Имба и 125 граммов надежды: военную драму поставили в Костанае

Ролики TikTok, ИИ и военные хроники переплелись в спектакле "О чем молчат ленинградские крыши", премьера которого прошла в Костанайском областном русском драмтеатре. Постановка рассказывает историю девочки Лиды в блокадном Ленинграде, сообщает Zakon.kz.

Воспоминания, живущие в сердце

Спектакль посвятили Дню Победы, а главные роли в нем сыграли как именитые актеры старшего поколения, так и молодежь. Его автор – главный режиссер театра Евгения Тикиджи-Хамбурьян, и постановщик – режиссер Анна Удесиани – задумали пьесу для семейного просмотра, в которой бабушка Лидия Борисовна делится с внучкой Леночкой историей о силе дружбы и вере в чудо. Но еще до начала показа пришедших зрителей стали постепенно погружать в атмосферу, показав видеоролик, который сняли специально ко Дню Победы. В нем о войне говорят разные поколения: 8-летняя школьница Амелия Бушинская и 80-летняя актриса Раиса Полухина. И еще стоя в фойе, зрителям уже было над чем подумать…

Фото: Instagram/kostanaydramteatr

По сюжету накануне 9 Мая бабушка Лидия Борисовна беседует с внучкой, которая пытается понять, запомнила ли та, что означают на молодежном сленге такие слова, как "имба"(восхитительно), "краш" (возлюбленный без взаимности) и "кринж" (чувство стыда или смущения из-за действий другого человека). Старушка блестяще "сдает" экзамен и переключается на свои дела, доставая из небольшого старого чемоданчика альбом с фотографиями, деревянную ложку и метроном. Бережно переворачивает страницы со старыми снимками, останавливается на некоторых фотографиях и погружается в воспоминания.

"Завтра 9 Мая, ты всегда плачешь в этот день, делая вид, что вспоминаешь дедушку. Но это же неправда. Его ты встретила после войны. Я же вижу, что плачешь ты из-за чего-то другого. Расскажи, что было до встречи с дедушкой", – настаивала Лена.

И впервые за много лет бабушка решает рассказать внучке о двух с половиной годах своей жизни в блокадном Ленинграде… Когда началась война, девочке Лиде было 13 лет, в первый день войны отец и старший брат ушли добровольцами на фронт. А она с мамой и младшей сестрой остались в городе. Они надеялись, что война скоро закончится, но фашисты продвигались так быстро, что население отправили рыть окопы.

"Маму убило бомбой у меня на глазах, после этого я начала заикаться. Мы с младшей сестрой Олечкой остались вдвоем. Началась блокада города. Ты представь себе, как это – остаться одной с 8-летней сестрой в огромном городе, где нет отопления и воды. Немцы разбомбили бадаевские склады, где хранились запасы продовольствия. Все было разрушено, но мы с Олечкой приходили туда с тележкой. Набирали сахар, который был смешан с землей, жмых для животных. Землю разводили водой, сахар таял, а земля оседала, и мы пили эту сладкую воду, жмых для животных жевали, а столярный клей варили и ели. Начался голод, люди умирали прямо на улицах. Умерла и Олечка", – начала рассказ Лидия Борисовна.

Песок для бомб и хлеб вместо котлеты

Действие перенеслось на много лет назад на ленинградскую крышу, где девочка с двумя косичками в очках затаскивает туда ведро с песком. Оставшись одна, Лида решила, как многие дети города, помогать в его защите: она дежурила по ночам на крыше. И если бомба-зажигалка падала на дом, быстро тушила ее песком. В один из дней на ее крыше появился Сережа, который прозвал ее "кукушонком", и стал ей не только другом, но и мотиватором для борьбы за жизнь.

Спектакль построили так, что он по очереди погружает зрителя то в современные мирные годы, где внучка предлагает бабушке с помощью ИИ оживить фотографии и воспоминания, то на крыши ленинградских домов, где маленькая Лида с другом Сережей несли свою службу. Верили в чудо, мечтали о будущем, деля заветные 125 граммов хлеба.

"Подумай, а что ты хотела бы сейчас съесть?" – изображая официанта, спросил Сережа. "Я хотела бы котлету", – ответила Лида.

И Сережа, делая вид, что несет поднос с едой, ставил его перед подругой и объявлял, что сегодня в меню котлета с картошкой, кусочками огурца и, конечно же, хлеб. И протягивал девочке деревянную ложку, которую вырезал его дедушка. А Лида делила свой кусочек хлеба наполовину и угощала друга.

"А я сейчас хочу поесть пирог с яблоками", – бодрым голосом отвечал Сережа, наливая в ложку воды из фляжки.

И так по очереди, макая хлеб в воду, друзья ужинали, представляя различные вкусности. И мечтали, что когда закончится война, то наступит самая счастливая жизнь, в которой будет спокойствие и сытость. А Сережа обещал, что вырежет всем детям Ленинграда разных игрушечных зверюшек из дерева. И вдруг в действие на крыше дома врывается видео с летящим самолетом на экране, и создается впечатление, как будто он действительно летит над актерами. В один из таких налетов и произошла беда.

"Я почти не помню ту ночь. Прилетели самолеты, посыпались бомбы. Когда меня нашли жители дома, то сказали, что Сережа спас меня ценой собственной жизни. А через некоторое время меня вывезли из города по дороге жизни. Если бы не Сережа, его оптимизм и какой-то внутренний свет, а также вера в то, что будет все хорошо... Я бы не пережила эти страшные два с половиной года", – добавила бабушка.

"Здравствуй, кукушонок"

И казалось бы, что у истории не будет счастливого окончания, но поток воспоминаний бабушки прервал звонок в дверь и пришедший в гости к внучке ее парень Петя. Решив поздравить бабушку возлюбленной с Днем Победы, он принес необычный подарок – резную фигурку из дерева, которую изготовил его дедушка. И в процессе беседы выяснилось, что его дедушка и есть тот самый Сережа Евстигнеев. И Петя предлагает, не теряя времени, позвонить ему по видеосвязи.

"Здравствуй, Сережа!" – глядя в экран смартфона, сказала Лидия Борисовна. "Это же ты, кукушонок", – прозвучало в ответ.

Зал взорвался аплодисментами и встал в едином порыве. Женщины постарше вытирали слезы, а молодежь несла на сцену цветы. Каждый зритель уходил со своими мыслями, но история, увиденная на сцене, не оставила никого равнодушным.

"Сегодняшний спектакль – это не просто игра актеров. Это погружение в реальность, где обычный хлеб был дороже золота, а воля к жизни побеждала холод и голод. Глядя на сцену, я понимала, что наша задача – пронести эту память дальше, чтобы такие страницы истории никогда не повторились", – поделилась после спектакля учитель Марина Петрова.

Эта постановка еще раз напомнила зрителям о том, что фотографии и воспоминания живут не только в телефоне, но и в сердце. История Лиды и ее друга Сережи ожила на сцене, чтобы мы никогда не забыли, что даже в самые страшные времена вера в чудо и дружба спасают жизнь.