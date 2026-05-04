Статьи

Сквозь шторм на Сахалин: боевой подвиг 105-летней связистки из Уральска

Ветераны, День Победы, 9 мая, Великая Отечественная война, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2026 12:17 Фото: Zakon.kz/Карина Адильбекова
В Западно-Казахстанской области чествуют Анастасию Федоровну Чегнахаеву. Свой 105-й день рождения ветеран встретила в кругу гостей, передает корреспондент Zakon.kz.

1 мая 2026 года знаковый юбилей отметила жительница Уральска, ветеран войны и труда Анастасия Чегнахаева. Поздравить именинницу приехал аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев.

Анастасия Федоровна родилась в 1921 году в Оренбургской области. На долю маленькой Насти выпали непростые испытания: ранняя потеря матери и репрессии, коснувшиеся ее отца. В 1938 году судьба привела ее в казахстанский Уральск, ставший для нее вторым домом.

В июле 1942 года, когда на западе СССР шли кровопролитные бои, 21-летняя Анастасия, жившая в Уральске, была призвана в ряды Красной Армии. Ее направили на Дальний Восток. Анастасия была распределена в 34-ю тяжелую бомбардировочную авиационную дивизию. Девушка освоила специальность радиотелефониста. Служба в авиации требовала не только скорости реакции, но и точности: от четкости передачи координат и приказов зависел успех вылетов тяжелых бомбардировщиков и жизни экипажей.

Самым суровым испытанием в ее военной биографии стала кампания августа 1945 года, когда СССР вступил в войну с Японией. Анастасия Федоровна стала участницей масштабной переброски войск и сил обеспечения.

Ей предстояло совершить сложнейший морской переход из Владивостока через порт Макао к берегам Южно-Сахалинска. Из-за непогоды и электромагнитных помех радиосвязь постоянно прерывалась. Анастасия Федоровна проявила мужество и с честью выполняла задачу по передаче важной информации.

За проявленное мужество и героизм при выполнении этой боевой задачи она была награждена орденом Отечественной войны I степени и медалью "За победу над Японией".

Ветераны, День Победы, 9 мая, Великая Отечественная война, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2026 12:17

Фото: Zakon.kz/Карина Адильбекова

Мирная жизнь Анастасии Федоровны была не менее достойной. После войны, демобилизовавшись, вернулась в город Уральск. Более 20 лет проработала учителем начальных классов в специализированной школе для слабослышащих детей. За самоотверженный педагогический труд ей было присвоено звание "Отличник народного просвещения Казахской ССР".

Сегодня Анастасия Федоровна проживает в Уральском центре оказания специальных социальных услуг. Несмотря на солидную дату – 105 лет, ветеран сохраняет стабильное состояние и бодрость духа.

В честь юбилея в центре организовали торжественное мероприятие. Аким области Нариман Турегалиев лично выразил благодарность ветерану за неоценимый вклад в Победу и развитие региона, вручив памятные подарки и цветы.

Стоит отметить, что годом ранее, к 80-летию Великой Победы, Анастасия Чегнахаева была удостоена специальной медали от имени президента РК Касым-Жомарта Токаева. Сын и две дочери ветерана сейчас проживают в Москве и Санкт-Петербурге, но остаются на постоянной связи с матерью, чей жизненный путь стал примером стойкости для нескольких поколений казахстанцев.

