институциональной связки начинают работать в едином направлении.