День подснежника празднуется 19 апреля: чем необычен нежный цветок

С приходом весны зацветают самые ранние цветы, пробиваясь из-под снега, – подснежники. Именно это нежное и хрупкое растение оповещает нас о пробуждении и обновлении природы. Сегодня, 19 апреля, во многих странах мира отмечается день рождения подснежника, сообщает Zakon.kz.

Этот красивый весенний праздник – День подснежника (The Day of Snowdrop) – отмечают ежегодно с 1984 года. Традиция пришла из Англии. Позже этот праздник стал проводиться во многих странах мира, в том числе и в Казахстане.

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Как рассказал заведующий лабораторией цветочно-декоративных растений Алматинского ботанического сада Ескендир Сатеков, собирательное название "подснежник" относится к целой группе растений, и в разных регионах Казахстана при этом названии люди укажут на совершенно разные растения.

"Для жителя Алматинской области подснежником назовут крокус (шафран) Алатауский, иридодиктиум Колпаковского, безвременник Кессельринга и ранние тюльпаны. В северных регионах – прострел раскрытый, он же сон-трава и горицвет (адонис), а на востоке Казахстана – кандык сибирский, анемоны и голосемянник алтайский. Все эти растения имеют удивительную способность роста под снегом, и как только пригреет весеннее солнышко и появятся первые проталины, они тут же распускают цветы, привлекая внимание", – рассказал специалист.

Подснежники – холодостойкие растения, они выдерживают колебания дневных и ночных температур, а также понижение до -6°C благодаря высокой концентрации антифризных белков. Листья и бутоны перезимовывают благодаря накоплению в клетках сахара, а весной защитного пигмента – антоциана, объяснил зоолог.

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Растение, которое ботаники называют подснежником, произрастает в дикой природе на Кавказе, в Крыму и Карпатах, а также в Южной Европе.

Среди группы подснежников тюльпаны занимают особое место. Из 41 вида, произрастающих в Казахстане, 18 занесено в Красную книгу.

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Легенды и поверья, связанные с подснежниками

Существует множество легенд, сказок, сказаний, связанных с появлением первых цветов.

Например, одна легенда гласит: когда цветочная фея Флора раздавала цветам костюмы для карнавала, она подарила подснежнику белое платье. Снег тоже хотел участвовать в карнавале, а костюма ему не осталось. Тогда он стал просить цветы помочь ему, но они испугались холода и не согласились, и только подснежник укрыл его своим белым шлейфом.

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Другая древняя легенда рассказывает, что, когда Адам и Ева были изгнаны из рая, шел снег. Ева замерзла и стала плакать, вспоминая о теплых райских садах. Чтобы утешить ее, Бог превратил несколько снежинок в цветки подснежника. Увидев цветы, Ева повеселела, и у нее появилась надежда на лучшее. Отсюда и считается, что подснежник – символ надежды.

Защита растений

Наиболее известные редкие краснокнижные растения для казахстанцев – это крокус Алатауский (шафран Алатауский):

"Каждый должен знать, что многие растения-подснежники занесены в Красную книгу Казахстана и рвать их ни в коем случае нельзя. Размножение происходит семенами, и когда растение срывают, ему не дают распространиться, и неудивительно, что через определенное время там, где были целые поляны, ничего не остается. Влияет на численность подснежников и выпас скота, и рубка лесов, и прокладка дорог, и разработка месторождений". Ескендир Сатеков

Фото: Zakon.kz

Уничтожение первоцветов, согласно статье 339 Уголовного кодекса РК, наказывается штрафом до 3000 МРП (11 076 000 тенге), либо нарушитель привлекается к исправительным работам в том же размере, либо наказывается привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок с конфискацией имущества.

Чтобы сохранить природное наследие для потомков, в Казахстане организованы природоохранные зоны, парки и заповедники. Наша задача – беречь красоту родного края. Можно любоваться, не срывая первые цветы весны – милые подснежники, чтобы передать прекрасное следующему поколению.