Статьи

Майский перерыв: топ-5 мультфильмов, которые стоит пересмотреть в любом возрасте

Мультфильмы, которые стоит посмотреть на майских праздниках людям любых возрастов
Праздники могут быть разными: разговоры на кухне, шашлыки, спонтанные поездки и семейные встречи, на которые весь год не хватало времени. Но даже среди теплой суеты иногда хочется провести вечер за хорошим мультфильмом. Zakon.kz сделал подборку, которая понравится и детям, и взрослым.

Нам часто кажется, что мультфильмы остаются где-то в детстве, рядом с теплыми вечерами, какао и и пыльной полкой воспоминаний с беззаботностью и верой в мечты. Но стоит включить знакомую заставку, и вдруг понимаешь, что хорошие анимационные истории умеют говорить со взрослыми даже честнее, чем многие серьезные фильмы. Мы собрали мультфильмы, которые стоит пересмотреть именно сейчас, независимо от того, какая цифра указана в паспорте.

"Шрек"

Когда-то "Шрек" перевернул представление о сказках, доказав, что принцесса может сама себя спасти, дракон оказаться романтичным, а зеленый великан быть самым человечным персонажем истории. На первый взгляд это веселое приключение с шутками, которые давно разлетелись на мемы, но на самом деле мультфильм тонко говорит о принятии себя и о том, как часто мы прячемся за колючестью, боясь быть отвергнутыми. И, возможно, именно поэтому спустя годы "Шрек" смотрится даже лучше, ведь в детстве мы смеялись над любовью Осла и Драконихи, а сейчас узнаем себя во всех этих сценах. Напомним, что у данного мультфильма 4 части, поэтому вы можете устроить даже целый марафон погружения в классику Dream Works.

"Миньоны"

Есть фильмы, где сюжет уходит на второй план, потому что главная задача – подарить ощущение легкости, которого так не хватает во взрослой жизни. "Миньоны" работают именно так. Маленькие желтые создания с непонятным языком и талантом попадать в нелепые ситуации будто напоминают: мир не рухнет, если иногда перестать все контролировать и позволить себе просто смеяться. Но за бесконечными бананами, хаосом и абсурдными приключениями скрывается история о преданности, поиске своего места и желании быть нужным кому-то. И, возможно, именно поэтому миньоны вызывают такую симпатию, в их вечном стремлении найти "своего" человека легко узнать и нас самих. Ведь правда, что, выбирая не тех, у каждого из нас падает жизненная мотивация.

"Энканто"

"Энканто" – это магия, завернутая в яркие краски Колумбии, песни, которые потом невозможно выбросить из головы, и история семьи, где каждый привык быть особенным. Каждый, кроме Мирабель. Но именно героиня без суперсил оказывается человеком, способным услышать чужую боль и спасти дом от трещин. Причем не магией, как это обычно бывает в Disney, а любовью, вниманием и принятием.

Этот мультфильм особенно сильно откликается взрослым, потому что честно говорит о семейных ожиданиях, страхе разочаровать близких и усталости от необходимости всегда быть идеальным. И, пожалуй, сильнее всего здесь трогает линия Бруно, человека, которого семья предпочла не понимать, а просто сделать неким изгоем. Его история напоминает о важной вещи: семья должна принимать нас не только за достоинства и успехи, но и за наши странности, ошибки и изъяны. Ведь настоящая любовь – это умение оставаться рядом, даже когда человек не вписывается в чужие ожидания.

"Головоломка"

Что происходит у нас в голове, когда мы грустим, злимся или пытаемся не расплакаться в самый неподходящий момент? "Головоломка" превращает человеческие эмоции в живых персонажей и делает это так тонко, что после просмотра начинаешь иначе относиться даже к собственной тревоге. Мультфильм рассказывает историю девочки Райли, переживающей переезд и внутренний кризис, но на самом деле он о каждом из нас. О том, что грусть – совсем не слабость, страх – далеко не враг, а взросление невозможно без сложных эмоций.

И, пожалуй, главный посыл этой истории в том, что жизнь не может состоять только из радости. Мы по-настоящему ощущаем счастье только потому, что знаем, что такое боль, растерянность или тоска. Все эмоции важны, даже те, от которых хочется спрятаться. Редкий случай, когда анимация не пытается развлекать, а помогает чуть лучше понять самого себя, почти как несколько сеансов психотерапии.

"Душа"

"Душа" – мультфильм, после которого хочется ненадолго замолчать и просто подумать о жизни. Учитель музыки Джо Гарднер всю жизнь мечтает о большой сцене и внезапно получает шанс исполнить мечту… буквально на грани жизни и смерти. Но вместо привычной истории о пути к успеху мы получаем удивительно точное размышление о том, зачем вообще мы живем.

Оказывается, смысл жизни скрывается не только в больших целях и громких достижениях. Иногда он в запахе дождя, случайном разговоре, любимой песне, вкусе пиццы или прогулке по городу на закате. "Душа" очень бережно напоминает нам о том, как часто мы откладываем счастье на потом, не замечая, что жизнь происходит прямо сейчас, в маленьких моментах, из которых на самом деле и состоит все самое важное.

И, пожалуй, именно в этом и заключается магия хороших мультфильмов: они не пытаются казаться сложнее, чем есть, но каким-то образом говорят с нами о самом важном. О любви, принятии, страхах, семье, мечтах и умении снова радоваться мелочам. В майской суете, между встречами, поездками и бесконечными планами, позвольте себе остановиться хотя бы на один вечер. Включите мультфильм, который когда-то смотрели ради смеха, а теперь вдруг он звучит совсем по-другому.

Асель Аукешева
