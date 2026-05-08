В Казахстане ветеранам ВОВ предусмотрены одни из самых высоких выплат к 9 Мая
Великая Отечественная война продолжает оставаться одной из самых разрушительных за всю человеческую историю. Она не только унесла миллионы жизней, но и принесла практически в каждую семью много боли, скорби и страданий.
Война началась жарким летом 1941-го, и в тот момент еще никто не осознавал, как все обернется и как долго она продлится. Знали лишь одно – "Победа будет за нами!". Тогда в едином порыве вся огромная по своим масштабам страна собралась и дала отпор немецким захватчикам. Это был настоящий подвиг наших прадедов, который нельзя забывать никогда.
Как поддержат ветеранов в Казахстане
В преддверии 81-й годовщины Победы государство продолжает традицию беспрецедентной материальной поддержки граждан, внесших неоценимый вклад в разгром фашизма.
В текущем году на единовременные выплаты почти 32,9 тыс. человек, в числе которых не только ветераны, но и труженики тыла, вдовы погибших, а также лица, получившие инвалидность в результате ранений, государство выделило более 3,3 млрд тенге.
Особое внимание, конечно же, будет уделено непосредственным участникам ВОВ. Их сегодня в Казахстане осталось всего 57 человек и каждый из них, вне зависимости от региона проживания, получит единовременную материальную поддержку в размере 5 млн тенге.
Помимо денежной помощи, праздник традиционно дополняется личным вниманием к каждому герою. Как не раз подчеркивал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, страна бережно хранит память о боевых и трудовых подвигах наших соотечественников. Государство свято чтит имена героев, показавших подлинный пример самоотверженности и мужества.
Ситуация в России
По состоянию на сегодня непосредственных участников и инвалидов Великой Отечественной войны в России насчитывается около шести тысяч человек. Общее количество всех категорий ветеранов ВОВ, включая вдов погибших, тружеников тыла, блокадников и узников концентрационных лагерей, достигает 320 тысяч человек.
Единовременная федеральная выплата ветеранам ВОВ ко Дню Победы составит 10 тысяч рублей – примерно 62 тысячи тенге. Кроме того, в качестве дополнительной поддержки ветеранам ВОВ предусмотрены и региональные надбавки.
В этом случае все, конечно, зависит от региона, потому что везде по-разному. Но, если взять за основу Москву и Московскую область, то там ветераны получат дополнительную материальную помощь в размере 70 тысяч рублей – порядка 430 тысяч тенге.
Выплаты ветеранам ВОВ в Беларуси
Согласно постановлению Совета министров Беларуси о выплате ежегодной материальной помощи по случаю Дня Победы, ветераны и инвалиды ВОВ, а также лица, принимавшие участие в боевых действиях до 3 сентября 1945 года, получат по 5 тысяч белорусских рублей, что примерно составляет 823 тысячи тенге.
Также единовременную материальную поддержку получат: труженики тыла, блокадники, военные строители – по 2,5 тысячи белорусских рублей (примерно 412 тысяч тенге) и вдовы погибших, партизан, участников подпольных движений, узники концлагерей – по 1,5 тысячи белорусских рублей (около 247 тысяч тенге).
Всего в Беларуси на разовые материальные выплаты всем категориям участников Великой Отечественной войны потратят 10,5 млн белорусских рублей (порядком 1,72 млрд тенге).
Выплаты ветеранам в Узбекистане и Кыргызстане
Как сообщают узбекские СМИ, президент страны Шавкат Мирзиёев утвердил единовременную материальную выплату участникам и инвалидам ВОВ по случаю очередной годовщины Победы в размере 30 млн сум, что эквивалентно 1 146 000 тенге.
В Кыргызстане в свою очередь по решению президента страны Садыра Жапарова на материальную поддержку ветеранов из Президентского фонда будет выделено 4 млн 848 тысяч сом – примерно 25,7 млн тенге.
На этом фоне каждый оставшийся в живых участник и инвалид Великой Отечественной войны, проживающий в Кыргызстане, получит единовременную выплату в размере 200 тысяч сом (около 1,06 млн тенге).
Как поддержат ветеранов в Азербайджане и Армении
Не оставят без материальной поддержки ветеранов ВОВ в этом году и в Азербайджане. Так, согласно распоряжению президента Ильхама Алиева, участники и инвалиды Великой Отечественной войны получат адресную финансовую помощь в размере 2750 манат (примерно 752 тысячи тенге), а граждане, награжденные орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу, – по 1500 манат (около 410 тысяч тенге).
В свою очередь в Армении ввиду отсутствия публичных заявлений и распоряжений официальных лиц государства единовременные выплаты ветеранам к 9 Мая, судя по всему, не предусмотрены.
Вместе с тем армянские ветераны ВОВ получают ежемесячные надбавки в размере 100 тысяч драм, или 125 тысяч тенге. То есть, если посчитать, что армянские ветераны получают за год, как единовременную выплату к Дню Победы, то получится 1,5 миллиона тенге.
В конечном итоге можно сделать вывод, что наибольшую социальную поддержку от государства на пространстве СНГ получают ветераны и участники ВОВ в Казахстане.