Статьи

В Казахстане ветеранам ВОВ предусмотрены одни из самых высоких выплат к 9 Мая

9 мая, День Победы, ветеран, ветераны, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2026 10:26
Казахстан продолжает демонстрировать самый высокий уровень социальной поддержки ветеранов ВОВ на пространстве СНГ, сообщает Zakon.kz.

Великая Отечественная война продолжает оставаться одной из самых разрушительных за всю человеческую историю. Она не только унесла миллионы жизней, но и принесла практически в каждую семью много боли, скорби и страданий.

Война началась жарким летом 1941-го, и в тот момент еще никто не осознавал, как все обернется и как долго она продлится. Знали лишь одно – "Победа будет за нами!". Тогда в едином порыве вся огромная по своим масштабам страна собралась и дала отпор немецким захватчикам. Это был настоящий подвиг наших прадедов, который нельзя забывать никогда.

Как поддержат ветеранов в Казахстане

В преддверии 81-й годовщины Победы государство продолжает традицию беспрецедентной материальной поддержки граждан, внесших неоценимый вклад в разгром фашизма.

В текущем году на единовременные выплаты почти 32,9 тыс. человек, в числе которых не только ветераны, но и труженики тыла, вдовы погибших, а также лица, получившие инвалидность в результате ранений, государство выделило более 3,3 млрд тенге.

Особое внимание, конечно же, будет уделено непосредственным участникам ВОВ. Их сегодня в Казахстане осталось всего 57 человек и каждый из них, вне зависимости от региона проживания, получит единовременную материальную поддержку в размере 5 млн тенге.

Помимо денежной помощи, праздник традиционно дополняется личным вниманием к каждому герою. Как не раз подчеркивал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, страна бережно хранит память о боевых и трудовых подвигах наших соотечественников. Государство свято чтит имена героев, показавших подлинный пример самоотверженности и мужества.

Ситуация в России

По состоянию на сегодня непосредственных участников и инвалидов Великой Отечественной войны в России насчитывается около шести тысяч человек. Общее количество всех категорий ветеранов ВОВ, включая вдов погибших, тружеников тыла, блокадников и узников концентрационных лагерей, достигает 320 тысяч человек.

Единовременная федеральная выплата ветеранам ВОВ ко Дню Победы составит 10 тысяч рублей – примерно 62 тысячи тенге. Кроме того, в качестве дополнительной поддержки ветеранам ВОВ предусмотрены и региональные надбавки.

В этом случае все, конечно, зависит от региона, потому что везде по-разному. Но, если взять за основу Москву и Московскую область, то там ветераны получат дополнительную материальную помощь в размере 70 тысяч рублей – порядка 430 тысяч тенге.

Выплаты ветеранам ВОВ в Беларуси

Согласно постановлению Совета министров Беларуси о выплате ежегодной материальной помощи по случаю Дня Победы, ветераны и инвалиды ВОВ, а также лица, принимавшие участие в боевых действиях до 3 сентября 1945 года, получат по 5 тысяч белорусских рублей, что примерно составляет 823 тысячи тенге.

Также единовременную материальную поддержку получат: труженики тыла, блокадники, военные строители – по 2,5 тысячи белорусских рублей (примерно 412 тысяч тенге) и вдовы погибших, партизан, участников подпольных движений, узники концлагерей – по 1,5 тысячи белорусских рублей (около 247 тысяч тенге).

Всего в Беларуси на разовые материальные выплаты всем категориям участников Великой Отечественной войны потратят 10,5 млн белорусских рублей (порядком 1,72 млрд тенге).

Выплаты ветеранам в Узбекистане и Кыргызстане

Как сообщают узбекские СМИ, президент страны Шавкат Мирзиёев утвердил единовременную материальную выплату участникам и инвалидам ВОВ по случаю очередной годовщины Победы в размере 30 млн сум, что эквивалентно 1 146 000 тенге.

В Кыргызстане в свою очередь по решению президента страны Садыра Жапарова на материальную поддержку ветеранов из Президентского фонда будет выделено 4 млн 848 тысяч сом – примерно 25,7 млн тенге.

На этом фоне каждый оставшийся в живых участник и инвалид Великой Отечественной войны, проживающий в Кыргызстане, получит единовременную выплату в размере 200 тысяч сом (около 1,06 млн тенге).

Как поддержат ветеранов в Азербайджане и Армении

Не оставят без материальной поддержки ветеранов ВОВ в этом году и в Азербайджане. Так, согласно распоряжению президента Ильхама Алиева, участники и инвалиды Великой Отечественной войны получат адресную финансовую помощь в размере 2750 манат (примерно 752 тысячи тенге), а граждане, награжденные орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу, – по 1500 манат (около 410 тысяч тенге).

В свою очередь в Армении ввиду отсутствия публичных заявлений и распоряжений официальных лиц государства единовременные выплаты ветеранам к 9 Мая, судя по всему, не предусмотрены.

Вместе с тем армянские ветераны ВОВ получают ежемесячные надбавки в размере 100 тысяч драм, или 125 тысяч тенге. То есть, если посчитать, что армянские ветераны получают за год, как единовременную выплату к Дню Победы, то получится 1,5 миллиона тенге.

В конечном итоге можно сделать вывод, что наибольшую социальную поддержку от государства на пространстве СНГ получают ветераны и участники ВОВ в Казахстане.

Олег Калиниченко
