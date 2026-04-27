Военный музей собрал долгожитель из Туркестанской области

Боевые самолеты из дерева под потолком, миниатюрная "катюша" и танк Красной армии – житель Тюлькубасского района под крышей собственного дома собрал небольшой музей, посвященный Великой Отечественной войне, сообщает Zakon.kz. Экспозицию пенсионер Николай Семешко создавал своими руками.

Особое место в военной коллекции занимают картины: на полотнах – сцены ожесточенных боев и портреты героев. Таким образом мужчина стремится сохранить память о подвигах соотечественников и передать ее будущим поколениям. В самом центре – портрет Бауыржана Момышулы, на ее написание было потрачено большое количество времени.

"В моей галерее-музее есть вещи, которые я не только сделал сам, но и обменял. Например, был случай: я пришел на подработку и смотрю: в углу огромный портрет Сталина. Тогда хозяину дома я предложил отдать его вместо оплаты. Тот сразу согласился, и этот портрет теперь в этой комнате тоже. Но остальные картины мои! И раньше было в разы больше", – говорит Семешко.

Фото: Zakon.kz/Лика Морозова

Житель села Турара Рыскулова вспоминает, как в школьные годы впервые взял в руки кисть и краски. С тех пор рисование стало неотъемлемой частью его жизни. За годы творчества автор создал обширную коллекцию на военную тематику, занимался живописью и оформлял афиши для культурных площадок. При этом многие произведения он подарил на память родным и землякам. В свои 90 лет житель села Турара Рыскулова уже не рисует, но продолжает писать стихи и рассказы.

"Много картин у меня с пейзажами и орнаментами. Сейчас дети и внуки приезжают и забирают на память в свои дома. Для меня это отдельная гордость, что поколения видят работы деда. Еще дарил соседям картины, наверное, в этом и есть ценность жизни – нужно быть занятым", – рассказывает аксакал.

Также наш герой с гордостью делится воспоминаниями о трудовой биографии. Среди наград – медаль за работу в тылу в годы Великой Отечественной войны, а также признание за участие в ликвидации пожара в колхозе. Говорит, что последняя – его самая любимая медаль.

"У меня несколько медалей, есть и за творчество. Одна медаль – за то, что я был тружеником тыла во время войны. Но что говорить, в то время работали все! Другая – за то, что на пожарной машине тушил возгорание в колхозе. Тогда загорелся асфальт в яме, никто не знал, как справиться, а нужно было использовать пену", – рассказал Николай Семешко.

В доме аксакала всегда рады гостям. Несмотря на занятость в огороде, где он ухаживает за кустами малины и овощами, Николай Семешко охотно приглашает пришедших гостей и с гордостью показывает свой мини-музей, расположенный на втором этаже.

"Еще я играю на баяне и знаю множество военных песен, поэтому в нашем доме есть место не только для творчества, но и для музыки", – смеется сельчанин.

Картины пожилой художник на продажу и аукционы не выставляет, зато есть мечта о персональной выставке. Обещает Семешко показать не только военные работы, но и пейзажи родного края, ведь природа здесь, в Тюлькубасском районе, прекрасна.