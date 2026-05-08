Сквозь огонь двух войн: героический путь ветерана из ЗКО

Его жизнь – это живая летопись мужества, где грохот канонад Великой Отечественной переплелся с тяжелыми боями на Дальнем Востоке, а послевоенный мир начался с битвы за хлеб на целинных полях, сообщает Zakon.kz.

Сегодня житель Западно-Казахстанской области Лев Иванович Дорофеев – не просто ветеран, а символ той тяжелой эпохи.

Родился ветеран 2 августа 1926 года в селе Жымпиты Жымпитинского района Уральской области (ныне Сырымский район Западно-Казахстанской области. – Прим. авт.). В 1943 году, когда судьба мира решалась в кровопролитных сражениях, 17-летний юноша из села Джамбейты (прежнее название села Жымпиты. – Прим. ред.) Лев Дорофеев надел шинель. После суровой школы связистов в Белебее (Башкортостан. – Прим. авт.) он оказался в самом пекле – в составе артиллерийского полка на III Белорусском фронте.

Быть связистом на передовой – значит быть живой мишенью. Под непрекращающимся огнем, когда земля уходила из-под ног, Лев Иванович восстанавливал связь, от которой зависел исход боя. Каждый его выход на линию был шагом в бессмертие. Именно благодаря таким, как он, артиллерия видела цель, а штабы могли координировать наступление, освобождая пядь за пядью родную землю.

Май 1945 года не стал концом войны для Льва Ивановича. С честью выполнив долг и заслужив медаль "За победу над Германией", солдат отправился на другой край света. Впереди был суровый Хинган и разгром милитаристов.

Его грудь украсила медаль "За победу над Японией" – редкая и почетная награда, свидетельствующая о том, что этот человек прошел Вторую мировую войну от начала и до самого конца, поставив финальную точку в глобальной катастрофе человечества.

Вернувшись к мирной жизни, Лев Дорофеев не стал искать легких путей. После демобилизации он уехал в Ульяновскую область. Окончив школу механизации, работал механиком-комбайнером с 1951 по 1955 год. В 1956 году вернулся в Джамбейты, работал комбайнером.

Его новым фронтом стала целина. Человек, привыкший к дисциплине и тяжелому труду, он сменил автомат на штурвал комбайна. За свой вклад в продовольственную безопасность страны был удостоен медали "За освоение целинных земель", "Ветеран труда" и звания "Отличный механизатор".

Десятилетиями он передавал свой опыт молодежи в профессиональных училищах, воспитывая не просто специалистов, а достойных граждан страны. Неслучайно в 2014 году ему было присвоено звание "Почетный гражданин Теректинского района" – признание заслуг человека, который строил, пахал и учил так же самоотверженно, как и воевал.

Сегодня Лев Иванович – глава большой и дружной семьи. Трое детей, девять внуков и правнук – это его главное достижение. Несмотря на возраст, ветеран остается в строю: он частый гость на встречах с молодежью.

Когда он рассказывает школьникам о войне, в его глазах по-прежнему горит тот самый огонь, который помог выстоять в 44-м.

История и жизненный путь Льва Ивановича Дорофеева стали эталоном чести, верности долгу и безграничной любви к своей земле.