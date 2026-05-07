Срочно в кино: 5 новинок, которые сделают ваши майские праздники ярче

Майские праздники – это ведь не всегда шашлыки, поездки за город и долгожданное солнце. Это еще и идеальный повод спрятаться от суеты в темном зале кинотеатра и прожить несколько ярких историй за пару часов. Корреспондент Zakon.kz сделал подборку новинок, которые стоит посмотреть в кино.

"Вот это драма!"

Название говорит само за себя: перед нами фильм, который не церемонится с эмоциями. Это история о людях, оказавшихся на грани: между прошлым и будущим, любовью и разочарованием, правдой и самообманом. Чарли и Эмма без ума друг от друга и уже готовятся сказать заветное "да". Локация выбрана, приглашения отправлены, до свадьбы остаются буквально дни. Но внезапное, на первый взгляд безобидное признание меняет все. Чарли узнает об Эмме нечто, что лучше было бы не слышать. И теперь их идеальная история любви оказывается под угрозой, превращаясь в неожиданное испытание на прочность перед шагом к "долго и счастливо". Отличный выбор для тех, кто хочет "прочувствовать" кино, а не просто посмотреть.

"Дьявол носит Prada 2"

Возвращение в мир моды, амбиций и острых каблуков. Продолжение культовой истории обещает еще больше интриг, закулисных игр и блистательных нарядов. Герои повзрослели, ставки выросли, а мода, как всегда, требует жертв. Легендарный редактор модного журнала Миранда Пристли вступает в борьбу за рекламные контракты со своей бывшей ассистенткой Эмили Чарлтон, которая теперь возглавляет конкурирующее издание. На фоне кризиса печатных медиа ставки становятся как никогда высокими, а сама Миранда все чаще задумывается о завершении карьеры и уходе на пенсию. Легкий, стильный и местами язвительный фильм, который идеально подойдет для праздничного настроения.

"Майкл"

Загадочный и атмосферный фильм, который оставляет больше вопросов, чем ответов. Кто такой Майкл? Герой, злодей или просто человек, запутавшийся в собственной судьбе? Байопик о жизни короля поп-музыки Майкла Джексона, от первых шагов на сцене до мировой славы, которая навсегда изменила музыкальную индустрию. Фильм показывает не только триумфы и культовые выступления, но и сложную, противоречивую сторону жизни артиста, скрытую за блеском сцены. Это кино строится на полутонах и намеках, постепенно втягивая зрителя в свою странную, почти гипнотическую реальность. После сеанса еще долго захочется обсуждать увиденное.

"Перiште"

Тонкая и поэтичная история с восточным колоритом. Здесь много тишины, взглядов и смыслов между строк. Переехав из небольшого поселка в большой город ради учебы, Айжан мечтает о свободе, новой жизни и настоящей любви. Не рассказывая родителям, она выходит замуж, уверенная, что нашла свое счастье. Но внезапно раскрытая правда о муже рушит ее иллюзии и оборачивается трагедией, после которой в ее жизни появляются дети, о существовании которых она даже не подозревала. Это кино о вере, надежде и внутреннем свете, который иногда едва заметен, но именно он ведет нас вперед.

"Вверх по волшебному дереву"

Идеальный вариант для семейного похода в кино. Добрая, красочная история о приключениях, дружбе и вере в чудеса. Городская семья решает начать новую жизнь в деревне с чистым воздухом, грядками и полным отказом от гаджетов. Пока отец увлечен выращиванием помидоров, младшая дочь находит в лесу огромное дерево. Стоит лишь взобраться на его вершину, и открывается вход в Волшебное королевство, где возможно все: летающие автобусы, шоколадные дома и зелья, исполняющие желания. Но такая идиллия нравится не всем. Старшая дочь скучает по соцсетям и мечтает вернуться в город. На помощь ей приходит могущественная бабушка, готовая ради этого уничтожить весь лес. Остановить ее может только настоящее чудо, к счастью, в мире эльфов и фей оно буквально растет на ветках.

Майские праздники – время, когда можно позволить себе чуть больше впечатлений. Так почему бы не добавить в этот список еще и хорошее кино? Выбирайте настроение, надевайте желания погрузиться в новый мир и отправляйтесь в путешествие, не покидая кресла кинозала.