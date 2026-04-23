"Это будет катастрофа": алматинцы и биологи – о возможном ограничении высоты деревьев

В Алматы предлагают ограничить высоту деревьев – по обсуждаемым стандартам она может составить не более 7 метров. Инициатива рассматривается в рамках развития городской среды. Однако она уже вызвала резкую реакцию горожан и критику со стороны специалистов. Zakon.kz разбирался в вопросе.

В Алматы обсуждают возможные изменения в подходах к озеленению города. Поводом стали участившиеся случаи падения сухостойных деревьев. Вопрос подняли на брифинге на площадке Региональной службы коммуникаций.

Аким Медеуского района Еркебулан Оразалин, отвечая на вопросы журналистов на площадке РСК, сообщил, что управление экологии изучает зарубежный опыт, в том числе европейские стандарты. Известно, что в ряде стран действуют нормативы, согласно которым высота деревьев в городской среде может быть ограничена примерно семью метрами.

"Что касается дальнейшей среднесрочной перспективы на будущее, то эти вопросы в городе сейчас рассматриваются. Я думаю, что окончательные решения будут озвучены", – сказал Оразалин.

Он подчеркнул, что сейчас в Алматы ведется активная работа по ликвидации сухостоя. Особенно остро проблема стоит в Медеуском районе, а также в центральной части города и Турксибском районе – там, где застройка формировалась исторически.

По словам акима района, большое количество старых и аварийных деревьев сохраняется именно в этих районах, а их несвоевременный снос зачастую приводит к неприятным последствиям и создает серьезные риски для горожан.

Оразалин привел и статистику: только в прошлом году в Медеуском районе было снесено около 2,5 тысячи сухостойных деревьев. В текущем году этот показатель несколько ниже, поскольку системная работа по обновлению зеленого фонда ведется уже на протяжении 8-10 лет.

Реакция на инициативу

Инициатива о возможном ограничении высоты деревьев вызвала бурное обсуждение среди алматинцев. Так, житель города Сергей Авакян-Ржевский признался, что был удивлен такой новостью.

"Увидев новость о том, что в акимате предлагают ограничить высоту деревьев семью метрами, я очень удивился. К счастью, аким района оговорился, уточнив, что такой вариант только рассматривается. 7 метров – это приблизительно уровень второго этажа. Честно говоря, это была бы трагедия для Алматы", – поделился мыслями Сергей Авакян-Ржевский.

Он сравнил ситуацию с Москвой:

"Я приехал из Москвы. Там нет высоких деревьев. Они есть, но их очень мало. На мой взгляд, одна из причин – наблюдается очень много ветров, и высокие деревья во время ураганов выворачивает с корнем. В Алматы ветров мало".

По его словам, именно зелень и высокие деревья формируют уникальный облик южной столицы.

"Когда ты приезжаешь в Алматы из другого города, попадаешь в сказочный город. Алматы очень зеленый – настоящий город-сад. Здесь очень приятно находиться, очень много деревьев. Это красиво. Это просто сказка. И я очень надеюсь, что акимат не пойдет на такое решение и не будет ограничивать высоту деревьев двумя этажами. Так как это будет катастрофа", – считает мужчина.

К обсуждению подключились и специалисты. Мы обратились за комментарием к заведующему отделом биологической защиты растений КазНИИ защиты и карантина растений им. Ж. Жиембаева Нуржану Мухамадиеву.

По его словам, универсальный подход к ограничению высоты деревьев выглядит сомнительным.

"Это не совсем правильно, что все деревья нужно держать на уровне семи метров. Может быть, имелось в виду, что такие правила должны относиться к деревьям, которые уже переспелые либо аварийно опасные". Нуржан Мухамадиев

Он уточнил, что подобные меры могут быть оправданы для отдельных категорий деревьев – например, старых тополей: "Их, думаю, по возможности нужно снижать. Особенно там, где есть суховершинность", считает специалист.

При этом деревья для Алматы играют критически важную роль не только с точки зрения озеленения, но и комфорта городской среды. В условиях жаркого климата густые кроны защищают от палящих солнечных лучей, создают тень и ощущение прохлады. Кроме того, зеленые насаждения поглощают шум и задерживают пыль от круглосуточно загруженных городских дорог.

При этом специалист подчеркнул, что распространять такие ограничения на весь городской зеленый фонд нецелесообразно.

"У нас в городе, наоборот, нужно высаживать пирамидальные тополя – молодые. У них есть аэродинамические свойства. Воздух, который идет с гор, сквозь структуру кроны затягивается вниз. Ветви этих деревьев формируют плотный каркас, который эффективно работает как естественный ветрозащитный экран. И они как раз растут высокими – до 20-25 метров". Нуржан Мухамадиев

По словам эксперта, старые деревья действительно можно укорачивать – прежде всего в целях безопасности. Однако вводить жесткое ограничение по высоте для всех насаждений он считает неправильным.

Почему вопрос стал острым

Тема озеленения и состояния деревьев в Алматы поднимается не впервые. В последние годы в городе регулярно фиксируются случаи падения сухих деревьев и крупных веток – иногда с серьезными последствиями.

Во время сильного ветра и дождей деревья падали на автомобили, повреждали линии электропередачи, а в отдельных случаях создавали угрозу для жизни людей. Особенно часто такие инциденты происходят в районах со старым зеленым фондом.

Именно эти риски во многом и стали причиной того, что власти начали рассматривать новые подходы к содержанию и обновлению городских насаждений.