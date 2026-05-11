Статьи

Последствия пикников и шашлыков: как восстановить режим питания после праздников

Советы, питание, еда, диеты, нутрициолог, праздники , фото - Новости Zakon.kz от 11.05.2026 08:04
Затяжные майские праздники почти подошли к концу, и тяжесть их на себе особенно остро ощутили напольные весы чрезмерно активных едоков. Однако никогда не поздно вернуться в норму и форму. В этом материале Zakon.kz расскажет, как это сделать правильно и без жестких ограничений.

Восстанавливаем водный баланс

По словам нутрициолога, превентивного эндокринолога Лилии Карпусевич, секрет баланса до абсурда прост – пить достаточное количество воды.

"Казалось бы, базовая настройка нашего организма – потребность в воде, но многие люди об этом забывают. Сейчас, когда начинается жара, это актуально особенно", – предупреждает специалист.

Впрочем, не погодой единой сыто обезвоживание. Если майские пикнички да шашлычки сопровождались вечеринками с пенным, а то и чем покрепче, организму потребуется еще больше живительной влаги, чем в безалкогольные будни, дабы эффективнее выводить токсины.

В идеале воды нужно потреблять в количестве 3% от своего веса. В зной и под горячительное – и вовсе 4-5%.

Мясо с фруктами не дружит

К слову, о шашлыках. Лакомитесь мясом или другими белковыми продуктами? Отодвиньте вазочку с фруктами в сторону.

"Фрукты содержат кислоты, мешающие расщеплению белка в желудке. Непереваренные фрагменты попадают в кишечник, где им так же сложно перевариться. Очень часто на фоне фруктово-белковых сочетаний у людей возникает аллергия. А все просто – непереваренные фрагменты начинают гнить в кишечнике. Есть даже заболевание – гнилостная диспепсия. При нем появляется неприятный ацетоновый запах изо рта, от тела. Это говорит о том, что работа ЖКТ уже нарушена. Поэтому в первую очередь следует избегать сочетаний фруктов с мясом и белковыми продуктами. Сладкие плоды и ягоды употребляем не ранее двух, а лучше трех-четырех часов с момента основного приема пищи", – объяснила Карпусевич.

Вместе с тем абсолютно любой овощ – желанный гость на мясной тарелке. Им можно угоститься как в свежем виде, так и приготовленным на гриле.

Разгрузочный день – зло?

Нутрициолог призналась, что является противницей так называемых "разгрузочных дней". Причина – все остальные дни в календаре его поборников, вероятнее всего, "загрузочные".

"Нужно просто рационально питаться, не переедать. Уметь "слушать" собственный организм и останавливаться тогда, когда почувствуете сытость. Когда человек систематически переедает, нарушается работа желчного пузыря, что в дальнейшем может привести к образованию в нем камней. "Разгрузочные" дни при систематическом переедании особой роли не сыграют. Даже, наоборот – после суток на кефире и салате захочется "компенсировать", – считает эксперт.

О срывах и диетах

То самое рациональное питание, по мнению Лилии Карпусевич, является ключом к отсутствию срывов и праздникам без тяжести в животе.

"Да, человек может позволить себе расслабиться, съесть чуть больше, чем обычно, более жирную пищу. Но при этом он не почувствует дискомфорта и спокойно вернется к привычной системе питания. Но если человек сидит на строгой диете и срывается в праздники – его питание выстроено категорически неверно. И срывы будут случаться по поводу и без него".

Она советует формировать правильные пищевые привычки – они не позволят переедать.

Когда отеки – повод сходить к врачу

Ну, подумаешь, наелись на ночь соленых огурчиков – утром лицо "поплыло". Будто бы естественный процесс. А что если отечность – ваш постоянный спутник?

"Например, вы просыпаетесь с мешками под глазами, на коже остаются следы от одежды, которые долго не проходят. Тут уж надо проверять сердечно-сосудистую, эндокринную систему или почки", – говорит превентивный эндокринолог.

Она порекомендовала пройти комплексное обследование и ни в коем случае не пускать ситуацию на самотек. Одними массажами и эстетическими вмешательствами проблему не решить.

